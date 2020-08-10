GOM Cam ile Ekran Kaydı Almak Hiç Olmadığı Kadar Kolay

Bilgisayarınızdan oyun yayını yapmak ya da çevrim içi kurs vermek gibi nedenlerden dolayı ekran görüntüsü almak istiyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi yazılımlardan birisi GOM Cam olarak öne çıkıyor. Hem ekran kaydı sırasında hem de kayıt sonrası düzenleme işlemlerinde gelişmiş seçenekler sunan GOM Cam'e daha yakından göz atıyoruz.

GOM Cam Hangi Özellikler ile Geliyor?

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 işletim sistemine sahip hemen her bilgisayarda çalıştırabileceğiniz GOM Cam oldukça düşük sistem gereksinimleri ile birlikte pek çok cihazda sorunsuz bir şekilde çalışabilen bir yazılım. Peki GOM Cam'i diğer rakiplerinden ayıran ve öne çıkaran özellikler neler?

- Bir ekran kaydı programı içerisinde olmazsa olmaz özelliklerden birisi kayıt alanı özelliğidir. GOM Cam'de kullanıcılar ekranlarının tamamının mı yoksa yalnızca belirli bir alanının mı kaydedileceğini seçebilir, bunu elle düzenleyerek istedikleri alanın kaydedilmesini sağlayabilir.

- Oyun yayınlarından çevrim içi kurslara kadar istediğiniz herhangi bir şeyi kayıt edebilir, bunu gelişmiş düzenleme araçları ile düzenleyerek kısa bir süre içerisinde yüklemeye hazır hale getirebilirsiniz.

- Uygulama içerisinde yerleşik olarak yer alan düzenleme aracı sayesinde istediğiniz yerleri kırpabilir, müzik ve ses ekleyebilir ve teknik detaylar üzerinde oynamalar yaparak videonuzun kalitesini düzenleyebilirsiniz.

- Uygulama ile kaydedilen tüm görüntüler küçük resimler olarak listelenir ve etiketleme sistemi sayesinde oldukça kolay bir şekilde erişilebilir.

- Eğer çevrim içi kursa odaklanan birisi iseniz video kaydı sırasında ekranda çizim yapabilir ve anlattığınız şeye yönelik materyallerle birlikte kurslarınızı ve derslerinizi zenginleştirebilirsiniz.

GOM Cam ile Eğitim Kaydı Alma

Eğer çevrim içi kurslar ve dersler veren birisi iseniz çevrim içi kurs oluşturmak için uygulama içerisinde yer alan 'Ders' sekmesini kullanabilirsiniz. Kayıt sırasında hemen üst menüde yer alan araçlardan çeşitli bileşenleri seçebilir, görüntüye eş zamanlı olarak çizimler, yazılar ya da simgeler ekleyebilirsiniz. Bu sayede verdiğiniz eğitimin daha zengin ve daha başarılı bir yapıya bürünmesini sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda kullanmak istediğiniz kamerayı ve mikrofonu belirleyebilir, hemen altta yer alan 'Slayt Dosyasını Aç' alanından istediğiniz PowerPoint dosyasını seçerek tek tıkla kayda başlayabilirsiniz.

Seçtiğiniz slaytın ekran kaydını alırken çeşitli araçlar kullanabilir, ön kamera ya da harici kamera ile kendi görüntünüzü ekleyebilir ve slaytlardaki içerikleri öne çıkarmak için kalem aracını kullanabilirsiniz.

GOM Cam ile Oyun Kaydı Alma

Eğer birincil amacınız oyun yayınları oluşturmak ise hem normal ekran kaydı arayüzünden hem de uygulama içerisinde yerleşik olarak sunulan oyun kayıt modundan oyun oynarken ekran kaydı almanız mümkün. Oyun içi ekran kaydı alırken de uygulamanın sunduğu tüm nimetlerden tam anlamı ile faydalanabilirsiniz.

Oyun kaydı sırasında sağ üst ekranda yer alan araç takımını istediğiniz gibi gizleyebiliyorsunuz. Bu araç takımından ulaşabildiğiniz efekt ayarları ve ön izleme sekmesinden harici bir kamera ile kendi görüntünüzü dahil edebilir, görseller ya da yazılar ekleyebilirsiniz.

Eğer kendi görüntünüzü ekran kaydına dahil etmek isterseniz buradan çeşitli ölçeklendirme, konumlandırma ayarlarını düzenleyebilir ve görüntünüzün renk ve ışık ayarları ile oynayarak en uygun şekilde sunulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca görüntünüzü çeşitli yönlere çevirmeniz de mümkün.

Tüm bu adımların ardından ise yapmanız gereken tek şey çektiğiniz kaydın son dokunuşlarını yapmak olacaktır. GOM Cam, bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmeniz adına yerleşik video düzenleyici ile birlikte geliyor ve basit işlemleri direkt uygulama içerisinden yapabilmenize olanak sunuyor.

Cihazınızda oldukça küçük bir alan kaplayan bu programın sistem gereksinimleri açısından da oldukça mütevazi olduğunu söylememiz gerekiyor.

Desteklenen İşletim Sistemi Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 DirectX DirectX9 veya üstü RAM 512 MB RAM ve üstü Depolama 1 GB HDD ve üstü İşlemci Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 ya da üstü Çözünürlük 1280 x 800 ya da üstü

GOM Cam Free, Basic, Pro Farkları

GOM Cam kullanıcı ihtiyaçlarına ve isteklerine bağlı olarak ücretsiz ve ücretli toplam üç farklı abonelik tipi sunuyor.

ÖZELLİK FREE BASIC PRO Kayıt Süresi 20 Dakika Sınırsız Sınırsız Video Düzenleme 10 Kez 30 Kez Sınırsız Gelişmiş Video Düzenleme 10 Kez 10 Kez Sınırsız GIF 20 Saniye 20 Saniye Sınırsız Ses Çıkarma 5 Kez 30 Kez Sınırsız Filigran Var Var Yok Çoklu Zamanlanmış Kayıt 3 Kez 3 Kez Sınırsız

Pek çok üstün özelliğiyle dikkatleri çeken GOM Cam Pro ürününü satın almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfada hem Pro versiyonun diğer versiyonlara olan avantajlarını görebilir hem de fiyat bilgisi alabilirsiniz.