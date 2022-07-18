Anakart Nedir, Anakart Ne İşe Yarar?

Bilgisayar denince olmazsa olmaz parçası anakart nedir, anakart ne işe yarar? Merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Bir bilgisayarın vazgeçilmez donanımı anakart, tüm donanımları kendi üzerinde toplamakta ve donanımlar arasındaki işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Üzerinde bakır yolların bulunduğu devre kartının birçok rengi ve modeli bulunmaktadır. Gün geçtikçe anakart üzerine takılan donanımların işlemci tarafında toplanması da bir kolaylık yöntemidir.

Anakart Ne İşe Yarar?

İlk anakart 1982 yılında IBM markası tarafından çıkmıştır. Geçmişten günümüze anakartlar oldukça gelişmekte ve küçülmektedir. Peki ya anakart ne işe yarar? Anakart: Bilgisayar üzerinde bulunan donanımların birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan bir levhadır. Ayrıca bilgisayarınızın hangi donanımlara sahip olacağını belirleyen bir özelliğe sahiptir.

Örnek vermek gerekirse, bilgisayarınıza takacağınız RAM'lerin boyutlarını frekans hızlarını belirlemekte ya da işlemcilerin hangi anakartları desteklediği belirtilmektedir. Yani anakartınız Intel işlemcili ve 16 GB RAM destekli bir donanım destekliyorsa AMD işlemcili ve 16 GB'dan yüksek bir donanım kullanmanıza engel olacaktır. Bu nedenle anakart, bilgisayar donanımlarınızın neler olacağı konusunda önemli bir role sahiptir.

Anakart Renkleri Neyi İfade Ediyor?

Çok fazla anakart çeşiti bulunmakta ve her bir anakart farklı renkte olmaktadır. Anakart üzerindeki renkler bir anlam ifade ediyor mu? Sorusuna bakacak olursak hayır diyebiliriz. Anakart üzerindeki renklerin kırmızı, yeşil, mavi, siyah vb. olması performans ve güç açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Anakart Boyutları Nelerdir?

Mini - Itx

Micro ATX

ATX

En çok bilinen 3 anakart boyutu bulunmaktadır bunlar yukarıdaki gibi sıralanmıştır.

Mini - Itx

En küçük anakart çeşididir. Genellikle taşınabilir masaüstü bilgisayar kasaları için kullanılır. Mini - Itx boyutu: 17*17 cm'dir.

Micro ATX

En çok kullanılan anakart boyutlarından biridir ne büyük ne küçük orta boyutta bir anakarttır. Micro ATX boyutu: 24*24 cm'dir.

ATX

En büyük anakart boyutumuzdur. Daha büyük kasalar için kullanılır. Micro ATX boyutu: 24*30 cm'dir.

Söylemekte fayda var eğer ATX bir anakartınız varsa Mini - Itx veya Micro ATX kasalara uyuşmayacaktır. Fakat ATX anakart destekli bir kasada Micro ATX ya da Mini Itx anakart kullanabilirsiniz. Bu yüzden bilgisayar kasası seçerken anakart boyutunuza dikkat etmeniz gerekir.

Anakart Üzerinde Hangi Bileşenler Bulunur?

Anakart üzerinde tüm bilgisayar bileşenleri bulunmak zorundadır. RAM, ekran kartı, işlemci, güç kaynağı gibi. Çünkü tüm bilgisayar sistemi anakart üzerinde toplanmakta ve işlemektedir.

Anakartlar laptop gibi cihazlarda masaüstü bilgisayarlara karşın daha da önem taşımaktadır. Çünkü laptop cihazlarda tüm donanımlar üst üste ve sıkışık bir şekildedir bu yüzden laptoplar masaüstü bilgisayarlara karşın daha çok ısınmaktadır. Daha iyi performans alabilmek için laptoplarda anakart markasına daha dikkatli olmak gerekir.

Bu içeriğimizde anakart nedir, ne işe yarar, boyutları nelerdir ve üzerinde hangi bileşenler bulunur? Gibi soruları yanıtladık sizler anakart seçerken nelere dikkat ediyorsunuz bizler ile yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.