Audi Q6 Sportback E-Tron Özellikleri ve Fiyatı

Elektrikli coupe-SUV tasarımına sahip olan, Audi imzalı yeni otomobil modeli Audi Q6 Sportback E-Tron resmi olarak tanıtıldı. Birkaç ay önce görücüye çıkan Q6 E-Tron ile benzer bir görünüme sahip olan araç önceki versiyona kıyasla daha sportif bir tasarım ile birlikte daha kullanışlı özellikler sunuyor.

Bu içerikte Audi Q6 Sportback E-Tron’da öne çıkan fonksiyonel ve tasarımsal özellikleri detaylandırdık. İşte, Audi’nin yeni elektrikli otomobilinin sunduğu nitelikler ve aracın farklı versiyonlarının satış fiyatları!

Audi Q6 Sportback E-Tron Özellikleri

4 farklı motor seçeneği ile gelen Audi Q6 Sportback E-tron aynı zamanda iki farklı sürüş seçeneği sunuyor.

Standart modelin motor özelliklerine baktığımızda aracın 215 kW / 288 hp’lik bir adet elektrikli motora sahip olduğunu görüyoruz.

83 kWsa’lık bir bataryadan enerji alan standart versiyonun 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 7 saniye olarak belirtiliyor.

Sürüş menzili ise 545 km.

Aracın gelişmiş versiyonu olan Audi Q6 Sportback e-tron Performance’da ise 240 kW / 322 hp’lik motor kullanılıyor. Bu versiyonun menzili 656 km’ye ulaşıyor.

Yine Q6 Sportback E-Tron’un dört çeker sürümleri de mevcut. Bu sürümlerde 285 kW / 383 hp’lik motorlar yer alıyor.

Q6 Sportback E-Tron Quattro adı verilen dört çeker versiyonlarda 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 5,9 saniyeye düşüyor.

Dört çeker modelin sürüş menzili ise 636 km olarak belirtilmiş.

Serinin en gelişmiş versiyonu olan SQ6 Sportback E-Tron’da ise 380 kW / 510 hp’lik motor bulunuyor.

Bu aracın sürüş menzili 607 km.

0’dan 100 km/saat hıza 4,3 saniyede ulaşabiliyor.

Maksimum hız değeri 230 km/s olan en gelişmiş versiyon, diğer modellerden 20 km/s daha yüksek hız seviyesine ulaşabiliyor.

Aracın Premium Platform elektrik mimarisi 800V’luk olarak belirtilmiş.

Standart model hariç diğer versiyonlarda 95 kWh’lık batarya kullanılmış. Farklı batarya özelliklerine sahip olan varyasyonlar için 270 kW’a varan DC hızlı şarj desteği sunuluyor.

Aracın bataryasının %10’dan %80 doluluk oranına ulaşma süresi DC hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 22 dakikayı buluyor.

Q6 E-Tron ile kıyaslandığında Sportback olması nedeniyle bu modelde daha eğimli bir tavan tasarımı bizi karşılıyor. Bu da aracın bagaj hacminin bir önceki modele göre biraz daha az olmasına neden oluyor. Toplam arka bagaj hacmi 511 litre olarak belirtiliyor.

Ön bagaj hacmi ise 64 litre.

İç tasarımda ilk dikkat çeken noktalardan birisi üç ekranlı tasarım. E-Tron modelinde de bulunan bu sistemde 14.5 inçlik multi-medya ekranının yanı sıra bir adet 11.9 inçlik dijital gösterge paneli ile birlikte 10.9 inç ebatında bir adet yolcu ekranı bulunuyor.

Opsiyonel olarak ilave edilebilen head-up display özelliği artırılmış gerçeklik teknolojisi ile destekleniyor.

Özellikler Audi Q6 Sportback E-Tron Audi Q6 Sportback E-Tron Performance Audi Q6 Sportback E-Tron Quattro Audi SQ6 Sportback E-Tron Motor Gücü 215 kW / 288 hp 240 kW / 322 hp 285 kW / 383 hp 380 kW / 510 hp Batarya Kapasitesi 83 kWh 95 kWh 95 kWh 95 kWh Sürüş Menzili 545 km 656 km 636 km 607 km 0-100 km/s Hızlanma Süresi 7 saniye 6 saniye 5.9 saniye 4.3 saniye Maksimum Hız 200 km/s 210 km/s 210 km/s 230 km/s Fiyat 65.900 Euro 71.200 Euro 77.100 Euro 96.200 Euro

Audi Q6 Sportback E-Tron Fiyatı

Aracın dört farklı versiyonu bulunduğu için satış fiyatları da hangi modeli tercih ettiğinize göre değişiklik gösteriyor. Standart model için başlangıç fiyatı 65.900 Euro olarak belirtilmiş. Almanya fiyatlarına baktığımızda Performance sürümünde bu rakam 71.200 Euro seviyesine yükseliyor.

Quattro sürümünün başlangıç fiyatı 77.100 Euro olup, serinin en gelişmiş versiyonu olan SQ6 modeli ise 96.200 Euro’dan satışa sunuluyor.

Siz bu otomobili nasıl buldunuz? Farklı versiyonları arasından hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın.