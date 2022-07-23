Dünyanın En Yüksek Binası Burc Halife Nasıl Yapıldı?

Burc Halife (Burj Khalifa), dünyanın en yüksek binası olduğundan ötürü çoğu kişi tarafından oldukça merak ediliyor. En fazla merak edilen konuların başında ise binanın nasıl inşa edildiği geliyor. Bu yazıda ilgi odağı olan binaya dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Başlangıçta Burj Dubai olarak isimlendirilen fakat daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan'ı onurlandırmak için yeniden isimlendirilen bina, günümüzde Burj Khalifa olarak adlandırılıyor.

Sahip olduğu yüksek nedeni ile yıllardır ilgi odağı hâlinde olan Burj Khalifa, dünyanın en yüksek ikinci binasından 196 metre daha uzun. Devasa büyüklükteki bina 160 kattan oluşuyor. Peki, 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan Burj Khalifa nerede bulunuyor?

Burj Khalifa Nerede?

Sahip olduğu tasarım ve yüksek ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bina, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de yer alıyor. 828 metre yüksekliğindeki bu yapı, The Dubai Mall'un yanında bulunuyor. Eşsiz tasarıma sahip olan bina, 2010 yılında kullanıma açıldığından beri dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Burc Halife Nasıl İnşa Edildi?

Dünyanın en yüksek binasını inşa etmek yalnızca vizyona değil, aynı zamanda nakit paraya ve başarılı bir mühendisliğe ihtiyaç duyar. Bu, mühendisliğin sınırlarını zorlamak, yeni şeyler denemek, yeni teknikler geliştirmek ve çok fazla miktarda test yapmak demektir.

Büyüleyici bir görünüme sahip olan binanın inşaatı ilk olarak 21 Eylül 2004 tarihinde başladı. Söz konusu projeyi çok sayıda ülkede faaliyet gösteren Emaar Properties üstlendi. Binanın tasarımını ise Skidmore, Owings and Merrill (SOM) isimli mimarlık firması yaptı.

Söz konusu binanın inşaatında Güney Kore Merkezli Samsung C&T de yer aldı. Samsung C&T daha önce Petronas İkiz Kuleleri ve Teipei 101 projelerine de dahil olmuştu. Betonarme yapıya sahip olan binanın en üst katların yapımında her biri 25 ton yük kaldırabilen üç kule vinç kullanıldı.

Neo-fütürist tasarıma sahip olan Burj Khalifa'nın inşaatında dünyanın dört bir yanından 12 binden fazla insan çalıştı. İnşaat esnasında dört işçi hayatını kaybetti. Binanın dış cephesinde yaklaşık 26 bin cam panel kullanıldı. Dolayısıyla binayı baştan aşağı temizlemek yaklaşık olarak üç ay sürer.

Burj Khalifa ile ilgili en ilginç kısımlardan bir tanesi ise malzemelerin ne kadar ağır olduğudur. Durumu bir perspektife oturtmak gerekirse, betonun ağırlığı 100 bin file eşittir. Söz konusu binada kullanılan alüminyumun toplam ağırlığı, beş A380 uçağının ağırlığına eşittir.

Çevresindeki gökdelenleri gölgede bırakan bina, gökyüzüne doğru adeta bir yıldırım gibi yükselir ancak binaların uzunluğu ne kadar çok artarsa rüzgârın etkisi o kadar yüksek olur. Bu, binanın ileri ve geri sallanmasına yol açabilir. Devasa yükseklikteki bina, söz konusu nedenden ötürü özel olarak tasarlandı.

Muhteşem bir tasarıma sahip olan binanın yapımında Hymenocallis çiçeğinden ilham alındı. Bu nedenden ötürü binanın zemininde Y şeklinde bir tasarım tercih edildi. Bunun sebebi ise binanın ayakta durabilmesini sağlamak ve rüzgârın etkisini azaltmak.

Y şeklindeki tasarım, yapı için doğal olarak istikrarlı bir konfigürasyon sağlar. Ekstra güvenlik sağlamak için 163 katlı binanın merdivenleri ısıya dayanıklı beton ile güçlendirildi fakat oldukça önemli bir acil durumda binadaki kişilerin 150'den fazla merdiveni kullanması biraz mantıksız.

Söz konusu nedenden dolayı her 25 katta bir özel olarak inşa edilmiş sığınak alanları yer alıyor. Bu sığınak alanları, herhangi bir acil durumda binada yer alan kişilerin güvenliğini sağlamak için önemli bir görev üstleniyor.

Bugüne kadar herhangi bir binadaki en yüksek asansörün yer aldığı yapı ayrıca akıllı asansör kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Toplamda 57 asansöre ve 8 yürüyen merdivenin yer aldığı binada asansörlerin ortalama kapasitesi kabin başına 12-14 yolcudur. Bu asansörler aynı zamanda saniyede 10 metre hızıyla dünyanın en hızlı asansörleridir.

İnşaat sırasında binanın aşırı basınçta bile sağlam kalmasını mümkün hâle getirmek için olağanüstü beton karışımları kullanıldı. Betonu dökmenin doğru zamanını ve yolunu bulmak oldukça büyük bir öneme sahipti çünkü binanın tüm ağırlığını taşıyabilmesini sağlamak gerekiyordu. Söz konusu nedenden ötürü çok sayıda test yapıldı ve bu da biraz zaman aldı.

Dış cephe inşaatı 1 Ekim 2009 tarihinde tamamlandı. Benzersiz görünüme sahip olan binanın inşa edilmesinin ana nedeni, daha fazla uluslararası tanınırlık kazanmaktı. Bununla beraber Dubai'nin turizm açısından çok daha gelişmiş hâle getirmeye çalışmaktı.

Burj Khalifa Maliyeti Ne Kadar?

Yıllardır dünyanın en yüksek binası unvanının sahibi olan Burj Khalifa ile ilgili en fazla merak edilen konuların başında maliyet geliyor. Büyüleyici bir görünüme ve harika bir mühendisliğe sahip olan binanın inşa edilmesi 1,5 milyar dolara mal oldu.

Bu yazıda Burj Khalifa nerede sorusu dahil olmak üzere çok sayıda kişi tarafından merak edilen bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Mısır piramitleri nasıl yapıldı sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.