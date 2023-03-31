Atatürk'ün Örnek Aldığı Osman Paşa Kimdir?

Tüm dünyaya ismini duyuran ve uzun yıllar hükmeden Osmanlı, artık; “Hasta Adam” olarak anılacak ve bir süre sonra tamamen bitecekti. Öyle ki Osmanlı, hızla toprak kaybediyor. Ülke içinde isyanlar çıkıyor ve düşman ülkeler gözlerini Osmanlı topraklarına dikmişti.

Ülke 4 bir yandan işgal ediliyor ve insanlar çözüm yolları arıyordu. Peki, kısa bir bilginin ardından Osman Paşa kimdir? Gelin, yakından bakalım.

Osman Paşa Kimdir?

1832 yılında Tokat’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Osman Nuri Paşa’dır. Birçok görevde bulunduğu için bir süre sonra Gazi ünvanını almıştır. Kendisini meşhur yapan görevlerden biride Plevne Savaşı’dır.

Öyle ki bu savaş Osman Paşa’ya marşlar yazdıracak ve birçok nesli ağzında söylenti olarak dolanacaktır. Peki Osman Paşa’yı kısaca tanıdıktan sonra onu ünlü yapan şeye değinebiliriz.

Osman Paşa, Plevne’yi savunmak için askerleriyle görevlendirilmiştir. Rus Ordusu’na karşı savunma yapacaktır. Kısaca meşhur muharebenin geçtiği yer Plevne’den bahsetmeden olmaz. Plevne, günümüzün Bulgaristan topraklarında yer alıyor. O zamanlar Osmanlı toprakları olan Plevne bir bakıma Anadolu’ya girmek için oldukça stratejik bir konum.

Osman Paşa Plevne halkına yardım eder ve onlar tarafından seviliyordur. Öyle ki söylenenlere göre de ihtiyacı dışındaki tüm maaşını bağışlarmış. Kısaca bu ibarelerden Osman Paşa’nın Plevne bölgesinde sevildiğini çıkarabiliriz.

Gelgelelim malum savaşa, Ruslar birçok defa Osman Paşa’yı yenmeye çalışır. Ancak Osman Paşa, pes etmeye niyetli değil! Canı pahasına olsa da Plevne’yi savunacaktır. Fakat bir süre sonra Rus Ordusu oldukça fazladır.

Bu nedenle Osman Paşa’dan; Plevne’yi vermesi istenir. Çünkü herhangi bir çatışma anında Ruslar çok büyük oranda Plevne’yi alacaktır. Ayrıca Ruslar bir kuşatma gerçekleştirmiştir. Kuşatma ise bir bölgenin ulaşımını ve iletişimini kesmektir.

Haliyle yiyecek veya içecek bir şey olmadığından dolayı bir süre sonra Osmanlı kendi teslim olacaktır. Tabii Ruslar böyle düşünüyordu. Çünkü Osman Paşa’nın öyle bir niyeti yoktu. Osman Paşa bilinene göre 145 gün boyunca Plevne’yi savunmuştur.

Ruslar ise Osmanlı'nın bir süre sonra kendi kendine teslim olmasını beklemektedir. Söylenenlere göre askerler artık açlıktan çekirge yemeye başlamıştır. Osman Paşa bunun farkında ve bir şeyler yapmalıdır. İşte o zaman ipler kopar ve Ruslara karşı saldırı başlar.

Bu savaş her ne olursa olsun Osmanlı’nın pes etmeyeceğinin göstergesidir. Ancak, herkesin tahmin ettiği gibi Osman Paşa muharebeyi kaybetmiş ve Ruslara karşı esir düşmüştür. Maalesef 145 gün savunulan Plevne artık Rusların elindedir.

Ruslar, Osman Paşa’ya oldukça saygılıdır. Çünkü Osman Nuri Paşa, cesaretlidir. Bir diğer söylentilere göre Ruslar, Osman Paşa’ya mücadeleci ruhundan dolayı madalya bile takmıştır. Osman Paşa bir süre sonra esir olmaktan kurtulur ve memleketine döner.

Herkes “Yaşa Osman Paşa” diye bir yandan bağırır. Osman Paşa, Plevne’yi savunmasından ötürü Osmanlı’nın başkenti İstanbul’un işgalini de yavaşlatmıştır. Yani her ne sonuç olursa olsun mücadelesini sonuna kadar devam ettirmiştir.

Kısaca Osman Paşa’nın hikayesi böyledir. Peki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ne alakası olabilir? Plevne’nin savunulması İstanbul’un işgalini ertelemiş olsa da düşman bir süre sonra başkente girmiştir. Atatürk ise Osman Paşa’yı örnek almıştır. Öyle ki onun gibi vatanını seven bir askeri kim örnek almak istemez. Atatürk, Osman Paşa için askerlerine şu sözleri söylemiştir:

Ben Gazi Osman Paşa’yı kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne’de yeniden kendini bulmuştur. Milletler yolundaki mücadelelerde daima sembolümüz Plevne’de doğan milli ruh olacaktır. Felaket günlerinde Plevne savaşını ve Osman Paşa’yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık sembolünüz Gazi Osman Paşa olsun.

Son olarak Osman Paşa’nın anıldığı marşı hatırlatmadan geçmek istemeyiz.