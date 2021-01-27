Windows 10 Ekranı İkiye Bölme Nasıl Yapılır?

Aynı anda birden fazla doküman üzerinde çalışmanız gerekebilir ve bu gibi durumlarda ikinci bir görüntü alanına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. İlk seçenek, ikinci bir monitör kullanmaktır ancak bunu her zaman ve her yerde yapmak ne yazık ki pek de mümkün değil. Öte taraftan Windows 10 kullanıcılarının ekranı ikiye ve hatta dörde bölebileceğini söylesek? Eğer Windows 10 ekranı ikiye bölme nasıl yapılır sorusuna bir yanıt arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Peki ama Windows 10'da ekranı ikiye ayırma nasıl yapılır ve nelere ihtiyacınız var?

Microsoft tarafından kullanıma sunulan Windows 10, ekranınızı birden fazla pencereye bölmek için birkaç tuştan oluşan kısayollar ile birlikte geliyor. Bu sayede ekranınızı ikiye ya da dörde bölebilir; bir pencerede YouTube'dan video izlerken, bir pencerede sohbetlerinizi takip edebilirsiniz.

Windows 10 Ekranı İkiye Bölme

İlk programı açın.

Windows ve Sol Ok Tuşu (←) tuşlarına basarak sola yaslayın.

ve (←) tuşlarına basarak sola yaslayın. İkinci programı açın.

Windows ve Sağ Ok Tuşu (→) tuşlarına basarak sağa yaslayın.

Windows 10 Ekranı Dörde Bölme

İlk programı açın.

Windows ve Sol Ok Tuşu (←) tuşlara basarak sola ve Windows ve Üst Ok Tuşu (↑) tuşlarına basarak sol üste yaslayın.

ve (←) tuşlara basarak sola ve ve (↑) tuşlarına basarak sol üste yaslayın. İkinci programı açın.

Windows ve Sağ Ok Tuşu (→) tuşlarına basarak sağa ve Windows ve Üst Ok Tuşu (↑) tuşlarına basarak sağ üste yaslayın.

ve (→) tuşlarına basarak sağa ve ve (↑) tuşlarına basarak sağ üste yaslayın. Üçüncü programı açın.

Windows ve Sol Ok Tuşu (←) tuşlara basarak sola ve Windows ve Alt Ok Tuşu (↓) tuşlarına basarak sol alta yaslayın.

ve (←) tuşlara basarak sola ve ve (↓) tuşlarına basarak sol alta yaslayın. Dördüncü programı açın.

Windows ve Sağ Ok Tuşu (→) tuşlarına basarak sağa ve Windows ve Alt Ok Tuşu (↓) tuşlarına basarak sağ alta yaslayın.

Tüm bu adımlarla birlikte ekranınızı kolayca ikiye, üçe ve dörde bölebilir, aynı ekranda çok sayıda program üzerinden çalışabilirsiniz. Ufak bir hatırlatma olarak her uygulama çoklu ekran desteği sunmayabilir ve de çoklu ekran işlemleri sırasında işlemciniz, grafik işlemciniz ve belleğiniz biraz daha fazla yorulabilir.

Yine de bunu yapabilmek harika! Örneğin Chrome'u dört farklı sekmeye ayırıp ve bu sekmeleri bölünmüş pencerelere yayıp; bir sekmede video izleyebilir, bir sekmede mesajlaşabilir, bir sekmede not alabilir ve bir sekmede merak ettiğiniz konuları araştırabilirsiniz.

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