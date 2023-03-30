İşlemci denilince akla iki marka geliyor. Bunlardan biri AMD bir diğer ise Intel. Aslında son yıllarda Apple da kendi işlemcilerini üretiyor olsa da hala lider konumda AMD ve Intel bulunuyor. Uzun yıllardır hayatımızda olan bu iki marka ezeli rekabetini sürdürüyor. Peki, hangi işlemciyi satın almalısınız? AMD vs Intel!

Hangi İşlemciyi Satın Almalısınız?

İşlemci seçerken birçok kriter bulunuyor. Bunların arasında elbette model ve nesilleri başta geliyor. Ancak öyle ya da böyle anakartınıza uyumlu bir işlemci seçmelisiniz. Peki, AMD ve Intel arasında bir seçim yapmak durumundaysanız hangisini tercih etmelisiniz?

Bu konu bir bakıma çok öznel olmaktadır. Bunun nedeni ise kullanıcıların verdiği farklı yorumlardan kaynaklanır. Birçok kullanıcı iki markayı da deneyimlemiş ve en sonunda bir markaya bağlı kalmıştır.

Birçok oyuncu AMD işlemcilerin Intel işlemcilere göre oyun performansında daha iyi olduğunu söylemekte. Aslında hiç de küçümsenmeyecek şekilde AMD işlemciler çok iyi performanslar vermektedir.

Tabi, diğer donanımların da etki ettiğini söylemeden geçmeyelim. Eğer AMD işlemciler oyun olarak baz alındığında güçlü bir performans sergiliyorsa demek oluyor ki normal kullanımda veya çalışma dünyasında da oldukça başarılı.

Ancak Intel işlemcileri es geçmemek gerekiyor. Öyle ki uzun yıllardır hayatımızda olan işlemciler ciddi manada iyi performans sergiliyor. Kısaca bu iki işlemci arasında kaldıysanız her iki markayı da seçebilirsiniz ama söylenen ve gösterilen istatistiklere bakacak olursanız AMD bir adım daha önde gözüküyor.

Fakat son nesil bir Intel işlemciyi eski nesil bir AMD işlemciye tercih ederseniz çok büyük ihtimalle daha düşük performans alacaksınız.



AMD işlemciler Intel işlemcilere kıyasla oldukça uygun fiyata satılmaktadır. AMD bu sayade pazarda farklı bir strateji uyguluyor. Intel ise pahalı fiyatlara işlemcilerini satıyor. Burada devreye tam anlamıyla marka adı giriyor.

Sonuç olarak iki markada oldukça başarılı işler üretiyor ve her iki marka da alanlarında başarılı. Apple son zamanlarda M serisi ile işlemci üretmeye başlamış olsa da sadece kendi cihazlarında bu işlemciler kullanılıyor.

İşlemci Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

İşlemci seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de o işlemci kaç MB cache’e sahip. Hangi model ve kaçıncı nesil. Masaüstü işlemci olup olmadığına ve son olarak anakart ile uyumlu olup olmadığıdır.

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