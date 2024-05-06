Beats Solo 4 Özellikleri ve Fiyatı

Beats’in yeni çıkan kablosuz kulak üstü kulaklık modeli Solo 4 görücüye çıktı. Yüksek pil ömrü sunan kulaklık dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Kullanışlılık açısından çeşitli avantajlar sunan modelin satış fiyatı ve muhtemel çıkış tarihi de açıklandı.

Bu yazımızda henüz tanıtımı yapılan Beats Solo 4’ün özelliklerini ve ürünle ilgili açıklanan diğer detayları inceliyoruz.

Beats Solo 4 Özellikleri

Ürünün öne çıkan en spesifik özelliklerinden biri şüphesiz, 50 saatlik kullanım ömrüne sahip olması. Bunu sağlayan en önemli etmenlerden biri şu ki: Solo 4’te aktif gürültü önleme özelliği bulunmuyor. Bu da rakipleri ile kıyaslandığında çok daha uzun bir kullanım süresi sunmasına ortam hazırlıyor. Ses yalıtımının güçlü olduğu tahmin ediliyor.

USB-C ve 3.5 mm jak ile kablolu bağlantıyı destekleyen cihazda pasif kullanım imkânı sunuluyor. Yani, pilde depolanan güç tükendiğinde kablolu bağlantı ile şarja takıldığında kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Akustik mimariyi öne çıkaran bir ses sistemine sahip. Diğer Beats modelleri ile kıyaslandığında Bass şiddetinin daha düşük seviyede olduğunu belirtmekte fayda var.

iOS işletim sistemine sahip cihazların yanı sıra Android yazılımlı aygıtlarla da kullanılabiliyor.

Cihazımı bul özelliği de yine hem iOS hem de Android’de kullanılabiliyor.

Tasarım olarak göze çarpan en önemli detay markanın kendine ait ‘b’ logosu oluyor.

Önceki Solo modelleri ile kıyaslandığında daha rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip.

Dezavantajlarından söz edecek olursak aktif gürültü önleme özelliğinin olmaması ve herhangi bir su geçirmeme özelliğinin bulunmamasını söylemek mümkün.

Üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan kulaklık kolay taşınabilirlik sağlayan katlanabilir bir tasarıma sahip.

10 dakika şarj edildiğinde 5 saat kullanım süresi sunan ürünün ağırlığı ise 217 gram olarak belirtiliyor.

Beats Solo 4 Fiyatı

Beats Solo Buds ile birlikte tanıtımı gerçekleştirilen kulak üstü kablosuz kulaklık modelin Beats Solo 4’ün fiyatı 200 dolar olarak açıklandı. Türkiye satış fiyatı ise 9.299 TL olarak belirlendi.

Beats Solo 4 Çıkış Tarihi

Beats kullanıcılarının heyecanla beklediği Solo 4’ün 2024 yılının yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Bu beklentiler boşa çıkmadı. Cihazın satışının başlayacağı tarihe ilişkin olarak bu yılın Haziran ayı işaret edildi.

Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Beats Solo 4 fiyat ve performans açısından sizce beklentileri karşılıyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!