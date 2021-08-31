- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.11 MB
- Üretici reddit Inc.
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Reddit içeriklerine Windows'ta göz atmanızı sağlayan resmi Reddit istemcisidir.
Reddit, Dünyanın en çok takip edilen sosyal haber ve tartışma sitesi. Reddit içeriklerine web tarayıcınızı açmadan doğrudan masaüstünüzden göz atmak için Windows için resmi Reddit istemcisini indirin. Reddit istemcisi, Windows 10/11 bilgisayarlara ücretsiz yüklenebilir.
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Reddit, insanların internette oyun toplulukları, internet forumları, blog yazarları, meme yapımcıları, video yayıncılar, destek grupları, haber bağımlıları, deneyimli profesyoneller, her türden sanatçılar ve yaratıcılarla en özgün ve ilginç sohbetler gerçekleştirmek için bir araya geldiği bir yer. Aklınıza gelebilecek her konuda 100.000’den fazla toplulukla (ve internetteki yabancıların yaratıcılığı olmasaydı muhtemelen asla düşünemeyeceğiniz bazı kişiler) Reddit, her şeye bakabileceğiniz ve herhangi bir konuda insanlarla bağlantı kurabileceğiniz bir sosyal mecra.
- Binlerce topluluk - Son dakika haberleri, spor veya internetin en sevimli hayvanlarının bitmeyen akışı… Neyle ilgileniyor olursanız olun Reddit’te sizin için bir topluluk var.
- Kahkahalar, komiklikler ve bolca gülünçlük - Memler, kedi videoları, daha fazla absürt ve garip şeyle zamanda kaybolun.
- En iyi tartışmalar - Gerçek hareketlilik her zaman yorumlarda. Reddit’in tartışma konuları, topluluk üyelerinin yorum, mizah ve içgörü sunmak geçtiği bir yerdir.
- Toplum içinde sormaya korktuğunuz soruların yanıtları - Tarifler, sokak modası, kariyer yardımı, spor planları ve daha fazlası - yapmak istediğiniz her şey için fikir ve ilham alın.
- Canlı video akışları, sohbetler ve konuşmalar - İnsanların şu anda ne yaptığını bilmek ister misiniz? Akış videoları, canlı sohbetler, canlı sesli sohbetler, o anda insanlarla bağlantı kurmanın çeşitli yollarını sunar.
- Hemen her konuda kitle kaynaklı bakış açıları - Ürün incelemecileri, müzik eleştirmenleri, spor hayranları veya doge meraklıları - ilgilendiğiniz her şeye takıntılı ve değer veren insanları bulun.
- Anonim profiller - Reddit’te kim olduğunuzu siz tanımlarsınız, işiniz, arkadaş sayınız veya sosyal statünüz değil.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 527
- Üretici reddit Inc.
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Reddit Android uygulaması ile Reddit'in tüm içeriğini dilediğiniz yerden takip edin.
Reddit, paylaşım yapabildiğimiz, sorular sorabildiğimiz, güncel olaylar üzerine tartışmalara katılabildiğimiz milyonlarca kişinin bir araya geldiği sosyal bir platform. Dünyanın en çok takip edilen sosyal haber sitesinin içeriklerini artık Android telefonumuzdan da takip edebiliyoruz. Resmi mobil uygulama Reddit’in tüm içeriğini mobil cihazımıza taşıyor.
Her gün ziyaret ettiğimiz sosyal ağ sitelerindeki ilginç paylaşımların çıkış noktası Reddit’in mobil uygulamasını üye olarak veya mevcut üyeliğimizle kullanabiliyoruz. Üye girişi yaptıktan sonra ilgimizi çeken konular hakkında bir şeyler söyleyen, tartışan toplulukları keşfedip doğrudan sohbete katılabiliyor, kendimiz gerek yazılı, gerekse de görsel olarak paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Gelen kutumuzdan mesajlarımıza, açtığımız konulara gelen yorumlara, bahsetmelere ulaşabiliyoruz.
Farklı temalar sunan uygulamada web sitesinde olduğu gibi hemen her konuda gönüllü üyeler tarafından oluşturulmuşlara içerikler yer alıyor. Sanat, bilim, teknoloji, magazin, politika, eğlence, spor, haber, yiyecek, oyun aklınıza gelen her türlü kategori mevcut.
Reddit Özellikleri:
- Reddit'in tüm içeriğini dilediğiniz yerde takip edin.
- İlgi alanınıza giren ve ilgilendiğiniz konularda içerik paylaşan toplulukları arayın, keşfedin.
- Kendi yorumlarınızı, bağlantılarınızı, resimlerinizi gönderin.
- Farklı temalarla özelleştirin.
- Gelen kutunuzdan mesajlarınızı, yorumları takip edin.
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 118
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici reddit Inc.
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Reddit iPhone uygulaması ile Reddit'in tüm içeriğini mobilden takip edebilirsiniz.
Reddit, sosyal ağlarda ilginç gördüğümüz gönderilerin çıkış noktası ve artık olan biteni dilediğimiz yerde takip etmemize imkan tanıyan resmi mobil uygulaması bulunuyor. iPhone’umuza ücretsiz indirip Reddit üyeliğimizle kullanabildiğimiz sosyal haber uygulamasında Reddit’in tüm içeriği olabildiğince modern, sadeleştirilmiş arayüz üzerinden sunuluyor.
Dünyanın en çok takip edilen milyonlarca üyesine sahip sosyal haber sitesi Reddit’in iPhone uygulaması tekrar yayında. Web sitesinden çok daha temiz, modern arayüz sunan uygulamada Reddit kullanıcıları tarafından açılmış tüm konuları takip edebiliyor, yorum gönderebiliyoruz. Aynı zamanda kendimiz de bağlantı ve resim paylaşarak bu büyük topluluğa katkıda bulunabiliyoruz. İçerik yönünden web sitesinden hiç farklılık göstermediğini özellikle belirtmek isterim.
Resmi Reddit uygulaması ile;
- Reddit’in tüm içeriğine dilediğiniz yerden göz atabiliyorsunuz.
- Konu ve ilgi alanınıza uygun toplulukları takip edebiliyorsunuz.
- Kendi yorumlarınızı, resimlerinizi, bağlatılarınızı veya hikayelerinizi gönderebiliyorsunuz.
- İçerikleri iki farklı görünümde görüntüleyebiliyor, farklı temalarla özelleştirebiliyorsunuz.
- Mesajlara, yorum ve gönderi yanıtlarına, bahsetmelere gelen kutunuzdan ulaşabiliyorsunuz.