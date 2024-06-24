WordPress
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,003
- DOSYA BOYUTU 96 MB
- Üretici WordPress
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WordPress, internetteki web sitelerinin üçte birine destek sağlayan bir site oluşturma uygulamasıdır.
Android kullanıcıları için site oluşturucu olarak karşımıza çıkan WordPress, kullanıcılara blog ve web sitesi oluşturmasına imkan tanımaktadır. Çeşitli site oluşturucular arasında en üst sırada yer alan WordPress APK, hem mobil hem de web platformlarında çokça kullanılmaktadır.
Site oluşturmak için aradığınız her şeyi uygulama içerisinde bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken adımları izlemek ve tarzınızı yansıtacak olan doğru görünümleri seçmek olacaktır.
Sadece şablonlar değil, aynı zamanda yazı tipleri, renkler ve fotoğraflara kadar her şeyi seçebilir veya ekleyebilirsiniz. Başlıklarınızı, sayfalarınızı ve geri kalan tüm işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Uygulama içerisindeki başlangıç ipuçları sayesinde ilk web sitenizi öğrenerek hazırlayabilirsiniz.
WordPress Nedir, Ne İşe Yarar? Avantajları Nelerdir?
İnternet sitesi oluştururken kullanılan WordPress nedir, WordPress ne işe yarar? Sizler için detaylı bir rehber hazırladık.
WordPress APK İndir
İstediğiniz her konuda web sitesi tasarlayabilirsiniz. Kullanıcıların daha çok blog sayfalarını oluşturmakta kullandığı WordPress Android uygulamasında, yazılarınızı paylaşabilir ve okuyucularınızı gözlemleyebilirsiniz.
Sitenizi yayınlamakla kalmayıp aynı zamanda istatistiklerini de inceleyin. Gerçek zamanlı olarak hangi yayınların ve hangi sayfaların ne kadar trafik aldığını kontrol edebilirsiniz.
Web sayfalarının neredeyse üçte birine destek sağlayan WordPress, internetteki en büyük haber sitelerinin tercihi olmaya devam ediyor. Siz de kendi web sitenizi oluşturmak ve çalışmalarınıza başlamak istiyorsanız, WordPress indirin ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde işlemlerinizi hızlıca ve güvenle tamamlayın!
WordPress
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 338
- DOSYA BOYUTU 7.6 MB
- Üretici WordPress
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WordPress uygulaması ile nerede olursanız olun mobil cihazınız üzerinden WordPress tabanlı blogunuzu yönetebilir ve yazı yazabilirsiniz.
WordPress uygulaması ile WordPress altyapısı kullanan ya da doğrudan WordPress.com üzerinde yer alan bloglarınızı yönetebilir, yorumları görüntüleyebilir ve yazılarınızı yazıp yayınlayabilirsiniz.
Sade ve kullanışlı arayüzü ile hızlı ve kolay bir şekilde blog yazılarının yazılıp yayınlanmasına imkan veren uygulama ücretsiz olması ile bir puan daha alıyor. Kendi sunucunuz üzerinde kurulu bir WordPress tabanlı bloga sahipseniz sitenizin tam adı, kullanıcı adı ve şifre ile hızlıca giriş yapabilirsiniz.
3.6.4 sürüm sonrası;
- Google+ entegrasyonu eklendi.
- Özel boyutlu resimlerde karanlık ve belirsiz kenarlar düzeltildi.
- Öne çıkan resim ve ayarları göndermeye ilişkin çökme sorunları düzeltildi.