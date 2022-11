Son yıllardaki en popüler oyun türü ne diye sorsak muhtemelen Soulslike cevabını alırız. Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne gibi Fromsoftware oyunlarının büyük başarısının ardından pek çok indie geliştirici ve AA yapımcı oyunlarını Souls oyunlarından ilham alarak tasarladı. Bir süre sonra Souls oyunlarına benzeyen yapımların sayısı o kadar yükseldi ki artık bu tarz oyunları tanımlamak için Soulslike diye bir kelime türetildi. Bu türün sevdalıları çok fazla Soulslike oyunu arasından en iyisinin hangisi olduğunu seçmekte zorlanıyor. Biz de sizler için en iyi Soulslike oyunlarını sıraladık. Bu türde pek çok oyunu halihazırda oynadıysanız ve daha fazlasını arıyorsanız bu liste tam sizlik.

Bu Güne Kadar Yapılmış En İyi Soulslike Oyunlar

Steelrising

Tunic

Code Vein

Remnant: From The Ashes

The Surge

Blasphemous

Salt and Sanctuary

Nioh 2

Hollow Knight

Yukarıdaki listede Fromsoftware oyunlarına yer vermedik. Soulslike denen türün yaratıcısı zaten Fromsoftware olduğu için, Fromsoftware oyunlarını ayrıca inceledik.

Steelrising

Listedeki en yeni oyunlardan biri olan Steelrising oldukça stilize bir dünyaya sahip. Steampunk temasına sahip oyunlardan biri olan Steelrising, oldukça keyifli bir oynanışa sahip. Paris’in 1789 yılındaki halini yeniden yorumlayan bu oyun Bloodborne severlerin hoşuna gidebilecek bir yapım.

Tunic

Eski Zelda oyunları ile Soulslike türünü harmanlayan Tunic şahane bir görsel dile sahip. Sizi çocukluğunuza götürecek olan bu oyun bir o kadar da zor bir yapıya sahip. Etrafı keşfetmenin oldukça önemli olduğu bu oyunda hikaye doğrudan anlatılmak yerine imgelerle size hissettiriliyor.

Code Vein

Anime seviyor musunuz? Anime ve Soulslike’ı birleştiren bir oyun olan Code Vein, Bandai Namco tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Karanlık animelerden hoşlanıyorsanız Code Vein’i mutlaka denemelisiniz.

Remnant: From The Ashes

Bir Soulslike oyununda ateşli silah kullanmak mı? Kulağa oldukça ilginç geliyor değil mi? Soulslike oyunları genellikle kılıç, kalkan, ok-yay ve büyü üzerine kuruluyken Remnant: From The Ashes’da ana odağımız ateşli silahlar. Bir TPS oyunu olan Remnant: From The Ashes farklı bir Soulslike deneyimi arayanlar için.

The Surge

Bilim kurgu filmlerini andıran, oldukça karanlık bir yapısı olan The Surge oldukça iyi bir Soulslike oyunu. Bizi adeta bir yarı robot gibi yapan dış iskeletimiz sayesinde insan üstü bir güce ve hıza sahip oluyoruz. Oynanış bakımından listedeki en iddialı oyunlardan biri olan The Surge, bilim kurgu ve Soulslike’ın birleşimi diyebileceğimiz bir yapım.

Blasphemous

Bir platform oyunu olan Blasphemous, piksel grafiklerle oluşturulmuş 2D bir oyun. Dili oldukça ağır bir yapım. Oyunun hikayesi, İngilizce bilginizi test edecek düzeyde bir derinliğe sahip. Vahşi ve karanlık bir dünyası bulunan Blasphemous nefes kesici anlara sahip.

Salt and Sanctuary

Soulslike ruhu taşıyan en iyi oyunlardan biri olan Salt and Sanctuary, bu türün ilk ve en iyi temsilcilerinden biri. Kelimenin tam anlamıyla iki boyutlu bir Dark Souls olan Salt and Sanctuary bü türü seven herkes tarafından oynanmalı.

Nioh

En çok bilinen Soulslike oyunlarından biri olan Nioh, ilk oyunu ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Fromsoftware hayranlarının Soulslike açlığını bastırabilen en iyi oyunlardan biri olan Nioh 2 sizlere çok zor saatler yaşatacak.

Hollow Knight

En iyi Soulslike oyunlar iki boyutlu olarak tasarlanmış desek haksız olmayız herhalde. Hallow Knight oldukça eşsiz bir oyun. Sadece bir Soulslike oyunu olarak değil, bir Metroidvania oyunu olarak da muhteşem bir yapım. Kusursuza yakın bir oynanışa sahip olan Hollow Knight adeta bir şaheser. Soulslike ve Metroidvania oyunlarına ilgisi olmayan kişilerin bile oynaması gereken mükemmel bir oyun.

En iyi Soulslike oyunlarına değindiğimiz yazımız bu kadardı. Umuyoruz ki zorlu oyunlardan hoşlanan kişiler için faydalı bir içerik olmuştur. Sizin favori Soulslike oyununuz hangisi? Listede olması gereken başka Soulslike oyunu var mı?