Dikkatlerin Çevrildiği Yeni İsim: Şulemsi Kimdir?

Polat çiftinin yaşadığı sorunların ardından daha fazla konuşulmaya başlanan fenomenlerden birisi: Şulemsi. Ünlü sosyal medya fenomenlerinden ‘Şulemsi’ lakaplı Şule Kayatürk’ün kim olduğu ve ne iş yaptığı son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı bu fenomen kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Bu soruların cevaplarını sizin için bir araya getirdik. İşte, Şule Kayatürk’ün fenomenlik hikayesi ve iş hayatı hakkında dikkat çeken detaylar!

Şulemsi Kimdir?

Eski ve yeni hali arasında büyük farklılıklar olan fenomenin kilo verme serüveninden lüks yaşantısına, aile hayatından kariyerine birçok detay merak ediliyor.

1 milyonu aşkın takipçisi olan Şule Kayatürk’ün bir zamanlar 100 kilonun üstünde olduğu, sonrasında ise 54 kg’a düştüğü biliniyor. 1.75 boyundaki fenomenin doğum yeri Ankara. Doğum günü 24 Aralık olarak biliniyor. Doğum yılı ise bazı kaynaklarda 1997 olarak geçiyor.

Bir dönem eşi ‘Yasin Kayatürk’ ile ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran fenomen bir süre sonra barıştıklarını da paylaştı. Videolarda görülen Yasin Kayatürk’ün hayatı hakkında da takipçilerin aklındaki sorular birer birer çoğaldı.

Umre’de çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak eşiyle barıştığını duyuran fenomenin 2013 yılından beri sosyal medyada aktif olduğunu söylemek mümkün. Yaptırdığı estetiklerle fiziksel anlamda yaşadığı büyük değişim ise gözden kaçmıyor.

Şulemsi Ne İş Yapıyor?

İlk başlarda zayıflama süreci ile ilgili paylaşımlar yapan fenomen istediği kiloya nasıl ulaştığını takipçilerine aktarıyordu. Zayıflama tüyoları ile başladığı bu yolculukta makyaj videoları ve lifestyle tarzı içerikleri ile kısa zamanda popüler hale gelmeyi başardı.

2013 yılından beri sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Şulemsi’nin YouTube ve diğer sosyal medya araçlarında içerik üreticisi ve influencer olarak aktif rol aldığı görülüyor. Bunun yanında makyözlük ve makyaj sanatçılığı alanında ilerlediği biliniyor.

Kariyerine kendi adını verdiği bir güzellik merkezi açarak devam eden Şulemsi’nin gösterişli hayatı çokça konuşuldu. Genel anlamda eğlenceli sosyal medya içerikleri üreten fenomenin güzellik merkezi için 81 ilde bayilik verdiği belirtiliyor.

Dilan Polat’ın arkadaşı olduğu için şu sıralar gündemden düşmeyen fenomenin serveti en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İnternetteki verilere göre 16 adet villa, 173 adet iş yeri, 1 adet yat, 28 adet daire ve 1 adet helikopterinin bulunduğu paylaşılıyor.