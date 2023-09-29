30'dan fazla dili kolay ve hızlı bir şekilde çeviren DeepL Translate, kullanıcılara güvenilir bir deneyim sunuyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

30'dan fazla dili en doğru ve en güvenilir bir şekilde çeviren DeepL Translate uygulaması, görseller ve dosyalar için başvurulabilecek en iyi çeviri uygulamalarından birisidir. Milyonlarca insan dil engelini aşmak ve iletişim kurmak adına çeviri uygulamalarına ihtiyaç duyuyor. DeepL Translate ise yardımınıza her açıdan koşuyor. Çünkü; 30'da fazla dili hızlı bir şekilde çevirerek size büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca içerisine ekleyeceğiniz görsellerin çevirisini de kullanıcılara sunuyor.

Tamamen ücretsiz bir şekilde indirip kullanabileceğiniz DeepL, kullanıcılara aynı zamanda bir sözlük seçeneği sunuyor. Bu sayede, kullanmak istediğiniz kelimenin anlamını ve farklı bağlamlarda nasıl kullanılacağını da öğrenmiş oluyorsunuz. Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Bulgarca, Çince ve aklınıza gelebilecek her dilde çeviri mevcuttur.

DeepL Translate İndir

DeepL Translate, siz kullanıcılara aynı zamanda anında kamera çevirisi imkanı da sunuyor. Kameranızı DeepL üzerinden açın ve çevirmek istediğiniz yere doğru tutun. Ardından metnin anında çevrildiğini göreceksiniz. Çevirdiğiniz veya yazdığınız metinleri sesli bir şekilde okutabilirsiniz. Bu sayede hem okunuşları hakkında bilgi sahibi olup, tonlarını öğrenebilirsiniz.

Siz de DeepL Translate indirerek, çevirilerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Uygulamanın içerisinde bulunan karanlık mod, dil seçenekleri ve kullanımı kolay arayüzü ile birlikte, zorlanmadan çevirilerinizi gerçekleştirin.

DeepL Translate Özellikleri