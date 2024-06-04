Aşırı Gerçekçi FPS Oyunu Bodycam Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Bodycam sistem gereksinimleri, gerçekçi yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan FPS oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanım bileşenlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Dolayısıyla bu gereksinim, oyun deneyimini doğrudan etkiler.

Bu rehberde Bodycam'i PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız. İşte çok yakında erken erişime açılacak gerçekçi FPS oyunu hakkında merak edilen detaylar!

Bodycam Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 (8 GB) ya da NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-9700K işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD Radeon RX 5700 (8 GB) ya da NVIDIA GeForce RTX 2070'e (8 GB) ihtiyaç duyuluyor.

Bodycam Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 7 3800X ya da Intel Core i7-10700K

: AMD Ryzen 7 3800X ya da Intel Core i7-10700K RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) veya NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB)

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az AMD Ryzen 7 3800X ya da Intel Core i7-10700K işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) veya NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) gerekiyor.

Bodycam Kaç GB?

Bodycam en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Bilgisayarın depolama alanında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Böylece artık oynamadığınız ve kullanmadığınız programları kapsamlı şekilde silebilirsiniz.

Bodycam Çıkış Tarihi

Reissad Studio tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen Bodycam oyunu 7 Haziran 2024 tarihinde erken erişime açılacak. Oyunda "Deathmatch", "Team Deathmatch" ve "Body Bomb" olmak üzere üç farklı mod bulunacak.

Bu rehberde Bodycam kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.