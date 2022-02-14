Avast Nasıl Kaldırılır veya Devre Dışı Bırakılır?

Avast nasıl kaldırılır? Avast nasıl devre dışı bırakılır? Avast Antivirüs gibi güvenlik yazılımları çevrimiçi tehditlere karşı sistemi korumak için sürekli arka planda sessiz sedasız da olsa çalışır. Bu, gerçek zamanlı güvenliği sağlamak adına olması gereken bir durumdur.

Düşük donanıma sahip bir Windows PC’ye sahipseniz arka planda sürekli bir işlem yapıldığından sistem tam performanslı çalışmaz. Bu sorunu çözmenin iki basit yolu vardır: Antivirüs yazılımını işiniz bitinceye dek devre dışı bırakmak ya da onu tamamen kaldırmak. Bu çözüm yollarını da yazının başındaki soruların yanıtı niteliğindeki adımlarımızı takip ederek kullanabilirsiniz.

Avast Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?

Sağ alt köşeden gizli simgelere tıklayın.

Avast simgesine sağ tıklayın.

İmleci "Avast! Kalkanlar ve Kontrol" üzerine getirin.

üzerine getirin. Programın ne kadar süre devre dışı bırakılacağını seçin.

Onay verin.

Ücretsiz ve popüler antivirüs yazılımlarından Avast’ın en önemli özelliklerin birisi de sistemi yormadan gerçek zamanlı koruma sunmasıdır. Bu sayede gerek oyun oynarken gerekse de çalışırken bilgisayar tam performans çalışır; işlemler yavaş gerçekleşmez. Ancak düşük donanımlı bir Windows bilgisayara sahipseniz ara sırada olsa bir yavaşlık ile karşılaşabilirsiniz.

Bu durumda işinizi tamamlayana kadar veya oyununuz bitine kadar antivirüs yazılımını devre dışı bırakmanız en iyi çözüm olacaktır. Tabii ki internetten indirdiğiniz herhangi bir dosyayı antivirüs yazılımının es geçmesi için de bu yolu izleyebilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemin dışında başvurabileceğiniz bir yöntem daha bulunmaktadır. İkinci Avast devre dışı bırakma ya da kapatma yöntemi, ayarlara girmek ve "Aktif Korumalar" altındaki "Dosya Sistemi Kalkanı" seçeneğini devre dışı bırakmaktır.

Her iki yolla Avast’ın belirlediğiniz süre (10 dakikalığına, 1 saatliğine, tamamen, bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar seçenekleri mevcut.) boyunca devre dışı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Korumanın kapalı olduğu süre boyunca sisteminizin çevrim içi tehditlere karşı açık olduğunu unutmayın.

Avast Nasıl Kaldırılır?

Avast Uninstall Utility'yi indirin.

Windows'u güvenli kipte çalıştırın

İndirdiğiniz .exe dosyasını açın.

Avast varsayılanın dışında bir klasöre yüklenmişse ilgili klasörü seçin.

Remove butonuna basın.

Bilgisayarı yeniden başlatın.

Avast her ne kadar ücretsiz antivirüs yazılımları arasında önemli bir yere sahip olsa da herhangi bir nedenden ötürü (sistemi yavaşlatması, virüsleri bulamaması veya silememesi vs.) kaldırmak isteyebilirsiniz.

Bu durumda klasik olarak program ekle / kaldır yolunu izlemeniz yapacağınız en hatalı davranış olacaktır. Çünkü çoğu güvenlik yazılımı gibi Avast ta sisteme derinlemesine nüfuz eder ve tüm alanlardan normal yollarla kaldırılmaz ve deneyimli bir Windows kullanıcısı değilseniz silmek için oldukça uğraşırsınız hatta sisteminize zarar verebilirsiniz.

Bu noktada özel olarak hazırlanmış kaldırma araçlarını kullanmanız akıllıca olacaktır. Avast Uninstall Utility sayesinde birkaç basit adımda Avast’ı tamamen sisteminizden kaldırabilirsiniz.

Bu makalede Avast nasıl devre dışı bırakılır ve Avast nasıl kaldırılır sorularını yanıtladık. Kafanıza takılan bir soru varsa aşağıdaki yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.