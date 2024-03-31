Azure Al Studio Nedir?

Yapay zekanın tabiri caizse tavan yaptığı günümüzde her gün neredeyse yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerden biri de 23-25 Mayıs 2023 tarihinde Seattle’de dijital olarak düzenlenen Microsoft Build 2023 etkinliğinde yaşandı.

Etkinlikte Azure Al Studio isimli üretken yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini sağlayan platform tanıtıldı. Biz de bu yazımızda Azure Al Studio hakkında bilgi vereceğiz.

Azure Al Studio Özellikleri

Geliştiricilerin üretken yapay zeka uygulamaları tasarlamasını sağlayan Azure Al Studio, insanların hem bilgiyi arama hem de tüketme şeklini yeniden şekillendiriyor. Geliştiriciler, Microsoft’un bahsettiğimiz bu platformu sayesinde güçlü konuşma yapay zeka modellerine imza atabilirler.

Çeşitli kaynaklardan bilgiler yüklenerek onlar eğitim için hazırlanabilir. Akabinde hazırlanan bilgiler, uygulama haline dönüştürülebilir. Microsoft’un sözü edilen platformu; makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) modellerinden yararlanıyor. Geliştiriciler bu bahsedilen modelleri sıfırdan eğitmeden sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlıyorlar.

Azure Al Studio şu an önizleme aşamasındadır. İlerleyen süreçte Azure OpenAl Hizmeti tarafından bahsedilen platformun özelliklerinin genişletileceği açıklandı. Platform tam olarak GPT-4 ve ChatGPT’i kurumsal verilerle birleştiriyor. Bunun sonucunda üretken yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi için çeşitli özel verilerden ve sohbet asistanından yararlanacak.

Geliştiricilerin işini kolaylaştıracak Azure Al Studio’nun temel özellikleri şöyle sıralanabilir;

SQL Database, Kubernetes gibi tüm Azure hizmetleriyle kolayca entegre edilebilecek.

Otomatik makine öğrenimi sayesinde geliştiricilerin hızlıca yeni uygulamalar geliştirmesini sağlıyor.

Sezgisel sürekle ve bırak arayüzüyle geliştiriciler kod yazmaya gerek kalmadan kısa sürede makine öğrenimi projelerine imza atabilecekler.

Ölçeklenebilirlik özelliği sayesinde ihtiyaca uygun uygulamaları geliştiriyor.

Geliştiriciler, bu platform sayesinde modellerini etkili şekilde yönetebilecekler.

Azure Al Studio Avantajları

Azure Al Studio avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Kullanıcı Dostu Yapay Zeka Uygulamaları Geliştirme

Azure Al Studio’nun en önemli vantajları arasında kullanıcı dostu yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini sağlamasıdır. Azure Al Studio, kullanıcı dostu arayüze sahip. Bu sebeple yapay zekaya yeni başlayanlarda çok rahat platformu kullanabilir. Karışık bir sisteme sahip olmadığı için kullanıcılar yapay zeka kaynakları ve araçları üzerinde çalışmalar yaparken platformda da rahatça gezinebilirler.

Platformda yapay zeka projeleri oluşturmak isteyenlere hazır örnek projeler, şablonlar ve algoritmalar sunuluyor.

Böylelikle kapsamlı şekilde algoritma geliştirme ve kodlama yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Geliştiricilere zaman anlamında da büyük avantaj sunuyor. Ayrıca geliştiriciler, farklı farklı algoritmaların içerisinden dilediklerini seçme özgürlüğüne sahip olacaklar.

2. Azure Hizmetleriyle Entegrasyon Edilebilme

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Azure Al Studio; Data Factory, Databricks gibi tüm Azure hizmetleriyle entegre edilebiliyor. Entegre edilme özelliği sayesinde geliştiriciler, uçtan uca yapay zeka modellerini kolayca oluşturulabiliyorlar.

Dolsyısıyla bu durum zaman açısından da büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda ONNX (Açık Sinir Ağı Değişimi) ve scikit-learn (Python programlama dilinin öğrenilmesini sağlayan makine öğrenimi kitaplığı) gibi hem derin öğrenme hem de makine öğrenimini destekliyor.

3. Sürüm Kontrolü Yapma

Azure Al Studio’nun sunduğu avantajlar arasında sürüm kontrolü yapılmasını sağlaması da yer alıyor. Platform tarafından yapay zeka uygulamaları geliştirilirken sürümleri de kontrol edilir. Bu da doğal olarak kullanıcılara projeleri yönetirken gerektiğinde yeniden kontrol etme avantajı sunuyor.

Platformda kod kalitesi yüksek üretken yapay zeka uygulamaları geliştirilir. Platform, ekip çalışması yapılmasına da olanak tanıyor. Ekipler, Azure Al Studio tarafından sunulan araçları kullanarak çalışmalarını tamamlayabilir. Ekipler birbirleriyle sağlıklı iletişim kurarak verimli çalışmalara imza atabilirler.