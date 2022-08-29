Netflix Üyelik İptal Etme Nasıl Yapılır?

Netflix üyelik iptal etme işlemleri; Netflix’teki içeriklerin beğenilmemesi ve platforma gelen zamlardan dolayı kullanıcılardan tarafından çok merak ediliyor. Aşağıda sıralayacağımız birkaç yöntemle Netflix hesap kapatma işlemini kolayca halledebilirsiniz. Dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip Netflix; film ve dizi sektörüne farklı bir soluk getirdi. Sansürsüz ve reklamsız içerikler yayınlaması platforma ilgiyi artırmıştır. Fakat bazı kullanıcılar Netflix’teki içerikleri beğenmediği için ve platforma gelen zamlardan dolayı üyeliğin nasıl iptal edileceğini araştırıyor. Bizde bu kapsamda sizlere adım adım “Netflix üyeliği nasıl iptal edilir” hakkında bilgi vereceğiz. İşte detaylar…

Netflix Üyeliği Nasıl İptal Edilir?

Dijital yayın platformu Netflix’ten kullanıcılar diledikleri yüzlerce film ve diziye kolayca erişim sağlayarak izleyebilir. Netflix’te kolayca üyelik oluşturulup kaldırılabilir. Netflix üyelik iptali; iOS ve Android cihazlarda ayrı ayrı yapılır. iOS ve Android cihazlarda Netflix üyelik iptalini şöyle açıklayabiliriz:

iOS Cihazlardan Netflix Üyelik İptali

İlk olarak cihaz üzerinden Netflix’in resmi web sitesine giriş yapılır.

E-posta adresi veya telefon numarasından şifre yazılarak hesaba giriş yapılır.

“Hesap Ayarları” kısmından sayfa aşağıya doğru indirilir.

“Üyeliği İptal Et” butonuna basılır.

Butona basılmasının ardından üyeliğin iptal edilmesiyle ilgili onay istenir. Bu kısımda aynı zamanda iptalin ardından yeni eklenen dizi ve filmlerle alakalı mail alınıp alınmamasına dairde soru sorulur.

Mail almak isteyen kullanıcılar alakalı kısmı işaretlemelidir. Mail almak istemeyenlerse kutucuğu boş bırakıp “İptal İşlemini Tamamla” butonu üzerine tıklamalıdır.

Yukarıda belirttiğimiz adımların ardından Netflix üyelik iptali gerçekleşmiş olacak.

Android Cihazlardan Netflix Üyelik İptali

Dijital yayın platformunun önce resmi web sitesine giriş sağlanır.

Web sitesine giriş üyelik bilgilerinin kullanılmasıyla gerçekleşir.

Telefon numarası ya da e-postayla beraber şifre sisteme doğru girilmelidir.

Profil kısmından “Hesap Ayarları” bölümüne gidilir.

Ekrana “Üyeliği İptal Et” butonu gelecek. Bu butona basıp işlem onaylanır.

İşlemin onaylanmasının ardından üyelik direkt iptal edilir.

Netflix üyelik iptali sonrasında kullanıcının ücret ödeme zorunluluğu ortadan kalkmış olur.

Netflix Para İadesi Nasıl Gerçekleşir?

Netflix üyelik iptali para iadesi işlemleri çok detay istiyor. Netflix’te üyelik iptali sonrasında para iadesinin alınması için kullanıcıların geçerli sebebi olmalıdır. Kullanılmaya başlayan içeriklerle ödemesi yapılanların ücret iadesi yapılmamaktadır.

Netflix’te para iadesi için hizmetin kullanılmaması gerekiyor. Ayrıca sistemsel hatalardan dolayı para kesintilerine de iade talebi oluşturulur. Yalnız kullanıcı hizmeti kısa süre kullandıysa para iadesi kesinlikle olmaz. Kullanıcı müşteri hizmetlerine ya da canlı destek birimlerine bağlanarak durumunu anlatıp para iadesi alıp alamayacağını öğrenebilir. Kullanıcının Netflix üyelik iptali para iadesi kabul edilirse parası hemen hesabına yatırılır.

Netflix Üyelik İptali ile İlgili Genel Bilgiler

Netflix üyelik iptal etme işlemlerinde ünlü dijital yayın platformu kullanıcılarına hizmet için şeffaf politikayı benimsemiştir. Netflix üyelik iptaliyle alakalı tüm detayları ön planda tutuyor. Netflix’in üyelik iptali işlemlerinde ön planda tuttuğu hususları şöyle sıralayabiliriz;

Faturalandırma tarihi öncesindeki iptaller,

İptalin ardından ücret tahsilatlarının sonlandırılması,

Netflix’te ücret ödeme işlemi, belirlenmiş olan faturalandırma tarihini kapsıyor. Faturalandırma tarihi öncesinde gerçekleşen üyelik iptallerinde Netflix hizmetlerini fatura tarihine kadar vermeyi sürdürür. Faturalandırma tarihine gelindiğiyse Netflix tarafından yayınlar otomatik sonlandırılır. Yayınlar otomatik sonlandırıldıktan sonra kullanıcıların başka işlem yapması gerekmiyor. Netflix hesap kapatma işleminin ardından kullanıcıların verileri hemen silinmiyor. Netflix kullanıcılarının verilerini 10 ay saklar. Netflix kullanıcılarının puanlarını, önerilerini, oyun kayıtlarını, oyun geçmişi ve hesap ayrıntılarını 10 ay saklar. Kullanıcı 10 ay içinde hesabını yeniden başlattığında eski verilerine anında ulaşabilir. 10 ay geçtikten sonra otomatik olarak veriler kalıcı silinir. “Netflix üyeliği nasıl iptal edilir” ile ilgili detaylı bilgi vermeye çalıştık. Aynı zamanda “Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Güncel 2022 Fiyatları” yazımızı da inceleyebilirsiniz.