Microsoft tarafından yapılan çevrim içi etkinlikle birlikte Windows 11 resmi olarak tanıtıldı. Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde Windows 11 Yenilikleri, Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. Peki yeni nesil işletim sistemi neler sunacak?

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Windows 11 Hakkında

Windows 11 Nedir? Microsoft'un bir sonraki ana güncellemesidir.

Microsoft'un bir sonraki ana güncellemesidir. Windows 11 Ne Zaman Çıkacak? 24 Haziran tarihinde tanıtıldı ve 2021'in sonunda kullanıma sunulacak.

24 Haziran tarihinde tanıtıldı ve 2021'in sonunda kullanıma sunulacak. Windows 11 Fiyatı Ne Kadar? 149 Dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulması bekleniyor.

Windows 11'i "bugüne kadarki en güvenli sürüm" olarak tanımlayan Microsoft, işletim sistemi genelinde pek çok yeniliğe, geliştirmeye ve iyileştirmeye imza attı. Yenilenmiş tasarımdan özel oyun modlarına, Android uygulama desteğinden yenilenen uygulamalara kadar açıklanan her şeyi bu yazıda görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca açıklanan ve açıklanacak tüm yeniliklere ulaşabilmek adına Microsoft'un resmi internet sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

Windows 11 Yenilikleri Neler?

Yenilenmiş Tasarım

Android Uygulama Desteği

Özel Oyun Yapılandırmaları

Widget Desteği

Yeniden Tasarlanan Uygulamalar

1- Yenilenmiş Tasarım

Windows 11, uygulamalarda ve araçlarda sunduğu yeniliklerden önce sistem genelinde yenilenmiş tasarım ile karşımıza çıkıyor. Temel olarak Windows 10X ile oldukça benzer bir yapıya sahip olan sürüm, tabii ki de Windows 10X'in üzerine pek çok şey eklemiş durumda.

Bu yılın başlarında kullanımdan kaldırılan Windows 10X, temelde tabletler ve düşük performanslı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştı ancak bazı özellikleri, dönemsel güncellemelerle Windows 10'a aktarılmıştı. Nitekim 10X'in tasarım hatları, 11'in temel yapısını oluşturuyor.

Öncelikli olarak Görev Çubuğu'nun ortalandığını ve Başlat Menüsü'nün de tam ortada yer aldığını görüyoruz. Söz konusu tasarımlar geçtiğimiz günlerde de sızdırıldığı için ekstra olarak şaşırtıcı bir gelişme olmadı. Buna karşın Bildirimler ve Hızlı Eylemler arayüzü de tamamen yenilendi. Ayrıca bölünmüş ekran yapılandırmalarında da iyileştirmelere gidildi.

2- Android Uygulama Desteği

Windows 11 ile birlikte Android uygulamalarını başka herhangi bir emülatöre ihtiyaç duymaksızın yükleyebilecek ve kullanabileceksiniz. M1 işlemcili MacBook'lardakine benzer bir deneyim sunmayı hedefleyen ve Windows 11 ile kullanıma sunulacak olan bu özelliğin net ayrıntıları ise henüz bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.

3- Özel Oyun Yapılandırmaları

Oyunlar, Windows 11 için itici bir güç haline gelmeye başladı. Xbox'larda yer alan Direct Storage özelliğini işletim sistemine dahil eden şirket, Xbox ile Xbox Game Pass uygulamalarını birleştirerek gereksiz uygulama karmaşasından kurtulmayı da başardı.

4- Widget Desteği

Windows 11 ile birlikte gelecek yeniliklerden bir diğeri de bir süredir hasret duyduğumuz widgetlar! Evet, widget Windows 11'in bir parçası olacak ve geliştiricilere macOS, Android, iOS ve iPadOS benzeri bir deneyim sunabilmeleri için olanak sunacak.

Windows 11 Çıkış Tarihi

Windows 11 Ne Zaman Çıkacak? 24 Haziran 2021'de tanıtıldı ve Ekim 2021'de kullanıma sunulması bekleniyor.

Microsoft'un 24 Haziran tarihinde düzenlediği çevrim içi etkinlikle birlikte Windows 11'i resmi olarak tanıttı. İşletim sisteminin ne zaman kullanıma sunulacağı ise netlik kazanmadı. İlerleyen dönemlerde konu hakkında daha çok detaya ulaşmayı bekliyoruz.

Windows 11 Fiyatı Ne Kadar

Windows 11 Home Fiyatı: 149,00 Dolar

149,00 Dolar Windows 11 Pro Fiyatı: 209,99 Dolar

209,99 Dolar Windows 11 Pro for Workstation Fiyatı: 319,00 Dolar

Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e tamamen ücretsiz bir şekilde yükseltme yapabilecekler. Sıfırdan bir işletim sistemi satın almak isteyen kişilerin ise seçilen pakete bağlı olarak 149 dolar ila 319 dolar arasında bir fiyat ödemesi gerekebilir. Bu fiyatlar, Windows 10'dan 10 dolar daha pahalı olacak şekilde ayarlanmış.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

Windows 11'in önerilen sistem gereksinimleri henüz belli olmasa da, minimum sistem gereksinimlerini hemen aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Bu listeden de görmüş olduğumuz üzere yeni işletim sistemi, 64-bit makine kullanımını zorunlu olarak tutuyor.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz Çift Çekirdek 64-bit

1 GHz Çift Çekirdek 64-bit Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Ekran: 9 inç 1366 x 768 Piksel

Sonuç

29 Temmuz 2015 tarihinde çıkış yapan ve yıllardır kullanmakta olduğumuz Windows 10, artık yeni bir yükseltmeye ihtiyaç duyuyordu. Windows 11'in hem iş, hem oyun hem de multimedya odaklı kullanımlar açısından benzersiz yenilikler sunan yeni bir güncelleme olmasını umuyoruz.

Peki siz Windows 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni sürümde hangi yenilikler gelecek, ne zaman kullanıma sunulacak ve fiyatı ne kadar olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.