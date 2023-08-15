Tartışmalara Konu Olan Atatürk Dizisi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Kanalı

Disney Plus’ta yayınlanması planlanan Atatürk dizisi ile ilgili Disney’den geçtiğimiz günlerde gelen yayınlanmama kararı büyük bir sansasyon yaratmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatıyla ilgili olan bu diziyi Disney’in yayınlamak istememesi Türk halkının tepkisini çekti. Bunun üstüne dizinin nerede ve nasıl yayınlanacağı da merak konusu oldu.

Güncel açıklamalara göre Atatürk dizisinin yayın tarihi ve formatı açıklandı. Bu yazımızda Atatürk dizisinin konusu, oyuncuları, yayın kanalı ve tarihiyle ilgili bilgileri sizin için bir araya getirdik.

Atatürk Dizisi Konusu

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin bulunduğu dizinin konusu daha çok ulu önderin gençlik yıllarına dayanıyor. Mustafa Kemal’in gençlik yıllarının anlatıldığı dizide birçok ünlü oyuncu rol alıyor.

Canlandırılan karakterler arasında Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey’in yanı sıra Enver Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fethi Okyar gibi Türk tarihinin önemli isimleri bulunuyor. Ayrıca Makbule Atadan, Madam Corinne karakterleri de dizide mevcut.

Atatürk Dizisi Oyuncuları

Atatürk dizisinde hem başrolde hem de yan rollerde ünlü isimler yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Mustafa Kemal Atatürk – Aras Bulut İynemli

Zübeyde Hanım – Songül Öden

Ali Rıza Efendi – Mehmet Günsür

Enver Paşa – Sarp Akkaya

Madam Corinne – Esra Bilgiç

Ali Fuat Cebesoy – Berk Cankat

Makbule Atadan – Sahra Şaş

Ömer Naci – Beran Kotan

Ali Fethi Okyar – Bertan Aslani

Stilyan Kovaçev – Darko Periç

Otto Liman von Sanders - Predrag Bielac

Mustafa Kemal’in Çocukluk Hali – Emre Mete Sönmez

Atatürk Dizisi Yayın Kanalı ve Tarihi

İlk başta Disney’de yayınlanması planlanan Atatürk dizisine ilişkin 2 Ağustos’ta Disney Plus tarafından yapılan açıklama tepki çekmişti. Bu açıklamaya göre dizinin bir TV kanalında ve beyaz perdede yayınlanacağı belirtilmişti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923’ün 100. Yılı için yapılan hazırlıklar kapsamında Atatürk dizisinin de yayına girmesi planlanıyordu. Yeni yapılan açıklamaya göre dizinin hangi formatta ve ne zaman, nerede yayınlanacağı kesinleşmiş oldu.

6 bölüm olarak çekilen dizinin ilk üç bölümünden bazı kesitlerin derlenecek ve 29 Ekim 2023 tarihinde oluşturulan bu yapım televizyonda yayınlanacak. İlk üç bölümün tamamı ise sinema filmi formatına getirilerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında beyazperdede seyirci ile buluşacak.

6 bölümün iki eşit parçaya bölünmesiyle oluşturulacak olan iki adet sinema filminden ilkinin 3 Kasım Cuma günü sinemada yayınlanacağı duyuruldu. 4-5-6. bölümlerin ise bir araya getirilmesi ile ikinci sinema filminin oluşturulacağı belirtiliyor. Bu yapım ise 6 Ocak Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.

Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiğini filmle ilgili yakın bir tarihte basın toplantısı yapılacak. Bu toplantıda hem filmlerin içeriği hem de yayın şekli ile ilgili detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.