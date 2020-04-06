Birden fazla Word belgesini tek bir belgede toplamak istediğinizde kopyala-yapıştır yapmak yerine farklı bir yol izlemek istiyorsanız, bu rehberimizde birden fazla Word belgesi nasıl birleştirilir? sizlere anlatacağız.

Birden fazla Word belgesinde bulunan içerikleri birleştirmek için, belgelerinizi nesne olarak ekleme yöntemi oldukça kolay bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Başlamak için öncelikle yeni veya mevcut bir Word belgesi açıyoruz. Bu belge, diğer belgeleri tek bir dosyada birleştireceğimiz ana belge olacak.

Sonrasında araç çubuğundan Ekle butonuna tıklıyoruz ve Metin bölümünde yer alan Nesne butonunun yanındaki açılır menüden Dosyadan Metin seçeneğine tıklıyoruz. (Eğer butonu göremiyorsanız, Microsoft Word’ü tam ekran yapmayı deneyin.)

Açılan pencereden, birleştirmek istediğiniz Word belgesini seçebilirsiniz. Eğer ekleyeceğiniz başka belgeler varsa, herhangi bir sınır olmadan bu adımları tekrar tekrar uygulayabilirsiniz.

Birleştirmek istediğiniz dosyaların sırasını önceden ayarlayarak, birleştirme işlemini daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz.