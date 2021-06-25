Bilgisayarınız Windows 11'e yükseltmek için uygun mu? Ücretsiz PC Health Check aracı ile öğrenin.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PC Health Check, Windows 11 ISO indirmeden önce bilgisayarınızın Windows 11 yükseltmek için uygun olup olmadığını öğrenebilmeniz açısından önemli bir uygulama. Microsoft tarafından ücretsiz olarak yayınlanan Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi uygulaması ile mevcut bilgisayarınızın Windows 11 işletim sistemini çalıştırma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını görebilirsiniz. Windows 10’dan Windows 11’a geçiş yapmayı düşünüyorsanız, Windows 11 yüklemeden hatta Windows 11 indirmeden önce bu uygulamayı indirmelisiniz.

PC Health Check İndir

Windows 7/8/10’dan Windows 11’e geçiş yapmayı düşünüyorsanız, Microsoft’un yeni işletim sisteminin bilgisayarınızda çalışıp çalışmadığını gösteren PC Health Check uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz. PC’nizin Windows 11 sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını test etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Microsoft PC Health Check (Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi) uygulamasını indirin. Dosyayı açın, Hizmet Şartlarını kabul edin ve Yükle’ye tıklayın. Open PC Health Check (Bilgisayar Sistem Durumu Denetimi Aç) kutucuğunun işaretli olduğundan emin olun ve Finish (Bitir) tıklayın. Uygulama ana sayfası bir bakışta bilgisayarınızın Windows 11 çalıştırıp çalıştıramayacağını söylüyor. Üstte Windows 11 Tanıtımı (Introducing Windows 11) kutucuğunun altındaki Check Now (Denetle) tıklayın. Bilgisayarınız uyumlu değilse “This PC will not run Windows 11 / Bu PC Windows 11’i çalıştırmaz) mesajı alırsınız.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

Windows 11 işletim sistemini bilgisayara yüklemek için temel gereksinimlerdir. PC’niz bu gereksinimleri karşılamıyorsa Windows 11 işletim sistemini bilgisayarınıza yükleyemeyebilirsiniz. Microsoft tarafından yayınlanan resmi Windows 11 sistem gereksinimleri: