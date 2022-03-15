beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) Android: Canlı TV, en yeni Türkçe dublaj & altyazı filmler, yerli ve yabancı diziler, Lig TV maçları Android telefonunuzda

Erkan Calp - 49 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

beIN CONNECT (Dilediğin Yerde) uygulaması ile Digiturk üyesi olarak paketiniz kapsamında film, dizi, belgesel ve programları Android telefon ve tabletinizden izleyebiliyorsunuz. 7 Sezon Game of Thrones dizisi Amerika ile aynı anda Türkiye’de izleme, yeni sinema filmlerini Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle çok geçmeden izleme, kaçırdığınız yerli ve yabancı dizileri dilediğiniz zaman izleme şansına sahipsiniz.

Kullanıcılar beIN CONNECT isimli uygulama sayesinde çeşitli film ve dizileri izleyebilecek, sevdikleri belgesel programlarına diiledikleri zaman erişebilecekler. Zengin içeriği ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan başarılı uygulama, Android ve iOS platformunda yer alıyor.

beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) İndir Android

beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulaması, Türkiye’de ve yurt dışında en çok izlenen film, dizi, programları bünyesinde barındırıyor. İster bilgisayarınızdan ister telefonunuzdan isterseniz de tabletinizden Digiturk’ün üyelerine açtığı zengin içeriği izleyebiliyorsunuz. 100’ün üzerinde – sürekli güncellenen – Canlı TV kanalı, yerli ve yabancı diziler (bazı kanallar için kayıt emri vermeniz gerekiyor), Lig TV üyeliğiniz varsa maçları, vizyon filmlerini aradan aylar geçmeden izleyebiliyorsunuz.

beIN CONNECT uygulamasında Kumanda özelliği de bulunmakta. DT61440UHD, HY6100, HY6101, DT5103, HM-9505HD, DT-9103 Digiturk kutularından birine sahipseniz eşleştirme işleminin ardından telefonunuzu kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Digiturk kumandasında olan tüm tuşlar sanal kumandada da bulunmakta. Unutmadan, uygulamanın ekran yansıtma işlevini kullanarak mobilde açtığınız film, dizi, programı televizyonunuza tek dokunuşla yansıtabiliyorsunuz.

Popüler ve zengin içerik: Ünlü yönetmenlerin, sevilen oyuncuların imzasını taşıyan filmler, ödüllü diziler

Sizi tanıyan platform: Digiturk, size uygun içerikleri önerir.

Digiturk üyesi misiniz? Paketinizdeki içerikleri buradan da ücretsiz izleyebilirsiniz.

Digiturk Dilediğin Yerde: Web'den, cepten, tabletten, Smart TV'den izleyin.

beIN Connect uygulamasında sosyal ağ platformlarında en çok konuşulan diziler, ödüllü filmler, canlı Süper Lig maçları ve çok daha fazlası var. Sınırsız spor paketleri ile en geniş spor içeriği beIN Connect'te. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi, Euroleague, Ligue 1, Serie A ve çok daha fazlasını Süper Lig ve Spor Extra+ paketlerinden izleyeebilirsiniz. Maç izlemeyi sevmiyor, spor kanalları ilginizi çekmiyor mu? Türkçe dublaj veya Türkçe alt yazı seçeneği ile yabancı diziler ve filmler, çocuk, belgesel, yaşam içeriği beIN Connect Eğlence paketinde. beIN Connect ile sevdiğiniz TV programlarını kaçırmazsınız. 60'dan fazla canlı TV kanalını 12 saat geriye sararak izleyebilirsiniz.