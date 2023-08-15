Tartışmalara Konu Olan Atatürk Dizisi Konusu, Oyuncuları ve Yayın Kanalı
Disney'in yayınlamama kararı aldığı Atatürk dizisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Atatürk dizisine dair detaylar!
Disney Plus’ta yayınlanması planlanan Atatürk dizisi ile ilgili Disney’den geçtiğimiz günlerde gelen yayınlanmama kararı büyük bir sansasyon yaratmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatıyla ilgili olan bu diziyi Disney’in yayınlamak istememesi Türk halkının tepkisini çekti. Bunun üstüne dizinin nerede ve nasıl yayınlanacağı da merak konusu oldu.
Güncel açıklamalara göre Atatürk dizisinin yayın tarihi ve formatı açıklandı. Bu yazımızda Atatürk dizisinin konusu, oyuncuları, yayın kanalı ve tarihiyle ilgili bilgileri sizin için bir araya getirdik.
Atatürk Dizisi Konusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından kesitlerin bulunduğu dizinin konusu daha çok ulu önderin gençlik yıllarına dayanıyor. Mustafa Kemal’in gençlik yıllarının anlatıldığı dizide birçok ünlü oyuncu rol alıyor.
Canlandırılan karakterler arasında Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey’in yanı sıra Enver Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fethi Okyar gibi Türk tarihinin önemli isimleri bulunuyor. Ayrıca Makbule Atadan, Madam Corinne karakterleri de dizide mevcut.
Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce aramızdan ayrıldı. Fiziken aramızdan ayrılsa da bize bıraktığı şeyler ve fikirleri hiçbir zaman unutulmadı.
Atatürk Dizisi Oyuncuları
Atatürk dizisinde hem başrolde hem de yan rollerde ünlü isimler yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
- Mustafa Kemal Atatürk – Aras Bulut İynemli
- Zübeyde Hanım – Songül Öden
- Ali Rıza Efendi – Mehmet Günsür
- Enver Paşa – Sarp Akkaya
- Madam Corinne – Esra Bilgiç
- Ali Fuat Cebesoy – Berk Cankat
- Makbule Atadan – Sahra Şaş
- Ömer Naci – Beran Kotan
- Ali Fethi Okyar – Bertan Aslani
- Stilyan Kovaçev – Darko Periç
- Otto Liman von Sanders - Predrag Bielac
- Mustafa Kemal’in Çocukluk Hali – Emre Mete Sönmez
Atatürk'ün Örnek Aldığı Osman Paşa Kimdir?
Tüm dünyaya ismini duyuran ve uzun yıllar hükmeden Osmanlı, artık; “Hasta Adam” olarak anılacak ve bir süre sonra tamamen bitecekti.
Atatürk Dizisi Yayın Kanalı ve Tarihi
İlk başta Disney’de yayınlanması planlanan Atatürk dizisine ilişkin 2 Ağustos’ta Disney Plus tarafından yapılan açıklama tepki çekmişti. Bu açıklamaya göre dizinin bir TV kanalında ve beyaz perdede yayınlanacağı belirtilmişti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi olan 29 Ekim 1923’ün 100. Yılı için yapılan hazırlıklar kapsamında Atatürk dizisinin de yayına girmesi planlanıyordu. Yeni yapılan açıklamaya göre dizinin hangi formatta ve ne zaman, nerede yayınlanacağı kesinleşmiş oldu.
6 bölüm olarak çekilen dizinin ilk üç bölümünden bazı kesitlerin derlenecek ve 29 Ekim 2023 tarihinde oluşturulan bu yapım televizyonda yayınlanacak. İlk üç bölümün tamamı ise sinema filmi formatına getirilerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında beyazperdede seyirci ile buluşacak.
Disney Plus Hesap Silme Nasıl Yapılır?
Dijital yayın platformu Disney Plus, hesap silme işleminin hızlı bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor ancak bu işlemden önce Disney Plus üyelik iptali adımlarının uygulanması gerekiyor.
6 bölümün iki eşit parçaya bölünmesiyle oluşturulacak olan iki adet sinema filminden ilkinin 3 Kasım Cuma günü sinemada yayınlanacağı duyuruldu. 4-5-6. bölümlerin ise bir araya getirilmesi ile ikinci sinema filminin oluşturulacağı belirtiliyor. Bu yapım ise 6 Ocak Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.
Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiğini filmle ilgili yakın bir tarihte basın toplantısı yapılacak. Bu toplantıda hem filmlerin içeriği hem de yayın şekli ile ilgili detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.
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