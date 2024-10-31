Bilgisayarda Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı Nasıl Alınır? (Windows ve Mac)

Bilgisayar kullanırken anlık olarak ekran görüntüsü almak veya ekran kaydı yapmak için birkaç kısa yolu bilmeniz yeterli! Bilgisayarınızın işletim sistemine uygun olarak gerekli adımları izlediğinizde kolayca ekran görüntüsü veya kaydı alabilirsiniz. Peki, ekranı kaydetmek için Windows ve Mac’te hangi yolları izlemelisiniz? Gelin, yakından bakalım.

Bilgisayarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Bilgisayarda ekran görüntüsü almak için aşağıda işletim sistemlerine göre sıraladığımız komutlardan yararlanabilirsiniz. Bu aşamada ekranda görünen her şeyi tek hamlede kaydedebileceğiniz gibi dilerseniz belli bir alanı seçerek de kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hatta açık olan pencere hangisiyse sadece bu pencerenin kaydını almak için kullanabileceğiniz kısa yollar da mevcut. İşte, Mac’te ve Windows’ta ekran kaydetmenin yolu!

Windows’ta Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Windows’ta ekran görüntüsü alma işlemini tek tuşla halletmeniz mümkün.

Print Screen tuşu bu işlemi kolayca yapmanıza olanak sağlıyor.

Windows klavyelerinin genellikle sağ taraflarında konumlanan bu tuşun üstünde bazen direkt olarak Print Screen yazarken, bazen de PrtSc şeklinde kısaltması yazılı oluyor.

Bu tuşa bastıktan sonra Paint, Photoshop vb. herhangi bir grafik düzenleyiciye gidip sağ tıklayıp ‘yapıştır’ demeniz yeterli. Dilerseniz bunun için de klavyedeki ctrl + v tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

Benzer şekilde tek tuşla aldığınız ekran görüntüsünü direkt olarak bir mail’in içine, Word dosyasına ve bu tarz uygun dosya türlerindeki boşluklara yapıştırabilirsiniz.

Tek bir pencerenin ekran görüntüsünü almak istiyorsanız Alt tuşuna basılı tutarak Print Screen tuşuna basmalısınız.

Windows 10 ve üstü yazılıma sahip olan dizüstü bilgisayarda bu tip kısa yolları aktifleştirmek için bir adet Fn tuşu konumlandırılır. Bu tuşa basılır. Bu durumda ekran görüntüsü almak için Fn + Print Screen tuş kombinasyonunu uygulayabilirsiniz.

Dilerseniz Windows'ta Başlat menüsünde 'Ekran Alıntısı Aracı' araması yapıp çıkan uygulamadaki araçlardan da ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Mac’te Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Mac’te ekran görüntüsü almak da en az Windows’taki kadar kolay bir işlem. Sadece tek tuş yerine aynı anda birden fazla tuşa basmanız gerekiyor.

Mac cihazınızda:

Tam ekran görüntüsü almak istiyorsanız Option + Command + 3 tuşlarına aynı anda basınız.

Sadece açık olan pencerenin ekran görüntüsünü almak için ise Shift + Command + 4 tuş kombinasyonunun ardından ‘boşluk’ tuşuna basıp ilgili pencereyi seçebilirsiniz.

Özel seçim ile ekran görüntüsü almak için Shift + Command + 4 kısayoluna baştıktan sonra ekranda çıkan imleçle görüntü alınacak bölümü seçili hale getirin.

Dilerseniz ayrı ayrı bu kısa yolları ezberlemek yerine direkt olarak Shift + Command + 5 tuş kombinasyonunu uygulayıp ekran alıntısı seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Bu kısa yolu uyguladığınızda alt tarafta açılan menüden ne tür kayıt yapmak istediğinizi kolayca seçmeniz mümkün.

Windows’ta Ekran Kaydı Nasıl Alınır?

Windows’ta ekran kaydını aktif olarak kullanabilmek için öncelikle başlat menüsünden Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Burada bulunan Oyun menüsüne girin.

Ekran görüntülerini kaydedin seçeneğini açık hale getirin.

Bu işlemin ardından Windows + G tuş kombinasyonu ile ekran kaydı için kullanabileceğiniz araç çubuğuna erişebilirsiniz.

‘Yakala’ seçeneğini ifade eden kamera butonuna tıkladıktan sonra nokta ikonunu kullanarak kayıt işlemini başlatabilirsiniz.

İlk seferde bu işlemleri yaptıktan sonra bir daha ekran kaydı almak istediğinizde Windows + Alt + R kombinasyonunu kullanmak kayıt işlemini başlatmak için yeterli olacak.

Mac’te Ekran Kaydı Nasıl Alınır?

Mac’te ekran kaydı seçeneklerine ulaşmak için Shift + Command + 5 kısa yolunu uygulayabileceğimizi yukarıda öğrendik. Bu tuş kombinasyonu ile açılan bardan tam ekranın kaydını yap veya seçili bölümün kaydını yap alternatiflerinden birini tercih ederek kayıt alma işlemini başlatabilirsiniz.

Mac’te ve Windows’ta Sesli Ekran Kaydı Nasıl Alınır?

Sesli ekran kaydı almak istiyorsanız bunun için üçüncü parti yazılımlardan yararlanabilirsiniz. İlk olarak QuickTime Player ile sesli kayıt işlemini gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Bunun yanında hem ekran hem de kamera kaydını aynı anda almanıza olanak sağlayan yazılımlar da mevcut. İhtiyacınıza uygun olarak bunlardan birini tercih edebilirsiniz.