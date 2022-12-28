Bilgisayarların birçok defa evrim geçirdiğini biliyor muydunuz? İşte buna bilgisayar kuşakları denilmekte. Bilgisayarlar da tıpkı her şey gibi ileri kimi zaman geri evrim geçiriyor. Bu evrim sürecinde bilgisayarlar vakumlu halden şu an bu yazıyı okuduğunuz cihazlara dönüştü. Tabi abaküs gibi aletleri şimdilik bu yazıya katmıyoruz. Peki, bilgisayar kuşakları neler? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Bilgisayar Kuşakları Neler?

Vakum tüplü bilgisayarlar (1. Kuşak)

Transistörlü bilgisayarlar (2. Kuşak)

Entegre devreli bilgisayarlar (3. Kuşak)

Mikro işlemcili bilgisayarlar (4. Kuşak)

Beşinci kuşak bilgisayarlar (5. Kuşak)

Vakum Tüplü Bilgisayarlar (1. Kuşak)

İlk bilgisayar kuşağımız ENIAC ile başlamıştı. Çok fazla enerji harcayan vakumlu bilgisayarlar aynı zamanda kısa sürede ısınıyordu. O zamanlar bildiğimiz transistörlü işlemciler yoktu. İşlemci vakum yolu ile işlenmekteydi.

Transistörlü Bilgisayarlar (2. Kuşak)

Transistör hayatımıza girmiş ve telefon, tablet hatta buzdolabı gibi yerlerde de kullanılacaktır. İşte yeni bir çağın başlangıcı olan 2. kuşak bilgisayarlar 1959 yılında hayatımıza girmişti. Daha az ısınıyor ve az enerji tüketiyordu.

Entegre Devreli Bilgisayarlar (3. Kuşak)

1964 yılında 3. kuşak bilgisayarlar hayatımıza girmişti. Yeri geldiği zaman depolama yapabiliyordu.

Mikro İşlemcili Bilgisayarlar (4. Kuşak)

1970 yılında başlamıştır. Şu an günümüzde kullandığımız ve bir süre daha kullanmaya devam edeceğimiz kuşaktır. Yapay zeka kavramı bu kuşakta daha da popülerleşmiş ve bilgisayarlar yeni bir çağa girmiştir. Hız denilince akla gelen bilgisayar kuşakları arasında yer alır.

Beşinci Kuşak Bilgisayarlar (5. Kuşak)

Geleceğin bilgisayar kuşağı ve yapay zekanın ele alınacağı kuşaktır. 1990 yılında başlayıp halen devam eden kuşaklar arasında yer almakta. Yapay zekanın son zamanlar popülerleşmesi bir nevi 4. nesil bilgisayar kuşağı kendini yapay zeka nesline bırakmakta.

Bu içeriğimizde bilgisayar kuşaklarını geçmişten günümüze sıraladık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka bir gün dünyayı ele geçirebilir mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.