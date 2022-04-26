Kullanmadığınız zamanlarda bilgisayarınızı kilitli tutmak oldukça önemlidir. Böylece siz bilgisayarınızdan uzaktayken davetsiz misafirlerin müdahalesinden korunmuş olursunuz. Tabi daha kötü senaryoyu çizersek, herhangi birinin dosyalarınızı ve parolalarınızı ele geçirmesini hatta çevrimiçi hesaplarınızı kötüye kullanmasını da engellemiş olursunuz. İşte bu yazımızda da Windows işletim sistemli bilgisayarlarınızı kilitlemenin farklı yöntemlerini ele alacağız.

Bilgisayarınızı Kilitlemek için Kullanabileceğiniz Yöntemler Neler?

Klavye Kısayolunu Kullanın

Kısa Bir Zaman Aşımı Ayarlayın

Windows 10 Dinamik Kilit Özelliğini Deneyin

Bluelock Kullanın

Predator’u Deneyin

Lock My PC’yi Deneyin

Klavye Kısayolunu Kullanın

Bilgisayarınızı kilitlemenin en kolay ve basit yöntemi kuşkusuz klavyedeki kısayolu uygulamaktır. Çoğu kullanıcı bilgisayarından kalktığı an kilidi devreye sokmak için bu yönteme başvurur. Klavyeden Windows Tuşu + L yapmanız Windows’un tüm sürümlerinde anlık olarak bilgisayarınızı kilitlemenize yarar. Bu kısayolu uyguladığınızda kilit ekranına gider ve geri döndüğünüzde parolanızı girerek işleminize devam edebilirsiniz.

Tabi ki bu işlemin işe yaraması için oturumunuzun parola ile korunuyor olması gerekmekte. Denetim Masası’ndan Kullanıcı Hesaplarına tıkladıktan sonra açılan pencereden parola ekleyebilir ya da mevcut parolanızı değiştirebilirsiniz.

Kısa Bir Zaman Aşımı Ayarlayın

İlk adımda paylaştığımız kısayol kilitleme yöntemi anında bilgisayarı kilitlediği için en yaygın ve kullanışlı olanıdır. Ancak farz edelim ki bu işlemi yapmayı unuttunuz. Bu sefer de otomatik olarak kilitleme sizin işinizi görür ancak aynı zamanda iş işten geçmemeli. Bunun için de otomatik kilitlemeyi biran evvel devreye sokmalısınız. Denetim Masası’ndan Güç Seçenekleri’ni tıkladığınızda karşınıza çıkan pencereden bilgisayarın otomatik kilitlenme süresini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ekranın sol üst bölümünde yer alan Uyanırken Parola Gerektir seçeneğinin aktif olduğundan da emin olun.

Windows 10 Dinamik Kilit Özelliğini Deneyin

Nisan ayında Windows 10 Creator güncellemesi dahilinde gelen Dinamik Kilit özelliği hala gelişmekte olan bir fonksiyon olarak değerlendiriliyor. Dinamik Kilit özelliği siz ekran başından kalkıp uzaklaştığınızda otomatik olarak ekranı kilitleme prensibini temel alıyor. Fiziki olarak bu özelliğin devreye sokulması için başka bir cihazı bilgisayarınızla eşleştirmeniz gerekmekte. İki cihaz Bluetooth aracılığıyla eşleştirildiğinde taşınabilir olan cihazınız bilgisayarın menzilinden uzaklaştığında ekran kilitleniyor.

İlk adım olarak cihaz eşleme işlemini gerçekleştirmek için Denetim Masası > Donanım ve Ses > Aygıtlar ve Yazıcılar yönergesini izleyin. Ardından da Ayarlar > Hesaplar > Oturum açma seçenekleri adımlarını takip edip Dinamik Kilit özelliğini etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.

Bluelock Kullanın

Yukarda bahsettiğimiz Dinamik Kilit özelliği hoşunuza gittiyse size bir itirafta bulunmamız gerekecek. Dinamik Kilit özelliği yalnızca Windows 10 kapsamında kullanılan bir özelliktir. Ancak siz Windows 7 ya da 8.1 kullanmaktaysanız endişelenmeyin çünkü Bluelock da aynı işlevi görür. Bluelock da aynı Dinamik Kilit gibi Bluetooth aracılığıyla iki cihazı bağlar ve bağlantı kesildiğinde ana cihaz kilitlenir. Yalnızca Bluelock yazılımını indirmeniz yeterlidir.

Predator’u Deneyin

Bunlar çok yüzeysel ve basit bana daha güçlü bir güvenlik sistemi lazım diyorsanız Predator gibi bir yazılımdan da bahsetmek gerekli. Ücretsiz olarak edinilebilen Predator üzerinden bir USB aygıtını anahtar gibi kullanabilirsiniz. Yani otellerde karşılaştığımız elektrik kartları gibi düşünün, siz USB’yi çıkardığınızda tüm fonksiyonlar kilitlenir ve tekrar USB’yi taktığınızda parolanızı girer hayatınıza devam edersiniz. Ayrıca Predator yazılımı Görev Yöneticisi’nden durdurulamaz. USB aygıtının ele geçirilmesi durumunda ise parola yanlış girildiğinde Predator bir alarm vererek ortalığı ayağa kaldırabilir. Yani USB’yi çıkarıp gittiğinizde gözünüz arkada kalmasın.

Lock My PC’yi Deneyin

Ben bu USB işini sevmedim ama yine de biraz daha güvenlikli yöntemler fena olmaz diyenlerdenseniz. Bir diğer ve son alternatifimiz ise Lock My PC adlı yazılımdır. Tüm Windows sürümlerinde çalışabilen bu yazılım sayesinde Windows’un varsayılan kilit ekranının bile önüne geçebilirsiniz.

Lock My PC, herhangi bir tuş kombinasyonu ya da Mouse ile bilgisayarınızı kilitlemenize olanak tanır. Ayrıca kilidi açarken kilit ekranını da görünmez yapabilirsiniz. Kullanımı gayet basit olan bu yazılımı çoklu kullanıcı ile de kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere bilgisayarınızı kilitleme konusunda çeşitli alternatifler sunarak yardımcı olmaya çalıştık. İlk adımda verdiğimiz klavye kısayolu ile kilitleme yöntemi şuan için en yaygın olan yöntem ancak diğer alternatiflere de yönelebilirsiniz. İzinsiz kullanımın önüne geçmek sizin elinizde. Bilgisayarınızın güvende olduğuna emin olun.