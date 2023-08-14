Intel'in Yeni Komut Seti AVX10 Nedir?

Intel işlemciden maksimum performans almanızı sağlayacak yepyeni bir komut sistemini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. P-Core ve E-Core’lara birleşik destek getirmesi beklenen AVX10 komut sistemi Intel’in işlemci mimarisinde bir devrim yaratacağa benziyor.

İşte, AVX10 komut sistemi hakkındaki detaylar!

Intel AVX10 Komut Sistemi Nedir?

Bilgisayarın adeta beyni olarak nitelendirebileceğimiz işlemci piyasasının lideri Intel, eşsiz özelliklerle dolu bir yonga seti ile gündeme geliyor.

Bilgisayarda yapılması gereken matematiksel ve mantıksal tüm işlemlerin yürütüldüğü bu birimin tasarımında en son teknolojileri kullanan Intel; Pentium, Celeron, Core, Inside, Atom ve Xeon gibi farklı isimlerde işlemci serilerini geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürmüştü.

Birçok bilgisayarda kullanılan i serisi işlemci modelleri sayesinde kullanıcıların bilgisayar deneyimlerini iyileştiren Intel, şimdi de yepyeni bir komut sistemi ile geliyor. AVX10 adı verilen bu komut sistemi sunacağı AVX-512 desteği ile öne çıkıyor.

Ayrıca Alder ve Raptor Lake işlemcilerinde x86 isimli hibrit mimaride yaşanan problemlerin AVX10 komut sistemi sayesinde çözüleceği öne sürülüyor. Gelin, Intel AVX10’un diğer özelliklerine birlikte bakalım!

AVX10 Komut Sistemi Özellikleri