Microsoft’un AI Destekli Çeviri Sistemi: Azure AI Translator Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bir bulut platformu olarak geliştirilen Microsoft ürünü Azure, geliştiricilerin sorunlarını çözmek için tasarlanmış. 200’ü aşkın ürün ve bulut hizmeti sunan uygulama ile şirket içi sorunlarınızın birçoğuna çözüm getirme ve daha geniş kitlelere ulaşma şansınız oluyor.

Bulut sistemlerinizi verimli bir şekilde inşa ve organize etmenize katkı sağlayan uygulamanın Azure AI kategorisinde yer alan yapay zeka destekli hizmetler ise geliştiricilere son derece yenilikçi çözümler sunuyor.

Bu hizmetlerden biri olan Azure AI Translator, özelleştirilebilir çeviri anlamında geliştiricilere farklı olanaklar sağlıyor. Peki, Microsoft Azure AI çeviri hizmetleri neleri kapsıyor? Nasıl kullanılır? Konuyla ilgili detaylar bu yazımızda!

Microsoft Azure AI Translator (Çevirmen) Nedir?

REST API çağrısı ile çeviri ve yerelleştirme yapmanıza imkân tanıyan bulut tabanlı bu uygulama bir makine çevirisi hizmeti olarak tanımlanıyor. Nöral makine çevirisi teknolojisini esas alan uygulamada çeviri aracı özelleştirilebiliyor.

Çok sayıda Microsoft ürün ve hizmetini destekleyen bu araç metin, belge ve özel çevirilerde kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak deneyimlemek için ilk olarak Azure hesabı oluşturmanız gerekiyor.

Microsoft Azure AI Translator (Çevirmen) Nasıl Kullanılır?

Microsoft’un kendi sitesinde bu konuyla ilgili detaylı bir eğitim modülü yer alıyor. Bu modüldeki veriler ışığında Azure AI Translator kaynağı sağlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında ise uygulamanın şu özelliklerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz: