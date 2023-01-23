USB Belleklerde Klasörleri Gizleyen Virüs Nasıl Temizlenir?

USB bellek klasörleri gizleyen virüs nasıl temizlenir? Flash belleklerle sık sık dosya alışverişi yapan kişilerin karşılaştığı ve diskin içindeki dosyaları görünmez hale getiren virüslerden şikayetçi olanlar için hazırladığımız bu rehber yazımızda çözüm yollarını anlatıyoruz.

USB belleklerimizi sık sık başka bilgisayarlarda kullandığımızdan dolayı zararlı yazılımların bulaşması kaçınılmaz olabiliyor. Bu zararlı yazılımlardan bir tanesi de belleklerin içindeki klasörleri gizleyen ve bir türlü eski haline getirilmeyen virüsler.

Bellekte bulunan klasörleri kopyalayarak .exe uzantılı olarak gösteren ve tıklandığında aktifleşen bu virüsün temizleme yollarını sizler için anlattık.

Flash (USB) Bellek Klasörleri Gizleyen Virüs Nasıl Temizlenir?

Flash (USB) belleği cihazınıza takın.

Takılan USB bellek hangi ismi almış öğrenin.

Bilgisayarınızın arama kısmına CMD yazın.

Karşınıza çıkan programı açın.

CMD kısmına; "Flash bellek sürücü ismi" yazın ve ":" koyun.

Enter tuşuna basın.

" attrib -h -s /d /s *.* " yazın. (Tırnak işaretini almayın.)

" yazın. (Tırnak işaretini almayın.) Enter tuşuna basın.

Bilgisayarım kısmını açın.

Flash belleğin içine girin.

USB Bellekte gizlenmiş dosyaları göreceksiniz.

Bu dosyaları silin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu komutu uyguladığınızda tüm gizli klasörleriniz görünür hale gelecektir. Bu işlemlerden sonra belleğin içine girip, dosya türü bölümünde uygulama yazmayan klasörleri yedekledikten sonra biçimlendirme işlemi yapabilirsiniz.

Ayrıca bir ipucu daha vermek gerekirse; belleğin içine girdiğinizde belleğinizin ismiyle görünen bir kısayol göreceksiniz, bu kısayola tıkladığınızda asıl dosyalarınıza ulaşabilirsiniz. Yine bu dosyaları yedekledikten sonra diski biçimlendirip, bilgisayarınızı bir antivirüs programıyla taratmanızı öneririm.

USB Bellekte Gizlenen Klasörleri Görme Yöntemi

Flash belleğin içine girin.

Yukarıda bulunan sekmelerden; "Görünüm" seçeneğini seçin.

"Gizli öğeler" butonunu pasif halden aktif hale getirin.

butonunu pasif halden aktif hale getirin. Gizli klasörler karşınıza çıkacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Diğer Yönetemler

USB bellekler için geliştirilen virüs programlarını kullanabilirsiniz.

USB belleğe çift tıklayarak açmak ya da otomatik kullan seçeneğini kullanmak yerine, adres çubuğuna ya da "Çalıştır" konsoluna sürücü harfini yazıp girebilirsiniz. (Örneğin: F:gibi )

Belleğin içindeki klasörleri açmadan önce dosya türü bölümünde Dosya Klasörü yazmasından emin olun, Uygulama yazıyorsa fakat klasör ikonuna sahipse virüs olduğundan hiç şüpheniz olmasın.

Güncel antivirüs programı kullanın ve tespit edilen virüsleri raporlamayı unutmayın. Çünkü virüsler, antivirüs programlarına yakalanmamak için sürekli şekil değiştirmektedir. Virüslü dosyaları tespit edip, antivirüs firmasına rapor ederseniz hem siz hem de diğer kullanıcılar için faydalı olacaktır.

Bu yazımızda USB bellekte klasörleri gizleyen virüsleri bulduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu yöntem için hangi çözümleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. USB Type - C nedir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.