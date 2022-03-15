beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 46,360
- Üretici Digiturk
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beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) Android: Canlı TV, en yeni Türkçe dublaj & altyazı filmler, yerli ve yabancı diziler, Lig TV maçları Android telefonunuzda
beIN CONNECT (Dilediğin Yerde) uygulaması ile Digiturk üyesi olarak paketiniz kapsamında film, dizi, belgesel ve programları Android telefon ve tabletinizden izleyebiliyorsunuz. 7 Sezon Game of Thrones dizisi Amerika ile aynı anda Türkiye’de izleme, yeni sinema filmlerini Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle çok geçmeden izleme, kaçırdığınız yerli ve yabancı dizileri dilediğiniz zaman izleme şansına sahipsiniz.
Kullanıcılar beIN CONNECT isimli uygulama sayesinde çeşitli film ve dizileri izleyebilecek, sevdikleri belgesel programlarına diiledikleri zaman erişebilecekler. Zengin içeriği ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan başarılı uygulama, Android ve iOS platformunda yer alıyor.
beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) İndir Android
beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulaması, Türkiye’de ve yurt dışında en çok izlenen film, dizi, programları bünyesinde barındırıyor. İster bilgisayarınızdan ister telefonunuzdan isterseniz de tabletinizden Digiturk’ün üyelerine açtığı zengin içeriği izleyebiliyorsunuz. 100’ün üzerinde – sürekli güncellenen – Canlı TV kanalı, yerli ve yabancı diziler (bazı kanallar için kayıt emri vermeniz gerekiyor), Lig TV üyeliğiniz varsa maçları, vizyon filmlerini aradan aylar geçmeden izleyebiliyorsunuz.
beIN CONNECT uygulamasında Kumanda özelliği de bulunmakta. DT61440UHD, HY6100, HY6101, DT5103, HM-9505HD, DT-9103 Digiturk kutularından birine sahipseniz eşleştirme işleminin ardından telefonunuzu kumanda olarak kullanabiliyorsunuz. Digiturk kumandasında olan tüm tuşlar sanal kumandada da bulunmakta. Unutmadan, uygulamanın ekran yansıtma işlevini kullanarak mobilde açtığınız film, dizi, programı televizyonunuza tek dokunuşla yansıtabiliyorsunuz.
- Popüler ve zengin içerik: Ünlü yönetmenlerin, sevilen oyuncuların imzasını taşıyan filmler, ödüllü diziler
- Sizi tanıyan platform: Digiturk, size uygun içerikleri önerir.
- Digiturk üyesi misiniz? Paketinizdeki içerikleri buradan da ücretsiz izleyebilirsiniz.
- Digiturk Dilediğin Yerde: Web'den, cepten, tabletten, Smart TV'den izleyin.
beIN Connect uygulamasında sosyal ağ platformlarında en çok konuşulan diziler, ödüllü filmler, canlı Süper Lig maçları ve çok daha fazlası var. Sınırsız spor paketleri ile en geniş spor içeriği beIN Connect'te. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi, Euroleague, Ligue 1, Serie A ve çok daha fazlasını Süper Lig ve Spor Extra+ paketlerinden izleyeebilirsiniz. Maç izlemeyi sevmiyor, spor kanalları ilginizi çekmiyor mu? Türkçe dublaj veya Türkçe alt yazı seçeneği ile yabancı diziler ve filmler, çocuk, belgesel, yaşam içeriği beIN Connect Eğlence paketinde. beIN Connect ile sevdiğiniz TV programlarını kaçırmazsınız. 60'dan fazla canlı TV kanalını 12 saat geriye sararak izleyebilirsiniz.
beIN CONNECT
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,193
- DOSYA BOYUTU 71.40 MB
- Üretici Digiturk
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beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulamasında Game of Thrones dizisi 7 sezon tüm bölümler, Lig TV maçları, Canlı TV kanalları izlemeye açık.
beIN CONNECT (Digiturk Dilediğin Yerde) uygulaması, mobilden 100’ün üzerinde Canlı TV kanalı, Lig TV maçları, Game of Thrones gibi popüler yabancı dizileri, en yeni filmleri Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle izleme imkanı sunuyor. Digiturk üyesi (abonesi) iseniz bu uygulama iPhone/iPad’inizde kesinlikle olmalı.
Digiturk abonelerinin kullanabildiği beIN CONNECT (Dilediğin Yerde) uygulamasının hem arayüzü hem de içeriği sürekli güncellemekte. Canlı TV kanalları arasına yeniler eklenmekte, Game of Thrones gibi popüler dizilerin son ve geriye dönük izlemek isteyenler için de tüm sezonları yayınlamakta, sinema filmleri çok geçmeden eklenmekte.
Film, dizi, belgesel severlere dopdolu içerik sunan Digiturk Dilediğin Yerde (beIN CONNECT) uygulamasında sanal kumanda özelliği de bulunmakta. Kumanda özelliğini destekleyen Digiturk kutulardan (DT61440UHD, HY6100, HY6101, DT5103, HM-9505HD, DT-9103) birine sahipseniz telefon / tabletinizi kumanda olarak kullanabiliyorsunuz; kumanda arama derdiniz olmuyor.
beIN CONNECT uygulamasının ekrana yansıtma (TV’ye gönder) özelliğini de seveceğinizi düşünüyorum. iOS cihazınızda arayıp bulduğunuz filmi televizyonunuzun ekranına yansıtabiliyorsunuz.