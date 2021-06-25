Bilgisayarım Windows 11 ile Uyumlu mu? (Test Aracı)

Bilgisayarım Windows 11 ile Uyumlu mu? - Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığı konusunda çeşitli şüpheleriniz varsa, Microsoft tarafından yenilenen resmi test aracı ile merak ettiğiniz sorunun yanıtını hızlı ve kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Bilgisayarın Windows 11 ile Uyumlu Olup Olmadığını Öğrenme

Başta yenilenmiş tasarım ile gelen Windows 11; özelleştirilmiş oyun modları, mobil uygulama desteği, yeniden tasarlanan uygulamalar ve geliştirilmiş çoklu görev modu çeşitli yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Şimdiden milyonlarca kullanıcı, yakın bir zamanda çıkış yapması beklenen yeni nesil sürüme hazır olup olmadığını merak ediyor.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC

1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, 64-bit işlemci ya da SoC Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Sistem Üretici Yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli

UEFI, Güvenli Önyükleme Özellikli TPM: TPM 2.0

TPM 2.0 Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu

WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumlu Ekran: 9 inç boyut, 720p çözünürlük

Fark etmiş olabileceğiniz üzere Windows 11 işletim sistemini kullanabilmek için, 64-bit mimariye sahip bir işlemci kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu işlemci en az çift çekirdekli olmalı ve her bir çekirdek, yine en az 1 GHz frekansında çalışabilmeli. Tabii ki teknik bileşenler ne kadar güçlü olursa, deneyiminiz de o kadar akıcı olacaktır.

Bu detaylara ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB depolama gereksinimi olan Windows 11, Windows 10 ile çalışan pek çok bilgisayarda çalışabilecek bir teknik gereksinim listesine sahip. Tabii ki minimum sistem gereksinimlerini tek tek kontrol etmek yerine test aracını indirerek de bunu yapabilirsiniz.

Windows 11 Uyumluluk Test Aracı İndir

Kullandığınız bilgisayarın Windows 11 ile uyumlu olup olmadığını anlamanın en kolay yolu PC Health Check uygulamasını indirmek ve cihazınıza kurmak olacaktır. Microsoft tarafından yenilenen uygulama, şu andan itibaren bilgisayarınızın Windows 11 uyumluluğuna dair analiz yapabiliyor ve sonucu size bildiriyor.

PC Health Check (Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi) İndirme Linki

24 Haziran 2021 tarihinde tanıtılan ve bu yılın sonlarına doğru resmi olarak çıkış yapması beklenen Windows 11, Windows 10 işletim sistemine sahip uyumlu bilgisayarlarca tamamen ücretsiz bir şekilde yükseltme imkanı sunacak. Tabii ki yazılımı sıfırdan satın almak isterseniz, Windows 10'da olduğu gibi bir ücret ödemeniz gerekecek.

Peki siz bu test aracını denediniz mi? Bilgisayarınız Windows 11 ile uyumlu gözüküyor mu ya da herhangi bir uyarı ya da hata aldınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.