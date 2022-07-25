Tarihde ilk bilgisayar abaküs olarak kabul edilmektedir. Çünkü bilgisayarlar girdi, işlem ve çıktı üzerine çalışan makinelerdir. Abaküs bu tanıma uyduğu için tarihteki ilk bilgisayar abaküs olarak kabul görür. Bu tanım bilgisayar derslerinde de verilmektedir. Ancak bu tanım geniş bir tanımdır. Öyle ki hesap makineleri de bir bilgisayar olarak bu tanıma göre kabul görür.

Bu tanımı birçok bilişimci kabul etmekte ya da bu tanımı doğru bulmamaktadır. Çünkü ucu açık bir tanım olduğu için milattan önceye kadar gitmektedir. Gel gelelim bilgisayarlar nasıl çalışır?

Bilgisayarlar Nasıl Çalışır?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere bilgisayarlara girdi işlem ve çıktı olmak üzere üç ana başlıktan ortaya çıkmaktadır. Aslında günümüzde milyonlarca kişi bilgisayarlara dahi makineler deselerde bilgisayarlar bir aptal makinelerdir çünkü girdi işlem ve çıktıyı kendi başına gerçekleştiremez. İlk olarak bir kişinin bilgisayarlara emir vermesi gerekmektedir.

Bilgisayarlardaki temel mantık işlemcinin yani bilgisayarın ana beyninin verilen komutları 0 ve 1 olarak algılamasıdır. Yani bilgisayarda gerçekleştirdiğiniz tüm işlemler aslında 0 ve 1 komutundan ibarettir. 0 ve 1 komutu elektriğin var olup olmamasını ifade eder yani eğer 0 ise elektrik yok 1 ise elektrik var anlamına gelmektedir. Bir yerde bilgisayarlar elektrikle çalışır denildiği zaman aslında tam üstüne basmış olacaktır. Çünkü yapılan tüm işlemler bu komutlar üzerinden hareket eder. Peki bu 0 ve 1 olayı tam olarak nedir?

Bilgisayarlardaki 0 ve 1 Mantığı

Bilgisayarlarda yapılan işlemlerin tamamı bu olay üzerinden gerçekleştiğini belirtmiştik. Bu konuyu biraz açmak gerekirse ASCII kodlarından bahsetmek gerekiyor bu kodlar ilk olarak telgraf iletişimi için kullanılmıştır. ASCII açılımı American Standard Code for Information Interchange olarak geçer. Türkçesi ile Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemidir. Latin alfabesi üzerine kurulu olan bu kodlama sistemi 8 bitlik karakter setidir.

ASCII kodları sayesinde bilgisayar üzerinde bulunan klavye tuşlarının matematiksel ifade ile 0 ve 1’e dökülmüş halidir. Yani burada bilgisayarda “A” tuşuna bastığınızda bilgisayar onu A olarak algılamaz, onu 0 ve 1 olarak algılamaktadır. Bu da elektriğin var olup olmamasını anlatmaktadır. Bazı yerlerde bilgisayar bilimlerinin aslında elektrik elektronik mühendisliği'nin bir alt dalı olarak duymuş olabilirsiniz. Bu bilgisayarların elektrik ile çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Örneğin bilgisayarında bulunan “A” karakterinin ikilik kodu 65 ve bu kodun karşılığı: “01000001” dir burada bilgisayar elektriğin aktif olup olmamasını gösterir ve bu kod sistemi ile bilgisayar ekranında A karakteri karşınıza çıkmış olacaktır. Buradan yola çıkarak bilgisayarlar ayrıca bir matematik bilimi üzerinde tasarlanmış bir makinelerdir diyebiliriz.

Bilgisayarlarda Bir Program Nasıl Çalışmakta?

Cihazınıza emir verdiğiniz zaman, ilk olarak işlemci yani bilgisayarın beyni kendi hafızasında bu programın olup olmadığını sorgular. Daha sonra işlemci RAM donanımına komut göndermektedir. Eğer RAM’lerde istenilen veriler yoksa Sabit disk ile iletişim kurar. Sabit diskteki gerekli olan verilen RAM’e oradan işlemciye aktarılır, işlemci bu verileri işler ve program çalışmış olur.

Program çalışırken geçici hafıza dediğimiz RAM’de programa ait veriler bulunmaktadır. RAM’lerin Hard disklerden farkı elektriğin gittiği zaman tüm verilerin silinmesi ve hafızanın sıfırlanması demektir. Ancak RAM donanımı sabit disklere göre çok daha hızlı işlem yapabildiklerinden dolayı bilgisayardaki programların çalışmasını sağlamaktadır. Bilgisayarlar Anakart, işlemci, RAM, Hard disk gibi donanımlar olmadığı sürece çalışmamaktadır. Bir ses kartı olmadan bilgisayarınızı çalıştırabilirsiniz. Ancak bu temel donanımlar olmadan asla cihazınızı çalıştıramazsınız.

Bilgisayarlarda İşletim Sistemi Ne İşe Yarar?

Eğer bilgisayarınızda bir işletim sistemi yok ise bilgisayarınız çalışacaktır. Fakat bu BIOS ayarlarında olacaktır. Yani normal bir bilgisayar görüntüsü elde edemeyeceksiniz, çünkü işletim sistemleri bilgisayarlarda bulunan tüm programların işlemesini sağlamaktadır. Yani tüm programları bir düzene sokmakta, kullanıcının yapması gerektiği işlemleri kolaylaştırmakta ve bir bilgisayar diyebileceğimiz görüntü sunmaktadır.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemleri arasında: Windows, MacOS, linux gibi işletim sistemleri bulunmaktadır. Kullanıcıların en çok tercih ettikleri işletim sistemleri arasında yer alır. Veri güvenliği için ülkeler yerli işletim sistemlerini kullanmaktadır. Bunların arasında Türkiye’nin kullandığı yerli işletim sistemi Pardus’da bulunmakta.

Özetleyecek olursak: Bilgisayarlar bir aptal makinelerdir. Fakat işlem gördüklerinde çok zeki makineler olabilmektedirler. Girdi>işlem>çıktı sistemi ile çalışmaktadırlar. Girilen tüm verileri kendisi 0 ve 1 olarak algılamakta ve ona göre işlemektedir. Temel donanımlar olmadan bilgisayarlar çalışamamaktadırlar.

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