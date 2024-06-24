WordPress, internetteki web sitelerinin üçte birine destek sağlayan bir site oluşturma uygulamasıdır.

Onur Şendere - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android kullanıcıları için site oluşturucu olarak karşımıza çıkan WordPress, kullanıcılara blog ve web sitesi oluşturmasına imkan tanımaktadır. Çeşitli site oluşturucular arasında en üst sırada yer alan WordPress APK, hem mobil hem de web platformlarında çokça kullanılmaktadır.

Site oluşturmak için aradığınız her şeyi uygulama içerisinde bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken adımları izlemek ve tarzınızı yansıtacak olan doğru görünümleri seçmek olacaktır.

Sadece şablonlar değil, aynı zamanda yazı tipleri, renkler ve fotoğraflara kadar her şeyi seçebilir veya ekleyebilirsiniz. Başlıklarınızı, sayfalarınızı ve geri kalan tüm işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Uygulama içerisindeki başlangıç ipuçları sayesinde ilk web sitenizi öğrenerek hazırlayabilirsiniz.

WordPress APK İndir

İstediğiniz her konuda web sitesi tasarlayabilirsiniz. Kullanıcıların daha çok blog sayfalarını oluşturmakta kullandığı WordPress Android uygulamasında, yazılarınızı paylaşabilir ve okuyucularınızı gözlemleyebilirsiniz.

Sitenizi yayınlamakla kalmayıp aynı zamanda istatistiklerini de inceleyin. Gerçek zamanlı olarak hangi yayınların ve hangi sayfaların ne kadar trafik aldığını kontrol edebilirsiniz.

Web sayfalarının neredeyse üçte birine destek sağlayan WordPress, internetteki en büyük haber sitelerinin tercihi olmaya devam ediyor. Siz de kendi web sitenizi oluşturmak ve çalışmalarınıza başlamak istiyorsanız, WordPress indirin ve kullanıcı dostu arayüz sayesinde işlemlerinizi hızlıca ve güvenle tamamlayın!