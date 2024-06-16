Benzersiz Aksiyon Oyunu Black Myth Wukong Sistem Gereksinimleri

Uzun bir süredir çıkmasını dört gözle beklediğimiz soulslike oyun Black Myth Wukong’un 2024 yılı içerisinde çıkacağı kesinleşti. Yayınladığı her video ile ağzımızı açık bırakan bu oyun bakalım beklentirleri karşılayabilecek mi? Eğer siz de bilgisayarınızın bu oyunu kaldırıp kaldırmayacağını merak ediyorsanız Black Myth Wukong sistem gereksinimlerine bakmanızda fayda var.

Black Myth Wukong sistem gereksinimleri bakımından son derece talepkar bir yapım. Bunun en önemli sebebi ise şüphesiz oyunun çok iyi gözükmesidir. Çok büyük bir dünyayı bizlere sunan Black Myth Wukong, hem animasyon kalitesiyle hem de grafiklerinin çok iyi olmasıyla dikkatleri üzerine toplamış bir yapım. Hal böyle olduğundan Black Myth Wukong sistem gereksinimleri de epey fazla. Özellikle de oyunu yüksek ayarlarda oynamak için epey iyi bir sisteminizin olması gerekiyor.

Black Myth Wukong Minimum Sistem Gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 130 GB kullanılabilir alan

: 130 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Windows uyumlu ses aygıtı

: Windows uyumlu ses aygıtı Ek Notlar: HDD desteklenir, SSD tavsiye edilir. Yukarıdaki özellikler DLSS/FSR/XeSS etkinleştirilerek test edilmiştir.

Black Myth Wukong Önerilen Sistem Gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750

: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 130 GB kullanılabilir alan

: 130 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : Windows uyumlu ses aygıtı

: Windows uyumlu ses aygıtı Ek Notlar: SSD gerekli. Yukarıdaki özellikler DLSS/FSR/XeSS etkinleştirilerek test edilmiştir.

Black Myth Wukong Kaç GB?

Black Myth Wukong sistem gereksinimlerine baktığımız zaman 130 GB depolama alanına ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Özellikle de SSD’ye kurulması gerektiği belirtilmiş. Black Myth Wukong’u oynayabilmek için SSD’ye ve 130 GB boş alana ihtiyacınız var.

Yukarıdaki detaylı sistem gereksinimlerine baktığımızda görüyoruz ki Black Myth Wukong’u oynayabilmek için en az GTX 1060 ayarında bir ekran kartına ve 16 GB RAM’e sahip olmalısınız. Ultra ayarlarda, Ray Tracing açıkken, 4K çözünürlükte bu oyunu oynamak istiyorsanız RTX 4080 SUPER gibi çok ileri seviye bir ekran kartına sahip olmalısınız.

Black Myth Wukong sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Black Myth Wukong oynamayı düşünüyor musunuz? Black Myth Wukong sistem gereksinimlerini siz nasıl buldunuz? Sisteminiz bu oyunu çalıştırabilecek mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.