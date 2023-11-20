Microsoft’un AI Destekli Çeviri Sistemi: Azure AI Translator Nedir? Nasıl Kullanılır?
Microsoft'un geliştiricilere özel sunduğu yapay zekâ çözümleri arasında yer alan Azure AI Translator ile tanışın. Kendi bulutunuzda AI destekli çeviri yapın!
Bir bulut platformu olarak geliştirilen Microsoft ürünü Azure, geliştiricilerin sorunlarını çözmek için tasarlanmış. 200’ü aşkın ürün ve bulut hizmeti sunan uygulama ile şirket içi sorunlarınızın birçoğuna çözüm getirme ve daha geniş kitlelere ulaşma şansınız oluyor.
Bulut sistemlerinizi verimli bir şekilde inşa ve organize etmenize katkı sağlayan uygulamanın Azure AI kategorisinde yer alan yapay zeka destekli hizmetler ise geliştiricilere son derece yenilikçi çözümler sunuyor.
Bu hizmetlerden biri olan Azure AI Translator, özelleştirilebilir çeviri anlamında geliştiricilere farklı olanaklar sağlıyor. Peki, Microsoft Azure AI çeviri hizmetleri neleri kapsıyor? Nasıl kullanılır? Konuyla ilgili detaylar bu yazımızda!
Yapay Zeka ile Çeviri Yapmak için Kullanabileceğiniz 5 Uygulama
Yapay zekânın gücünden yararlanarak doğal ve pratik bir makine çevirisi elde etmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bazı popüler araçlar mevcut.
Microsoft Azure AI Translator (Çevirmen) Nedir?
REST API çağrısı ile çeviri ve yerelleştirme yapmanıza imkân tanıyan bulut tabanlı bu uygulama bir makine çevirisi hizmeti olarak tanımlanıyor. Nöral makine çevirisi teknolojisini esas alan uygulamada çeviri aracı özelleştirilebiliyor.
Çok sayıda Microsoft ürün ve hizmetini destekleyen bu araç metin, belge ve özel çevirilerde kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak deneyimlemek için ilk olarak Azure hesabı oluşturmanız gerekiyor.
Microsoft Azure AI Translator (Çevirmen) Nasıl Kullanılır?
Microsoft’un kendi sitesinde bu konuyla ilgili detaylı bir eğitim modülü yer alıyor. Bu modüldeki veriler ışığında Azure AI Translator kaynağı sağlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında ise uygulamanın şu özelliklerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz:
- Microsoft Azure AI 100’ün üstünde farklı dil desteği bulunuyor. Bu dillerin her birine çeviri yapılabiliyor.
- Özelleştirilebilir çeviri desteği sayesinde nişinize özel terminolojiyi çeviri aracına işleme imkânınız oluyor.
- Belge çevirilerinde büyük dosyaları ve çok sayıda dosyayı aynı anda çevirme, kaynak dosyanın düzenini koruma, özel çeviri ve sözlük formatlarını uygulama, belge dilini otomatik algılama gibi özelliklerden yararlanılabiliyor.
- Kaynak dilin doğru bir şekilde algılanıp istenilen metne dönüştürülmesi aşamasında isteğinize bağlı olarak Java, JavaScripts, Python, C# ve Go gibi farklı bilgisayar dilleri kullanılabiliyor.
- Daha önceden tercüme edilmiş metinler sizin belirlediğiniz terminoloji kapsamında elden geçirilebiliyor. Böylece özelleştirilmiş çeviri modelleri oluşturma imkânınız oluyor.
- Tek REST API çağrısı ile anlık çeviri çözümleri üretilebiliyor.
- Çağrı merkezlerinde, uygulama içi iletişim çevirilerinde, çok dilli konuşma aracılarında hızlı, güvenli ve nitelikli çeviri için tercih edebilirsiniz.
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