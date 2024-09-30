2024’ün en büyük oyunlarından biri olan Black Myth: Wukong çıkış yaptığından beri sürekli konuşulan bir yapım. Hem oynanışı hem de görselliği ile ilgi odağı olmayı başaran Black Myth: Wukong 60 dolarlık etiketi ile de göz korkutuyor. Pek çok kişi bu noktada Black Myth: Wukong Game Pass’e gelir mi diye soruyor.

Eğer siz de oyuna 60 dolar vermek istemiyorsanız ve Black Myth: Wukong Game Pass’e gelir mi diye merak içerisindeyseniz fikirlerimizi sizlerle de paylaşalım. Zira pek çok oyun Game Pass kütüphanesine ekleniyor ancak bazı yapımların üzerinden yıllar geçmesine rağmen Game Pass’te bu oyunları göremiyoruz. Black Myth: Wukong için durum nasıl?

Black Myth: Wukong’un Game Pass’e Gelme İhtimali

Öncelikle belirtmekte fayda var ki, yeni çıkmış ve çok satmış bir video oyununun Game Pass’e gelmesi imkansız gibi bir şey. Black Myth: Wukong rekor satışa ulaşmış son derece büyük bir oyun. Hal böyle olduğundan yakın bir zaman içerisinde Black Myth: Wukong’un Game Pass’e gelmesi çok olağan dışı bir durum.

Peki birkaç yıl sonra Black Myth: Wukong’u Game Pass kütüphanesinde görebilir miyiz? Üzülerek söylemek gerekir ki epey zor. Black Myth: Wukong’un yapımcısı Game Science, Çin merkezli bir firma. Çin devletinden de epey destek alan bir yapım olduğu için Xbox markası altında görünmek istemeyeceklerdir.

Eğer Black Myth: Wukong ilginizi çeken bir oyunsa satın almanızı öneririz. Yeterli bütçeniz yoksa o zaman indirim bekleyebilirsiniz ancak Black Myth: Wukong Game Pass kütüphanesine gelecek gibi gözükmüyor.

Black Myth: Wukong Game Pass’e gelir mi sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Black Myth: Wukong oynamayı düşünüyor musunuz? Black Myth: Wukong Game Pass’e gelirse oynamak ister misiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindiri takipte kalmayı unutmayın.