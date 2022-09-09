En İyi Steampunk Temalı Oyunlar

Steampunk temasına sahip oyunlar maalesef sayıca oldukça az. Siz de steampunk temasını seviyorsanız ancak bu temaya sahip oyunları bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. En iyi steampunk oyunlarına yer verdiğimiz listemizle karşınızdayız.

En İyi Steampunk Oyunları

Dishonored 2

Bioshock

The Order: 1886

Steamworld Dig 2

Frostpunk

Machinarium

Thief

Assassin's Creed Syndicate

Dishonored 2

Dishonored 2'yi Neden Oynamalıyız diye soracak olursanız size izah edelim. Steampunk oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Dishonored sadece sahip olduğu temasıyla değil pek çok bakımdan oldukça eşsiz bir oyundur. İçinde bulunduğumuz steampunk evreninin haricinde oldukça iyi bir hikayeye ve oynanışa sahiptir. Gizlilik ve aksiyon elementlerini birleştirmiş bir oyun olan Dishonored herkesin oynaması gereken oldukça iyi bir oyundur.

Bioshock

Bioshock, steampunk estetiğini hem suyun altına hem de bulutların üstüne çıkarmış bir oyun serisidir. İlk iki oyunu denizin altında geçerken üçüncü oyunu olan Infinite ile bizlere bulutların üzerinde nasıl bir steampunk dünyası yaratılır göstermiş oldu. Mükemmel bir hikayeye sahip olan Bioshock serisi tam anlamıyla bir steampunk oyunu.

The Order: 1886

PlayStation 4’ün ilk özel oyunlarından biri olan The Order 1886, esaslı bir TPS oyunudur. Oyunun geçtiği yılları da göz önüne aldığımızda steampunk öğelerinin yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Diğer PlayStation özel oyunları ile kıyaslandığı zaman biraz hızlı unutulmuş bir oyun olsa da ortalama üzeri diyebileceğimiz bir kaliteye sahip.

Steamworld Dig 2

Metroidvania türünü steampunk estetiği ile buluşturan Steamworld Dig 2, oldukça ilgi çekici bir oynanışa sahip. Steampunk türünün karanlık tonunun aksine Steamworld Dig 2 oldukça renkli bir dünyaya sahip. Farklı bir steampunk dünyası sunan Steamworld Dig 2’de bol bol kazı yapıp aksiyonun içine dalacağız.

Frostpunk

Steampunk estetiğini dondurucu soğuk ve kar ile harmanlayan Frostpunk koloni inşa etme oyunudur. Diğer şehir kurma oyunlarınının aksine Frostpunk oldukça karanlık ve depresif bir havaya sahiptir. Bir avuç insanla oyuna başladığınız Frostpunk’ta ısınmaya çalışmak, kaynak bulmak, çevreyi keşfetmek ve en önemlisi insanlarınıza umut aşılamak zorundasınız. Frostpunk, steampunk ruhunu karla ve beyaz-gri tonlarıyla çok güzel bir şekilde harmanlamış. Oyunu oynarken yer yer etik sorgulamalara girebileceğiniz bu oyunda hayatta kalabilmek için ne kadar ileriye gideceksiniz?

Machinarium

Basit bir Point & Click oyunu olan Machinarium, eller çizilmiş muazzam bir dünyaya sahip. Steampunk estetiğini muazzam bir şekilde işlemiş olan Machinarium’un görselliğine hayran olmamak elde değil. Oynanış bakımından çok bir şey sunamasa da atmosferi ve görselliğiyle steampunk severleri mest edecektir.

Thief

Kökleri çok eskiye dayanan bir oyun olan Thief serisi, 2014 yılında rebootlandı ve oldukça iyi bir hırsızlık oyunu ortaya koyuldu. Birinci şahıs bakış açısıyla oynadığımız Thief oldukça karanlık bir evrene sahip. Pek çok noktada steampunk esintileri göreceğimiz bu oyunda hırsızlık yaparak ilerliyoruz ve sürekli gizli kalmaya çalışıyoruz.

Assassin's Creed Syndicate

Esasında direkt olarak bir steampunk oyunu olmasa da bol bol steampunk esintileri görebileceğimiz Assassin's Creed Syndicate, geçtiği dönem itibariyle bu listede olmayı hak ediyor. Steampunk estetiğinin esin kaynağı olan sanayi devrimini konu alan Syndicate’te, dönemin İngiltere’sini görme fırsatı yakalıyoruz. Steampunk öğelerine bol bol rastlayabileceğimiz bu oyun, Assassin's Creed severlerin mutlaka oynaması gereken bir yapımdır.

Dişliler, çarklar, buhar makineleri, trenler, cep saatleri, gözlükler ve kahverengi tonlarına sahip listemizin sonuna geldik. Steampunk oyunları ile dolu olan listemiz umuyoruz ki faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.