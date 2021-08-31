Reddit Ekran Görüntüleri - 1
Reddit Ekran Görüntüleri - 2
Reddit Ekran Görüntüleri - 3
Reddit

Reddit

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 1.11 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici reddit Inc.
  • İndir

Reddit içeriklerine Windows'ta göz atmanızı sağlayan resmi Reddit istemcisidir.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Reddit, Dünyanın en çok takip edilen sosyal haber ve tartışma sitesi. Reddit içeriklerine web tarayıcınızı açmadan doğrudan masaüstünüzden göz atmak için Windows için resmi Reddit istemcisini indirin. Reddit istemcisi, Windows 10/11 bilgisayarlara ücretsiz yüklenebilir.

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Reddit, insanların internette oyun toplulukları, internet forumları, blog yazarları, meme yapımcıları, video yayıncılar, destek grupları, haber bağımlıları, deneyimli profesyoneller, her türden sanatçılar ve yaratıcılarla en özgün ve ilginç sohbetler gerçekleştirmek için bir araya geldiği bir yer. Aklınıza gelebilecek her konuda 100.000’den fazla toplulukla (ve internetteki yabancıların yaratıcılığı olmasaydı muhtemelen asla düşünemeyeceğiniz bazı kişiler) Reddit, her şeye bakabileceğiniz ve herhangi bir konuda insanlarla bağlantı kurabileceğiniz bir sosyal mecra.

  • Binlerce topluluk - Son dakika haberleri, spor veya internetin en sevimli hayvanlarının bitmeyen akışı… Neyle ilgileniyor olursanız olun Reddit’te sizin için bir topluluk var.
  • Kahkahalar, komiklikler ve bolca gülünçlük - Memler, kedi videoları, daha fazla absürt ve garip şeyle zamanda kaybolun.
  • En iyi tartışmalar - Gerçek hareketlilik her zaman yorumlarda. Reddit’in tartışma konuları, topluluk üyelerinin yorum, mizah ve içgörü sunmak geçtiği bir yerdir.
  • Toplum içinde sormaya korktuğunuz soruların yanıtları - Tarifler, sokak modası, kariyer yardımı, spor planları ve daha fazlası - yapmak istediğiniz her şey için fikir ve ilham alın.
  • Canlı video akışları, sohbetler ve konuşmalar - İnsanların şu anda ne yaptığını bilmek ister misiniz? Akış videoları, canlı sohbetler, canlı sesli sohbetler, o anda insanlarla bağlantı kurmanın çeşitli yollarını sunar.
  • Hemen her konuda kitle kaynaklı bakış açıları - Ürün incelemecileri, müzik eleştirmenleri, spor hayranları veya doge meraklıları - ilgilendiğiniz her şeye takıntılı ve değer veren insanları bulun.
  • Anonim profiller - Reddit’te kim olduğunuzu siz tanımlarsınız, işiniz, arkadaş sayınız veya sosyal statünüz değil.