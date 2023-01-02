Avast Secureline VPN Çalışmıyor, Çözüm Yolları Neler? 

Avast Secureline VPN çalışmıyor, çözümü nedir? Popüler VPN hizmetinde bazı kullanıcılar zaman zaman can sıkıcı problemle karşı karşıya kalabiliyor. Elbette bu soruna neden olan bazı faktörler mevcut. Peki, sorunu düzeltmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

İnternette güvenli bir şekilde gezinebilmenize imkân tanıyan Avast Secureline VPN, dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip. Trafiği farklı sunuculara yönlendirerek IP adresini maskeleyen hizmetin Windows, Mac, Android ve iOS sürümü bulunuyor.

Çok pratik bir şekilde en uygun sunucuya otomatik bağlantı sağlayan hizmette bazen bazı kullanıcılar çalışmama sorunu ile karşılaşabiliyor. Peki, Avast Secureline VPN bağlanmıyor sorunu nasıl düzeltilir? Hazırladığımız rehberde söz konusu problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli çözüm yöntemlerini sıraladık.

Avast Secureline VPN Çalışmıyor, Nasıl Düzeltilir?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Farklı bir sunucu seçin.

Avast VPN aboneliğini kontrol edin.

Antivirüs programını geçici süreliğine kapatın.

Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak devre dışı bırakın.

Farklı VPN hizmeti varsa kapatın.

VPN'i silip yeniden yükleyin.

Yukarıda Avast Secureline VPN bağlanmıyor sorununun düzelmesine yardım edebilecek yöntemler yer alıyor. Listede bulunan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantısında yer alan bir problem, VPN hizmetinin düzgün bir şekilde çalışmamasına yol açabilir. Dolayısıyla internet bağlantısında herhangi bir sorunun olup olmadığını kontrol edin. Eğer internette bir sorun varsa uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.

İlk olarak Denetim Masası üzerinden "Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle" yazısına tıklayabilir ve "Sorunları giderin" seçeneğini seçebilirsiniz. Ardından talimatları takip edin. Eğer Windows'un sorun giderme aracı işe yaramazsa modemi kapatın.

Modemi kapattıktan sonra cihazın kablolarını ve fişini çekin. 10 saniye civarı bekledikten sonra modemin fişini ve kablolarını takın ve cihazın güç butonuna basarak yeniden açın. Eğer bu da internet bağlantısındaki problemi çözmezse internet servis sağlayıcısının müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Farklı Bir Sunucu Seçin

VPN sunucuları bazen teknik sorunlar ya da bakım nedeniyle çalışmayabilir. Bu sebepten ötürü farklı bir sunucu seçmeyi deneyebilirsiniz. VPN yazılımının üzerine tıklayabilir ve sunucu değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Avast VPN Aboneliğini Kontrol Edin

Avast Secureline VPN'in belirli süreliğine ücretsiz deneme sürümü ve ücretli abonelik planları bulunuyor. Eğer aboneliğiniz sona ermişse popüler hizmeti kullanmaya devam edemezsiniz. VPN hizmetinin ayarlar sayfası üzerinden aboneliğinizin hangi tarihte sonlanacağına bakabilirsiniz. Ayrıca e-postanızı da kontrol edebilirsiniz.

Antivirüs Programını Geçici Süreliğine Kapatın

Bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs programı, VPN hizmetini engelliyor olabilir. Bu da Avast Secureline VPN bağlanmıyor problemine yol açabilir. Sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için antivirüsü geçici olarak kapatın.

Güvenlik Duvarı'nı Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Eğer antivirüsü kapattığınız hâlde hâlâ sorun devam ediyorsa Güvenlik Duvarı'nı geçici olarak kapatmayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Denetim Masası'nı açın. Sistem ve Güvenlik kategorisine girin ve ardından "Windows Defender Güvenlik Duvarı" kategorisine tıklayın.

Sol kısımda bulunan "Windows defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğini seçin. Daha sonra "Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" yazısına tıklayın. Son olarak "Tamam" butonuna basın.

Farklı VPN Hizmeti Varsa Kapatın

Birden fazla VPN hizmeti kullanmak, söz konusu probleme yol açabilir. Bu nedenden dolayı diğer VPN hizmetlerini kapatın. İşlemi gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

VPN'i Silip Yeniden Yükleyin

VPN yazılımı hâlâ çalışmıyorsa silip yeniden yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu, hizmetin en son versiyonunu kullandığınızdan emin olmanızı sağlar. Yazılımı bilgisayardan kaldırmak için öncelikle Denetim Masası'nı açın ve ardından "program kaldır" yazısına tıklayın.

Listeden VPN yazılımını bulun ve sağ tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde küçük bir pencere açılacak. Açılan penceredeki "Kaldır" seçeneğini seçin. VPN yazılımı kısa süre içerisinde kaldırılacaktır. Silme işlemi gerçekleştikten sonra yeniden yükleyin.

Bu yazıda Avast Secureline VPN çalışmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Rehberimizde bulunan yöntemler, sorunun düzelmesine yardım edebilir. Eğer problemi farklı yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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