Bozuk ve Hasarlı Videolar Nasıl Onarılır?

“Video oynatılırken hata oluştu”, “Video oynatılamıyor” vb. video oynatma sorunları ile zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Çoğu zaman bozuk video olduğunu düşünüp videoyu çöp kutusuna gönderiyoruz. Oysa ki; bozuk/hasarlı videoları onarma programları mevcut. Peki, Bozuk MP4/MOV dosyaları düzeltmek için kullanabilecek için en iyi video onarma programı hangisidir? Bozuk video nasıl onarılır? , Bozuk video nasıl düzeltilir? gibi bozuk videoları düzeltmeye ilişkin sıklıkla sorulan soruları da yanıtlayacağız.

En iyi video oynatıcılar dahi zaman zaman video oynatma sorunlarıyla yüz yüze gelebiliyoruz. Direkt olarak “Video oynatılamıyor” veya hata koduyla süslenmiş çok daha uzun bir mesajla karşı karşıya kaldığımızda ilk yaptığımız şey; video onarmayla uğraşmayıp "Bu video bozuk” deyip hızlıca çöp kutusuna yollamak oluyor. Videonun oynatılamamasının birçok sebebi olabilir. Sorun doğrudan video oynatıcıdan kaynaklanacağı gibi video kaynaklı da olabilir. Açmaya çalıştığınız video, bir cihazdan diğer bir cihaza veya başka bir konuma kopyalanırken yarıda kesilmeden kaynaklı hasar görmüş olabilir. Veya video dosya formatını dönüştürme işlemi başarılı gerçekleşmediği için video açılmıyor olabilir. Veyahut bir dosya kurtarma programıyla (Remo Yedekleme ve Kurtarma Programı gibi işinin ehli yazılım kurtarma programlarından bahsetmiyoruz) kurtarılmış silinmiş/kayıp bir video olduğundan açılmayabilir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Peki, video bozuk ise ne yapılmalıdır? Bozuk video onarma programları işe yarar mı? En iyi bozuk video onarma programı hangisidir? Windows ve Mac için bozuk videoları düzeltme programı önerir misiniz?

Bozuk ve Hasarlı Videoları Onarmak Düşündüğüz Kadar Zor Değil!

Hem Windows hem de Mac’de kullanılabilir olan en iyi video onarma programı Remo Repair MOV diyebilirim. Bozuk MOV ve MP4 videoları onarmak için kullanılabilen daha basit, daha hızlı ve de gerçekten çalışan bir bozuk video düzeltme programı yok. Videoyu analiz ediyor, video ve sesi ayrıştırıyor, sorunu tespit düzeltiyor ve sonrasında akışları birleştirerek oynatılabilir yepyeni bir video haline getiriyor. Bozuk ve hasarlı videoyu onarma işlemini orijinal dosyaya zarar vermeden, üzerinde herhangi bir değişiklik/düzenleme yapmadan tamamlıyor. Üstelik son kullanıcı olarak tek yapmanız gereken; bozuk videoyu seçmek ve “Repair” butonuna tıklamak. Bozuk olan videoyu düzeltmek bu kadar basit.

Remo Repair MOV - Windows

Bozuk MOV Dosyalarını, MP4 Videolarını Onarma:

Bozuk videoları düzeltmek dışında video ses uyuşmazlığını çözerek video ses senkronizasyon programı arama derdinden kurtarma, codec sorunlarını giderme, QuickTime Player hatalarını düzeltme gibi yetenekleri de olan Remo Repair MOV video onarma programı, birçok cihaza destek veriyor. Akıllı telefonlar, GoPro kameralar farklı markaların video kameralarıyla kaydedilen MOV ve MP4 videoları düzeltebiliyor. Harici ve sabit sürücüler, hafıza kartları, USB flaş sürücüler dahil birçok cihazda depolanan MOV videoları onarabiliyor.

Desteklenen Video Kameralar:

Kodak Kodak Zi8, KodakZ980, Kodak Playsport Zx3, Kodak Playsport Zx5, Kodak Zx1, Kodak Ze1, Kodak playfull Nikon Nikon Coolpix S9100, Nikon CoolpixP1, Nikon CoolpixP3, Nikon Coolpix L5, Nikon Coolpix SQ, Nikon Coolpix S50, Nikon Coolpix L10 Casio Casio Extr100, Casio Ex-Zr100, Casio Ex-Zr10 Canon Canon500D, Canon 550D, Canon600D, Canon 60D, Canon1100D, Canon 5D, Canon7D, Canon SX50 HS, Canon S100, Canon EOS 5D mark III, Canon EOS Rebel T3i, Canon powershot SX100 IS, Canon EOS 5D Mark II, Canon powershot SX600 HS Panasonic Panasonic DMC LZ8, Panasonic DMC FZ07, Panasonic DMC FX9, Panasonic DMC TZ3, Panasonic Lumix DMC ZS3, Panasonic Lumix DMC TZ3 Olympus Olympus Sx772, Olympus D4193, Olympus D4415, Olympus SZ30 MR, Olympus Stylus Tough 8010

Ve daha birçok farklı markaya ait video kamera Remo Mov Repair tarafından desteklenmektedir. Desteklenen tüm marka ve kamera modellerini görüntülemek için geliştiricinin resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Desteklenen Codec'ler:

Video avc1, mp4v, mjpeg Ses sowt, RAW, mp4a

Remo Repair MOV - Video Onarma Programı Özellikleri: