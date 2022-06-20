Mısır piramitleri nasıl yapıldı sorusu, çok sayıda kişi tarafından oldukça uzun yıllar boyunca en fazla sorulan soruların başında geliyor. Bu yazıda büyük bir gizem barındıran Mısır piramitlerine dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Binlerce yıl önce eski Mısırlılar, piramitler inşa ettiğinde herhangi bir kamera yoktu. Bilim insanları bu nedenle söz konusu yüksek yapıların nasıl inşa edildiği ile ilgili bazı ipuçları bir araya getirmek zorunda kaldı. Son yirmi yıl içerisinde bir dizi yeni keşif ve çalışma, piramitlerin gizemine ışık tuttu.

Devasa Gize Piramitleri ve diğer piramitler, insan mühendisliği ve mimarisinin en büyük eserleri kabul edilir. Söz konusu yapılar, 4 bin 500 yıldan sonra bile hâlâ sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Eski Mısırlılar tarafından yazılmış bazı yazılar, bu tür yapıların nasıl inşa edildiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Mısır Piramitleri Nerede?

Piramit şeklindeki antik yapılar, isminden de anlaşılacağı üzere Mısır'da yer alıyor. Keops, Kefren ve Mikerinos isimli en popüler piramitler ise Mısır'ın başkenti Kahire'nin Geze semtinde bulunuyor. Keops'un Dünyanın Yedi Harikası'ndan bir tanesi olduğunu belirtmek gerekiyor.

Mısır Piramitleri Nasıl Yapıldı?

Devasa kireç taşı ve kerpiç yapılar, gezegendeki bilinen en eski insan yapımı eserler arasında yer alıyor. Mısır piramitlerini inşa etme sürecinde kullanılan yöntemler, oldukça uzun yıllar boyunca birçok tarihçi ve bilim insanını önemli ölçüde şaşırttı.

Piramitlerin yapımı ile ilgili birçok tartışmalı hipotez ortaya atıldı. Bu konuda genel teori ise büyük taşların ocaklardan bakır keskiler kullanılarak oyulduğu inancına dayanıyor. Daha sonra bu bloklar sürüklenerek gerekli yerlere konumlandırıldı.

Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda devasa taşların hareket ettirilip yüksek yerlere konumlandırılması hayret veriyor. Bu işlem için kullanılan yöntem ile ilgili tartışmalar sürüyor. Piramitlerin kölelerin emeği kullanılarak inşa edildiğine inanılıyor. Bu konuyla alakalı bir diğer teori ise piramitlerin maaş karşılığında on binlerce kişi tarafından yapıldığını öne sürüyor.

Piramitlerin yapımı ile ilgili kesin olan kısım ise işgücünün son derece organize bir şekilde sağlandığıdır. Burada üç aşamalı bir plan izlenerek verimin üst seviyeye çıkarılması mümkün hâle getirildi.

1. Aşama: Uygun Yer Seçilmesi

Bir piramit inşa etmenin ilk adımı uygun bir yer seçmekti. Eski Mısırlıların güneşin battığı yerin öbür dünyaya açılan kapı olduğuna inandıkları göz önünde bulundurulduğunda piramitler Nil'in batı tarafında olmalıydı.

Piramitlerin ayrıca Nil'in taşması sonucunda meydana gelebilecek sel tehlikesinden uzakta yani yüksek bir yere konumlandırılması gerekiyordu fakat Nil kıyısından da çok uzakta olamazdı çünkü nehir, Nil'in diğer tarafındaki Tura'dan dış yüzey için kaliteli kireç taşı bloklarını taşımak için kullanılacaktı.

En büyük piramitlerden bazılarının yaklaşık olarak 2,5 ton ağırlığında olduğu göz önüne bulundurulduğunda seçilen yerin piramidin devasa ağırlığını herhangi bir çatlama riski olmadan taşıyabilecek bir noktada olması gerekiyordu.

