Bioshock 2 Remastered Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

İlk oyunun büyük başarısından sonra görmüş olduk ki Bioshock hikayeli FPS oyunlarının adeta bir miladı gibiydi. İlk oyunun büyük başarısından sonra devamının gelmemesi düşünülemezdi. İlk oyunda içinde bulunduğumuz Rapture şehrinde geçen, daha kısa ve sınırlı bir öyküyü bizlere aktaran Bioshock 2, tıpkı ilk oyunda olduğu gibi bizlere yine güzel bir hikaye sunuyor.

Bioshock 2, ilk oyundan sonrasını değil öncesini konu alıyor. Bu nedenle seriyi ilk kez deneyimleyecek oyuncular için de uygundur ancak konuyu anlamanız son derece önemlidir. Oyunun konusunu ve hikayesini en iyi şekilde kavramak istiyorsanız Bioshock 2 Remastered Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmadan oyundan oyunu rahat bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de Bioshock 2 Remastered Türkçe yama kurabilirsiniz.

Bioshock 2 Remastered Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Bioshock 2 Remastered Türkçe yama kurulum dosyasını indirin.

Ardından BioShock 2 Türkçe Yama.exe isimli dosyayı çalıştırın.

isimli dosyayı çalıştırın. 2 kez ileri seçeneğine tıklayın.

Yükleme ekranı çıktığı zaman “ Ara ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Oyunun kurulu olduğu dizini seçin ve onaylayın.

seçin ve onaylayın. İşlem bu kadar basit. Bioshock 2 Remastered Türkçe yama bilgisayarınıza kısa süre içerisinde kurulmuş olacak.

Bioshock 2 Remastered Hakkında

Bioshock 2 ilk kez 2010 yılında bizlerle buluştu. 2K tarafından geliştirilen ve yayınlanan Bioshock 2, 2016 yılında remastered versiyonuna kavuştu. Yüksek çözünürlük desteğine ve daha iyi gözüken kaplamalara sahip olan remastered sürümü bizlere çok daha iyi bir oyun tecrübesi sunuyor.

Bioshock 2, ilk oyundan 10 sene öncesini konu alıyor. İlk oyunda da gördüğümüz ve oyunun adeta ikonu haline gelen “Big Daddy”lerden birini canlandırdığımız bu oyunda amacımız Little Sister’ları korumak.

Bioshock 2 Remastered Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Bioshock’un ilk oyununu oynamış mıydınız? Bioshock 2 Remastered’ın Türkçe yaması nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.