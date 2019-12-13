Bir Sitenin Kullandığı WordPress Temasını Öğrenme

Bir web sitesini oluştururken bu web sitesinin estetik açıdan güzel görünmesini sağlamak özellikle bir web tasarımcı değilseniz çok zor olabilir. Web sitenizin kusursuz olması için envaitürlü WordPress teması her zaman emrinizde olacaktır.

Birçok web sitesi sahibi, web sitesini başarılı bir hâle getirmek için diğer web sitelerine göz atar. Web siteniz için rol model aldığınız bir web sitesi varsa bu web sitesinin hangi WordPress temasını kullandığını merak edebilirsiniz. Peki, bir web sitesinin kullandığı WordPress tema nasıl öğrenilir? İşte, bir web sitenin kullandığı WordPress temasını öğrenme yöntemleri!

1. Web Sitesinin Kaynak Kodunu Görüntüleme

Bir web sitesinin kaynak kodu, web sitenin web tarayıcılarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan HTML kodlardan ibarettir. İnternette yer alan herhangi bir web sitesinin mutlaka bir kaynak kodu bulunmaktadır.

Bir web sitesinin kaynak koduna erişmek için sayfada bulunan herhangi boş bir alana sağ tıklamanız ve "Sayfanın Kaynağını Görüntüle" yazısına tıklamanız yeterli olacaktır. Daha kısa bir yol arıyorsanız CTRL + U tuşlarını kullanabilirsiniz. Sayfa kaynağını görüntüle seçeneğine basmanızın akabinde önünüze web sitesinde yer alan kodların olduğu bir sayfa gelecektir.

Bir web sitesinin hangi WordPress temasını kullandığını öğrenmek için bu kodların tamamını okumak zorunda değilsiniz. Command + F ya da CTRL + F tuşlarına basarak web tarayıcınızın arama özelliğini kullanabilirsiniz. Web tarayıcınızın arama bölümünü açtıktan sonra web tarayıcısının arama bölümüne "theme" yazın.

Web tarayıcınızın arama özelliğini kullanarak "theme" şeklinde arama yaptığınızda bir dizin görebilirsiniz. Örneğin, /wp-content/themes/Divi şeklinde devam eden bir dizin olabilir. Buradan web sitesinin kullandığı WordPress temasının isminin "Divi" olduğunu öğreniyoruz.

Arama sonucunda herhangi bir sonuca varamazsanız web sitesinin WordPress kullanmamasının ihtimali yüksektir. Temanın adınızı bulsanız bile web sitesinin WordPress kullandığını tekrar kontrol etmek isteyebilirsiniz. Web sitesinin WordPress kullandığından emin olmak için "siteadi.com/admin" biçiminde bir yol izleyebilir ya da web sitesinin kaynak kodunda "wp-content" ya da "WordPress" gibi terimleri arayabilirsiniz.

2. CSS Okuma

Bu aslında göründüğü kadar karmaşık değildir. CSS okumak aslına bakarsanız yukarıda yer alan yönteme göre çok daha basittir.

Kaynak koduna ulaşınca "Command + F" ya da "CTRL + F" tuşlarına basın ve arama bölümüne "style.css" yazın. Kaynak kodlarının arasında "style.css" bulunan tek bir bağlantı varsa ona tıklayın ama birden fazla bağlantı varsa tema ile ilişkili olana tıklayın. Örneğin, "/themes/Divi/style.css" şeklinde olabilir.

3. Tema Öğrenme Araçları

İlk iki seçeneğin size çok karmaşık geldiğini düşünüyorsanız bunu ücretsiz bir şekilde sizin yerinize yapabilecek araçlara da yönelebilirsiniz. Bu işlemi yapacak çok fazla araç bulunmaktadır ve hepsi benzer bir şekilde çalışmaktadır. En popüler araçlardan bazıları WPThemeDetector, Scan WP gibi araçlardır.