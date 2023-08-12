Intel İşlemcilerinde Dev Açık: Şifreler Sızdırıldı, Performanslar Dip Gördü!

Bazı Intel işlemcilerde yakın zamanda keşfedilen bir güvenlik açığı, şifre sızıntıları ve performans düşüşü ile ilgili endişeleri artırdı.

En gelişmiş Intel işlemcileri bu durumdan etkilenmemiş olsa da, potansiyel olarak milyarlarca önemli sayıda çip savunmasız olabilir.

Google kıdemli araştırma bilimcisi Daniel Moghami tarafından tespit edilen Downfall güvenlik açığı, Skylake'den Rocket Lake'e kadar Intel işlemcileri hedef alıyor. Bu açık, dâhili donanım kayıtlarını yazılıma açarak, yazılımın ele geçirilmesi hâlinde hackerların hassas verilere erişmesini sağlıyor.

Downfall Güvenlik Açığı Ne Sorunlar Yaratıyor?

Downfall'ın etkisi bireysel kullanıcıların ötesine uzanıyor. Sunucu pazarında Intel'in hâkim olduğu bulut bilişim ortamları da risk altında. Kötü niyetli kişiler bu güvenlik açığından faydalanarak aynı bulut bilgisayarını paylaşan diğer kullanıcıların veri ve kimlik bilgilerini çalabilir.

Intel bir düzeltme yayınlayarak sorunu çözmek için adımlar attı ancak bu, performans açısından önemli bir sorunun öncüsü olmuş oldu. Kullanıcıların Downfall'a karşı korunmak için aygıt yazılımlarını güncellemeleri tavsiye edlliyor ve Intel, öncelikle AVX talimatlarını etkileyen tahmini %50'ye varan bir performans düşüşünü kabul etmektedir. Kullanıcıların çoğunluğu bu sorundan ciddi şekilde etkilenmese de, yapay zekâ ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) içeren görevlerde önemli aksaklıklar yaşanmakta.

Xeon Platinum 8380, Xeon Gold 6226R ve Intel Core i7-1165G7 dâhil olmak üzere çeşitli CPU'larla Linux üzerinde yapılan testler, %6 ila %39 arasında değişen performans kayıpları göstermekte. Bu, Intel'in ilk tahminlerinden biraz daha iyi olsa da, endişe verici olmaya devam ediyor.

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