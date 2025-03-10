Bleach İzleme Sırası Nedir? Kronolojik ve Çıkış Tarihine Göre Sıralama

Bleach izleme sırası, yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Bleach'e başlamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor çünkü aynı evrende geçen birden fazla yapım bulunuyor ve bunları kronolojik sıraya göre izlemek gerekiyor.

Bu sıralama, hikâyenin akışını ve karakterlerin gelişimini daha kolay takip etmenizi sağlar. Bleach çıkış tarihine göre izleme sırası da ana seriyi takip ettiği için aslında kronolojik sıralamayla büyük ölçüde örtüşüyor.

En iyi animeler arasında yer alan Bleach'i hem kronolojik hem de çıkış tarihine göre sıralayacağız. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu animenin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Peki, Bleach hangi sırayla izlenmeli?

Kronolojik Sıraya Göre Bleach İzleme Sırası

İlk 92 bölümü izleyin.

Bleach: The Sealed Sword Frenzy (OVA)

64'ten 91. bölüme kadar izleyin.

Bleach: Memories of Nobody (film)

92'den 167. bölüme kadar izleyin.

Bleach: The DiamondDust Rebellion (film)

168'den 203. bölüme kadar izleyin.

Bleach: Fade to Black (film)

204'ten 229. bölüme kadar izleyin.

Bleach: Hell Verse (film)

230'dan 366. bölüme kadar izleyin.

2004-2023 yılları arasında yayınlanan Bleach animesi toplamda 366 bölümden oluşuyor. Bu bölümler, animenin temelini oluşturur ve karakterlerin gelişimini, ana olay örgüsünü ve Bleach evrenini anlamak için kritik öneme sahip.

Çıkış Tarihine Göre Bleach Hangi Sırayla İzlenmeli?

Bleach ilk beş sezon (2005-2006)

Bleach: The Sealed Sword Frenzy (2006)

Bleach: Memories of Nobody (2006)

Bleach 6-8 sezonlar (2007)

Bleach: The DiamondDust Rebellion (2007)

Bleach 9-10 sezonlar (2008)

Bleach: Fade to Black (2008)

Bleach 11-14 sezonlar

Bleach: Hell Verse (2010)

Bleach 15-17 sezonlar

Çıkış tarihine göre izleme sırası, animenin yayınlandığı tarihe göre ilerlemeyi tercih edenler için uygundur. Bu sıralama, orijinal yayın akışını deneyimlemek ve serinin gelişimini takip etmek isteyenler için ilginç bir seçenek olabilir.

Bleach Animesi Fragmanı

Bleach Animesinin Konusu Nedir?

Bleach, Tite Kubo tarafından yaratılan aynı adlı manga serisinden uyarlanmış bir animedir. Hikâye, hayaletleri ve kötü ruhları (Hollow) görebilme yeteneğine sahip lise öğrencisi Ichigo Kurosaki'nin hayatına odaklanıyor.

Rukia Kuchiki adında bir Ruh Avcısı (Shinigami) ile karşılaşan Ichigo'nun hayatı tamamen değişir. Rukia, bir Hollow ile savaşırken yaralanır ve güçlerini geçici olarak Ichigo'ya aktarmak zorunda kalır. Böylece Ichigo, istemeden de olsa bir Ruh Avcısı olur ve Hollowlarla savaşmaya başlar.

Hikâye ilerledikçe Ichigo, Ruh Topluluğu (Soul Society), Hueco Mundo ve Wandenreich gibi farklı dünyaları keşfeder. Ichigo yeni arkadaşlar edinir, güçlü düşmanlarla karşılaşır ve içindeki potansiyeli ortaya çıkarır.

Bleach, sadece aksiyon dolu savaş sahneleriyle değil, aynı zamanda karakterlerin derinlikli gelişimleri, dostluk bağları ve fedakarlık temalarıyla da öne çıkıyor.

Bleach Animesi Karakterleri