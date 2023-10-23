Hikayesi Çin mitolojisine dayanan Black Myth: Wukong, 2024 yılında çıkacak bir aksiyon RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Black Myth: Wukong, kökleri Çin mitolojisine dayanan bir RPG oyunudur. Eşlik ettiğiniz karakterinizle birlikte efsanevi maceralara atılacak ve zorlu bosslara karşı mücadele vereceksiniz. Heyecan verici bir hikayeye sahip olan Black Myth: Wukong'da, gizlenen gerçekleri ortaya çıkarın ve görevleri tamamlayın.

Oyunun henüz bir planlanan çıkış tarihi bulunmamaktadır. Lakin, 2024 yılı içerisinde steam kütüphanesinde yerini alması bekleniyor. Büyüleyici grafiklere sahip olan bu oyunda, her manzaradan etkilenecek ve her savaştan zevk alacaksınız. Çıkış tarihi gibi sistem gereksinimleri de henüz bilinmiyor. Lakin oyunun görüntülerine bakacak olursak, donanım açısından iyi bir sisteme sahip olmanızda fayda var.

Black Myth: Wukong İndir

Kahraman maymun karakteriniz, benzersiz güçlere ve yeteneklere sahiptir. Bu yetenekleri oyun boyunca geliştirmeli ve zorlu düşmanları yenmelisiniz. Karakterinizin yetenekleri olduğu gibi, karşınızdaki düşmanların da birbirinden farklı birçok yeteneği olacaktır. Her ayrıntıyı göze alın ve çeşitli düşman kadrosuna karşı görevlerinizi tamamlayın.

Çin mitolojisinin büyüleyici derinliklerine dalın ve efsanevi masaldaki gerçekleri ortaya çıkarın. Siz de Black Myth: Wukong indirerek, düşmanlarla dolu olan bu yolu başarı ile geçebilirsiniz.