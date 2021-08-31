Reddit Android uygulaması ile Reddit'in tüm içeriğini dilediğiniz yerden takip edin.

Erkan Calp - 5 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Reddit, paylaşım yapabildiğimiz, sorular sorabildiğimiz, güncel olaylar üzerine tartışmalara katılabildiğimiz milyonlarca kişinin bir araya geldiği sosyal bir platform. Dünyanın en çok takip edilen sosyal haber sitesinin içeriklerini artık Android telefonumuzdan da takip edebiliyoruz. Resmi mobil uygulama Reddit’in tüm içeriğini mobil cihazımıza taşıyor.

Her gün ziyaret ettiğimiz sosyal ağ sitelerindeki ilginç paylaşımların çıkış noktası Reddit’in mobil uygulamasını üye olarak veya mevcut üyeliğimizle kullanabiliyoruz. Üye girişi yaptıktan sonra ilgimizi çeken konular hakkında bir şeyler söyleyen, tartışan toplulukları keşfedip doğrudan sohbete katılabiliyor, kendimiz gerek yazılı, gerekse de görsel olarak paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Gelen kutumuzdan mesajlarımıza, açtığımız konulara gelen yorumlara, bahsetmelere ulaşabiliyoruz.

Farklı temalar sunan uygulamada web sitesinde olduğu gibi hemen her konuda gönüllü üyeler tarafından oluşturulmuşlara içerikler yer alıyor. Sanat, bilim, teknoloji, magazin, politika, eğlence, spor, haber, yiyecek, oyun aklınıza gelen her türlü kategori mevcut.

Reddit Özellikleri: