Bilgisayara Nasıl Format Atılır? - Uzun süredir kullanılan bilgisayarlar çeşitli sistem dosyası bozulmaları, zararlı yazılımlar ve benzeri sebeplerden performans kaybına uğrayabiliyor ve açık konuşmak gerekirse bu sorunlara karşı en ideal çözüm format atmak olacaktır. Eğer Windows 10 Nasıl Format Atılır? diye soruyorsanız, doğru yerdesiniz.

Başlamadan önce bazı ufak uyarılarda bulunalım. Az sonra yapacağınız işlemler cihazınızda yer alan tüm bilgileri köklü bir şekilde silecektir ve bu nedenle önemli verilerinizi buluta, harici diske ya da benzeri bir platforma yedeklemeniz önemlidir. Eğer hazırsanız, başlayalım.

Bilgisayara Format Atma Nasıl Yapılır?

Windows 10 ISO dosyası indirin.

İndirdiğiniz dosyayı harici belleğe yazdırın.

Bilgisayarınızı kapatıp BIOS modunda başlatın.

Kurulum adımlarını tamamlayın.

Her şey tamamlandığında bilgisayarınız formatlanmış olacak!

Bu yazıdaki yöntemle birlikte Windows 7 Format Atma, Windows 8 Format Atma ve Windows 10 Format Atma işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca konunun detaylı anlatımını hemen aşağıda sizler için basit bir şekilde anlatmaya çalıştık.

1- Yükleme Dosyası Oluşturun

Öncelikle bilgisayarınızı hangi sürümle kullanmak istediğinize karar verin. Bizim tavsiyemiz performanslı ve güvenilir bir kullanım için Windows 10 kullanmanız gerektiğidir. Bu nedenle işlemleri Windows 10 üzerinden devam ettireceğiz ancak tüm yöntem diğer işletim sistemlerinde de birebir aynı olduğu için uygulamada farklılık bulunmuyor.

Neye İhtiyacınız Var?

- En Az 8 GB Kapasitesinde USB Bellek

- Windows 10 ISO Dosyası

- Önyükleme Medya Oluşturma Aracı

Öncelikli olarak Microsoft'un resmi internet sitesinden orijinal ISO dosyasını indirin. Bu dosya işletim sisteminin temel dosyalarını içerdiği için başka sitelerden ya da kaynaklardan indirmemeniz önemlidir. Bunun ardından bu dosyayı bir belleğe yazdırmanız gerekiyor. Eğer bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz buraya tıklayarak ilgili rehberimize ulaşabilirsiniz.

2- Yüklemeye Başlayın

Eğer üstteki adımı başarılı bir şekilde tamamladıysanız kalan tek şey yüklemeye başlamak olacak. Bunun için bilgisayarı kapatın ve dosyayı yazdırdığınız belleği bilgisayara takın. Bunun ardından bilgisayarınız için kişiselleştirilmiş yükleme adımlarını takip edin. Eğer bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz buraya tıklayarak ilgili rehberimize ulaşabilirsiniz.

Tüm bu adımların ardından bilgisayarınız adeta yeni alınmış gibi sıfırdan kurulacak. Eğer ilerleyen dönemlerde çeşitli performans kayıplarına uğramak istemiyorsanız indirdiğiniz ve kullandığınız dosyalara dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Bu noktada çeşitli antivirüs programlarına göz atmayı unutmayın.

Bu arada hatırlatmamız gereken en temel şey, performans kayıplarının tek nedeninin bozuk ya da zararlı dosyalar olmadığıdır. Bu noktada kullandığınız bilgisayarı sık sık fiziksel temizliğe sokmanız da önemlidir. Bu konu hakkında merak ettiğiniz detaylara da hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu rehberimizin de sonuna geldik. Peki bu rehberde yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve kolay bir kurulum gerçekleştirebildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.