Audi RS E-Tron GT Ailesi Özellikleri ve Fiyatı

Audi’nin yeni %100 elektrikli sportif otomobil ailesi Audi RS e-tron GT’nin resmi tanıtımı yapıldı. Üç farklı modelden oluşan bu seride bazı özellikler ortak olarak kullanılıyor. Serinin en gelişmiş versiyonu RS e-tron GT Performance olarak isimlendirilirken standart model S e-tron GT diğer model ise RS e-tron GT olarak anılıyor.

Bu yazımızda Audi’nin yeni sportif serisi ile ilgili detayları kaleme alıyoruz. İşte, Audi RS e-tron GT ailesinde yer alan araçların özellikleri!

Audi RS E-tron GT Özellikleri

Bu seride yer alan üç model ve bu modellerin özelliklerine gelin, yakından bakalım.

S e-tron GT

RS e-tron GT

RS e-tron GT Performance

RS E-tron GT Özellikleri

97 kWh bataryaya sahip olan aracın bataryası aynı serinin geçmiş versiyonları ile kıyaslandığında 9 kg daha hafif. Bu batarya sayesinde aracın sunduğu maksimum menzil ise 600 km civarında.

Çift elektrik motoru bulunan modelin toplam güç üretme kapasitesi 670 beygir olarak belirtiliyor.

Aracın 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi 3.4 saniye olup maksimum hız seviyesi 245 km/saat olarak belirtiliyor.

RS E-tron GT Özellikleri

Serinin orta seviyedeki ürünü olan RS e-tron GT’nin özelliklerine baktığımızda S e-tron ile aynı bataryanın kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla menzil değeri de aynı.

Motor kısmında ise 845 beygir güç üreten bir motora yer verilmiş. Bu modelin 0’dan 100 km(saat hıza ulaşma süresi ise 2.8 saniye olarak paylaşılmış. Maksimum hız değerine baktığımızda ise aracın 250 km/s hıza ulaştığını söyleyebiliriz.

RS E-tron GT Performance Özellikleri

Diğer iki modelde olduğu gibi ailenin en gelişmiş üyesinde de 97 kWh kapasitesindeki standart batarya kullanılıyor. Aracın motor gücü ise bu versiyonda 912 beygire yükseliyor.

Otomobilin 0’dan 100 km/saat hıza ulaşması için geçen süre 2.5 saniye olarak belirtiliyor.

Maksimum hız değeri ise diğer RS modelinde olduğu gibi yine 250 km.

Bu otomobillerde isteğe bağlı olarak 10 pistonlu karbon seramik fren opsiyonu sunuluyor. Standart sürümde ise havalı süspansiyona yer veriliyor. Aktif süspansiyon sistemi de isteğe bağlı olarak talep edilebiliyor.

Audi RS e-tron GT Fiyatı

Audi’nin yeni serisinde yer alan otomobillerin fiyatlarına baktığımızda seride yer alan modeller için başlangıç fiyatının 126.000 Euro olduğunu görüyoruz. Bu rakam seçilen model ve ek donanımlara bağlı olarak 160.000 Euro’ya kadar yükselebiliyor.

TL olarak vergisiz fiyatlarından söz etmek gerekirse serinin yurtdışında başlangıç fiyatının 4.430 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.