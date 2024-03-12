Yeni Audi A3 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

2025 Audi A3, tasarımındaki değişiklikler ve yükseltilmiş AllStreet versiyonuyla sürücülere tanıtıldı.

Bu yeni model, 1.5 litrelik hafif hibrit benzinli ve 2.0 litrelik dizel motor seçenekleri ile sunulacak. Audi, 2025 modeli için A3'ün Sedan ve Sportback versiyonlarına bir dizi yenilik getiriyor.

2025 A3 modellerinin tamamı, düzleştirilmiş ve genişletilmiş donanım panjur içeren revize edilmiş bir ön tasarıma sahip.

A3 AllStreet, sağlam görünümü sayesinde diğer A3 aile üyelerinden ayrılıyor. Süspansiyonu 15 mm (0,59 inç) yükseltilmiş ve büyütülmüş tekerlekler sayesinde yerden yüksekliği 30 mm (1,2 inç) arttırıldı. Standart olarak A3 AllStreet, 17 inç tekerleklerle geliyor ancak isteğe bağlı olarak 18 inç ve 19 inç jantlarla donatılabiliyor.

Audi, aynı zamanda modeli, yeni üçgen hava girişleriyle donatmış. Ek olarak, standart çatı raylarına sahip, siyah genişletilmiş tekerlek kemerleri bulunuyor ve isteğe bağlı olarak elektrikli bagaj kapağı ve çıkarılabilir çekme aksamı seçenekleri sunuluyor.

Audi A3 Özellikleri ve Fiyatı

LED Gündüz Farı

Adaptive Cruise Assist ve Audi Pre-Sense güvenlik özellikleri

Yeni havalandırma menfezeleri

İç aydınlatma

Ayarlanabilir kol koyma yeri

%100 geri dönüştürülmüş polyester kumaş

10.1 inç multimedya ekranı

Ayrıca birçok pazarda, örneğin Birleşik Krallık'ta, sürücüler myAudi uygulaması aracılığıyla bir aylık, altı aylık, bir yıllık, üç yıllık veya ömür boyu abonelik seçenekleriyle Adaptif Cruise Control ve uzun far asistanı ekleyebiliyorlar.

A3 Sportback için Avrupa fiyatları 35.650 euro'dan başlarken, Sedan modeli ekstra 800 euro ekliyor. A3 allstreet modelinin fiyatları ise 37.450 euro olarak başlıyor.