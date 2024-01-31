Bluetooth 5.3 Nedir? 5.0 ile Arasındaki Fark Nelerdir?

Bluetooth, veri aktarımı ve kısa mesajlaşmanın gerçekleşmesini sağlayan kablosuz ağ teknolojisine denir. Bluetooth’un gelişmiş versiyonuysa Bluetooth 5.3 olarak isimlendirilir.

Bluetooth 5.3, Bluetooth Teknoloji Endüstrisi tarafından piyasaya sunuldu. Bluetooth’un bu sürümünde daha az güç tüketilir. Aynı zamanda hızlı performansa sahiptir.

Bluetooth 5.3 Özellikleri Nelerdir?

Bluetooth 5.3 özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Çoklu Cihaz Desteği Sunar

Bluetooth’un bahsedilen sürümü, aynı anda birden çok cihazla bağlantı kurarak aralarında verileri aktarıyor. Böylelikle ofis gibi yerlerde cihazlar arasında verimli şekilde veri aktarımı yapılmış olacak.

2. Güç Tasarrufu Yapar

Bluetooth 5.3’ün en önemli özelliklerinden biri de düşük güç tüketmesidir. Bu sayede uzun süre çalışılan cihazlarda kullanılabilir.

3. Güvenli Bağlanır

Bluetooth’un önceki sürümlerine kıyasla daha güçlü güvenlik olanaklarına sahiptir. Cihazlar arasında veriler aktarılırken bağlantıyı güvenli şekilde gerçekleştirir.

4. Artan Veri Hızına Sahip

Bluetooth’un daha önce sunduğu sürümlere göre çok hızlı veri hızı sunuyor. Bunun sonucunda çok büyük veri dosyaları, hızlı şekilde aktarılır. Aynı zamanda gecikmeden bağlantı da sağlar.

5. Uzun Mesafelere Bağlantı Sağlar

Uzun mesafelerde dahi mükemmel bağlantı sağlıyor. Birbirinden uzak mesafedeki cihazlar birbirine bağlayarak hızlıca veri aktarma işlemini gerçekleştirir.

Bluetooth 5.0 Özellikleri Nelerdir?

Bluetooth 5.0, 2016’da piyasaya sunuldu. Bluetooth’un bu sürümü, radyo frekanslarından yararlanarak 1 Mbps hızda 60 metreye kadar ki mesafelerde verileri aktarıyor. Bluetooth kulaklıklar ve hoparlörde kullanılan bir sürümdür.

Bluetooth 5.0’ın özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Enerji verimliliği sağlar,

Ses kalitesi iyidir,

Menzil ve hız açısından yüksek performans sergiler,

Çoklu cihaz bağlantısına sahiptir,

Bluetooth 5.3 ve 5.0 Arasındaki Farklar

Bluetooth 5.0’ın bir sonraki sürümü, Bluetooth 5.3’tür. Bu yeni sürüm, birçok iyileştirme ve yenilikten oluşuyor. Bluetooth 5.3 ve Bluetooth 5.0 arasındaki farklar şunlardır:

1. Özel Mod Özelliği

Bluetooth 5.3’te özel özelliği bulunuyor. Özel mod özelliği sayesinde cihazlar arasında iletişim, çok düşük güç tüketimiyle gerçekleşiyor. Cihazların pilinin hemen bitmemesini sağlar. Bu özel mod sayesinde Bluetooth 5.3 kullanıcıları şu avantajlara sahip olur;

Çok yüksek veri transfer hızı,

Uzun mesafelere kadar iletişim kurma,

Yüksek güç tasarrufu,

Daha çok cihazı destekleme,

Yüksek kaliteli ses,

İyi enerji yönetimi,

Daha iyi güvenlik,

İyi çalışma koşulları,

Ancak bu özellik Bluetooth 5.0’da yoktur.

2. Güç Tasarrufu

Bluetooth 5.0’a kıyasla 5.3’te güç tasarrufu mükemmeldir. 5.3’e bağlanan cihazların pil ömrü 5.0’daki cihazlara kıyasla daha uzundur.

3. Veri Aktarımı

5.3’te daha çok veri aktarımı yapılır. Özellikle büyük dosyaların aktarımında etkin rol oynuyor. Ayrıca veri aktarım hızı da çok yüksektir. Fakat bu konularda 5.3 karşısında 5.0 çok yavaş kalıyor.

4. Uzak Mesafelere Kadar İletişim Kurma

5.3’ün iletişim kurma mesafesi, 5.0’dan daha uzundur. Çok büyük odalarda ve mesafelerde cihazlar arasında iletişim 5.3’te sorunsuz gerçekleşir. 5.0’da böyle bir durum söz konusu değildir.

5. Enerji Yönetimi

İki sürüm karşılaştırıldığında 5.3’ün çok iyi bir enerji yönetimi sağladığını söyleyebiliriz. Bu özellik sayesinde 5.3’ün bağlandığı cihazlar, uzun süre az enerjiyle çalışır.

6. Veri Transfer Hızı

5.3’ün veri transfer hızı, 5.0’dan daha yüksektir. Bu da hızlı şekilde verilerin aktarımını ve dosya transferlerinin gerçekleşmesini sağlar.

7. Çalışma Koşulları

Bluetooth 5.3, çok farklı şartlarda mükemmel şekilde çalışır. Örneğin, nem ve sıcağın çok olduğu yerlerde yüksek performans sergiliyor. Aynı durumu, Bluetooth 5.0 için söylemek mümkün değildir.