TikTok Yeni Avatar Özelliğini Duyurdu

TikTok bugün, kullanıcıların kendilerine özgü sanal karakterlerini uygulamada sergilemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir Avatar özelliği başlattığını duyurdu. Bu yeni özellik, TikTok'u bir avatar özelliği eklemek için en son sosyal medya uygulaması hâline getiriyor çünkü bu konuda Snapchat, Facebook, Instagram ve daha fazlası ilk atılımı yapalı oldukça zaman oldu. TikTok'un aralarına katılması biraz sürse de kullanıcılar artık TikTok'ta da sanal avatarlarını kullanabilirler.

Yeni avatar özelliğine TikTok kamerayı açıp, uygulamadaki efektler bölümüne gidip, "TikTok Avatarları"na tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oradan, şablon avatarları olan bir panel göreceksiniz. Şablon avatarlarını deneyebilir veya kendi özelleştirilmiş avatarınızı oluşturmak için “Yeni”ye tıklayabilirsiniz. Bir dizi saç modeli, aksesuar, piercing ve makyaj arasından seçim yaparak avatarınızı oluşturabilirsiniz. TikTok, avatar özelliğini kıyafetlerden cilt tonlarına ve saç renginden tene kadar kapsayıcı olacak şekilde oluşturduğunu söylüyor.

Kullanıcılar ayrıca bir ses stili seçip mikrofona konuşarak avatarlarına yeni bir ses vermek için avatar ses efektlerini deneyebilirler. Farklı ses stillerini deneyebilir ve en çok beğendiğinizi seçebilirsiniz. Farklı ses stillerine dokunmak, onları avatarınıza ekler veya kaldırır. Avatarınızdan memnun olduğunuzda video kaydetmeye başlayabilirsiniz. Bir video kaydettiğinizde, hareket şeklinizi taklit ettiği ve hareketlerinizi takip ettiği için avatarınız olabilirsiniz.

TikTok Avatarları Geliştirmeye Devam Edecek

Bir avatar seçip videonuza ekleyebileceğiniz minyatür bir avatar seçeneği de var. Minyatür avatarın boyutunu ayarlayabilir ve ekranınızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca ekranda görüntülenen farklı ifadelere dokunarak minyatür avatarlarının tepkilerini değiştirme seçeneğine de sahip. Minyatür avatar özelliği lansman sırasında mevcut değil ancak TikTok yakında kullanıma sunulacağını söylüyor.

TikTok, deneyimin tüm kullanıcıları temsil etmesini sağlamak için avatarları geliştirmeye devam edeceğini söylüyor. Şirket, geri bildirim için içerik üreticilerini takip etmeyi ve topluluğunu dinlemeyi planladığını belirtiyor. TikTok, kullanıcı geri bildirimlerinin yanı sıra, özelliğin kapsayıcı olmasını sağlamak için Creator Diversity Collective ile birlikte çalışıyor.

Avatarlar tamamen yeni bir şey olmasa da TikTok'a eklenmesi, kullanıcılara uygulamada içerik oluşturmanın yeni bir yolunu sunacak. Avatar özelliği, kendinizi ifade etmenin yeni bir yolu olmasının yanı sıra, videolarda yüzlerini göstermek istemeyen ve anonimliğini korumayı tercih eden kişiler için de faydalı olabilir.

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