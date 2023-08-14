Intel'in Yeni Komut Seti AVX10 Nedir?
Intel'in yeni işlemci komut seti AVX10 duyuruldu. İşte, sektörün devi tarafından geliştirilen işlemci performansını zirveye çıkaracak komut setinin detayları!
Intel işlemciden maksimum performans almanızı sağlayacak yepyeni bir komut sistemini piyasaya sürmek için hazırlanıyor. P-Core ve E-Core’lara birleşik destek getirmesi beklenen AVX10 komut sistemi Intel’in işlemci mimarisinde bir devrim yaratacağa benziyor.
İşte, AVX10 komut sistemi hakkındaki detaylar!
AMD vs Intel? Hangi İşlemciyi Satın Almalısınız?
İşlemci denilince akla iki marka geliyor. Bunlardan biri AMD bir diğer ise Intel. Aslında son yıllarda Apple da kendi işlemcilerini üretiyor olsa da hala lider konumda AMD ve Intel bulunuyor.
Intel AVX10 Komut Sistemi Nedir?
Bilgisayarın adeta beyni olarak nitelendirebileceğimiz işlemci piyasasının lideri Intel, eşsiz özelliklerle dolu bir yonga seti ile gündeme geliyor.
Bilgisayarda yapılması gereken matematiksel ve mantıksal tüm işlemlerin yürütüldüğü bu birimin tasarımında en son teknolojileri kullanan Intel; Pentium, Celeron, Core, Inside, Atom ve Xeon gibi farklı isimlerde işlemci serilerini geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürmüştü.
Birçok bilgisayarda kullanılan i serisi işlemci modelleri sayesinde kullanıcıların bilgisayar deneyimlerini iyileştiren Intel, şimdi de yepyeni bir komut sistemi ile geliyor. AVX10 adı verilen bu komut sistemi sunacağı AVX-512 desteği ile öne çıkıyor.
Ayrıca Alder ve Raptor Lake işlemcilerinde x86 isimli hibrit mimaride yaşanan problemlerin AVX10 komut sistemi sayesinde çözüleceği öne sürülüyor. Gelin, Intel AVX10’un diğer özelliklerine birlikte bakalım!
AVX10 Komut Sistemi Özellikleri
- E-Core ve P-core’larda AVX-512 desteğinin sunulmasını sağlıyor.
- Performans çekirdeklerinde 512 bit komutlar, 256 bit birleştirilmiş komutlar ise P-Core ve E-Core’da çalışıyor olacak.
- Alder ve Raptor Lake’de devre dışı bırakılan AVX-512 desteği bu komut seti ile yeniden kullanılabilir hale geliyor.
- AVX-512 ISA’nın özelliklerini barındırıyor.
- AVX 10 sürümünün Xeon Granite Rapids yongalarından itibaren desteklenmesi bekleniyor. Ancak bu destek 256 bit birleştirilmiş komutlar kapsamıyor. Sadece 512 bit vektör talimatları için gerçeli olacak.
- Granite Rapids’ten daha yeni yongalarda birleştirilmiş 256 bit talimatları, 512 bit vektör talimatları, AI veri çeşitleri, bazı optimizasyonlar ve yeni özellikler AVX10.2 sürümü ile destekleniyor olacak.
- Intel AVX2’de çalışan uygulamalar AVX10 ile yeni bir yazılıma gerek kalmadan çalışabiliyor.
- AVX-512 ISA sistemi AVX10’un piyasaya sürülmesi ile birlikte sonlanıyor olacak. Böylece AVX-512 üstünden yapılan AVX10 ile devam ettirilecek.
- Intel’in notlarında yer alan bilgilere göre Intel AVX2’ye göre hazırlanan uygulamalarda ek bir yazılıma gerek duyulmayacak.
- Intel’in sağladığı yeni komutlar ve 16 farklı vektör kaydı işlemcinin performansının artmasına katkı sağlayacak.
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