Reddit içeriklerine Windows'ta göz atmanızı sağlayan resmi Reddit istemcisidir.

Erkan Calp - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Reddit, Dünyanın en çok takip edilen sosyal haber ve tartışma sitesi. Reddit içeriklerine web tarayıcınızı açmadan doğrudan masaüstünüzden göz atmak için Windows için resmi Reddit istemcisini indirin. Reddit istemcisi, Windows 10/11 bilgisayarlara ücretsiz yüklenebilir.

Reddit, insanların internette oyun toplulukları, internet forumları, blog yazarları, meme yapımcıları, video yayıncılar, destek grupları, haber bağımlıları, deneyimli profesyoneller, her türden sanatçılar ve yaratıcılarla en özgün ve ilginç sohbetler gerçekleştirmek için bir araya geldiği bir yer. Aklınıza gelebilecek her konuda 100.000’den fazla toplulukla (ve internetteki yabancıların yaratıcılığı olmasaydı muhtemelen asla düşünemeyeceğiniz bazı kişiler) Reddit, her şeye bakabileceğiniz ve herhangi bir konuda insanlarla bağlantı kurabileceğiniz bir sosyal mecra.