2. Aşama: İnşaat Alanının Hazırlanması

Piramitlerin inşası için herhangi bir plan bulunamadı fakat piramitlerin inşası gelişigüzel bir şekilde gerçekleşmedi ve kullanılan ölçümler yüksek oranda doğruydu. İşçilerin ilk olarak sağlam bir temel hazırlaması gerekiyordu. Bu işlemin ardından taban kesinlikle düz hâle getirilmeliydi.

İşçiler, bu işlemi tabanın her tarafına alçak kerpiç duvarlar inşa ederek ve yüzey üzerinde ızgara şeklinde kanallar açarak yapmış olabilir. Ardından kanalları suyla doldurmuş ve suyun ulaşacağı seviyeyi işaretlemişlerdir.

Alandan sular boşaltıldıktan sonra çıkıntı yapan kayalar belirtilen seviyeye kadar yontulmuş ve tüm çöküntüler mükemmel bir düz yüzey oluşturmak için taşla doldurulmuşlardır. İnşaat işçileri muhtemelen önce kuzeyi daha sonra diğer yönleri hesapladı. Kuzey, gökyüzündeki belirli bir yıldız gözlemlenerek bulunmuş olabilir.

Bu şekilde kuzey ve güney hattı elde edilecekti. İşçilerin dik açı çizmek için çeşitli aletleri vardı. Böylelikle doğuyu ve batıyı bulabilirlerdi. Tabanın dört kenarı tam olarak aynı uzunlukta olması da oldukça büyük bir öneme sahipti.

3. Aşama: Piramitleri İnşa Etmeye Başlamak

Odalar ve geçitler bağımsız olarak yapılacaktı ve piramit onların etrafına inşa edilecekti. İç piramit daha sonra kireç taşından yapılacaktı. Ana yapı bittiğinde piramit, Tura'dan kesilmiş ve işlenmiş kireç taşı bloklarla kaplanarak tamamlandı. Alt tarafın bazı kısımlarında ise granit kullanıldı.

Piramitlerin yapımında kullanılan taşlar küçük tuğlalar değildi. Piramidin içerisindeki tuğlaların boyutları farklıdır. En büyük tuğlalar ise kralın odasındadır. Bu özel taşlar, normal kireç taşı bloklarından farklıdır ve granitten elde edilmiştir.

Piramitlerin nasıl devasa yüksekliklere sahip olduğu ise bilinmiyor. Makara sistemi Roma dönemine kadar icat edilmedi. Bununla birlikte Herodot isimli Yunan tarihçi, blokları belirli bir seviyeden daha yüksek bir seviyeye konumlandırmak için kullanılan kaldıraçlardan bahseder.

Ekipler hâlinde çalışan işçilerin blokları daha yüksek bir seviyeye taşımak için bir rampa kullandığı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Piramidin boyutu yükseldikçe işçilerin bir sonraki seviyeye ulaşmasını sağlamak için rampa önemli bir rol üstlenmiş olabilir. Buradaki temel sorun, rampanın piramit kadar büyük olması gerektiğidir.

Çeşitli piramit alanlarının hiçbirinde böyle bir yapının izine kesinlikle rastlanılmadı. Bu konu ile alakalı bir diğer fikir ise inşaat tamamlandığında rampanın sökülmüş olmasıdır. Piramitlerin nasıl inşa edildiğine yönelik tartışmalar hâlâ devam ediyor ve Antik insan uygarlığının en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Mısır Piramitleri İsimleri Listesi

Keops Piramidi

Kefren Piramidi

Bent Piramidi

Meidum Piramidi

Mikerinos Piramidi

Zoser'in Basamaklı Piramit

Unas Piramidi

Ahmose Piramidi

Sahure Piramidi

Kırmızı Piramit

Yukarıda en popüler piramitlerden 10 tanesini sıraladık ancak çok daha fazla piramit bulunuyor. Dünya genelinde ilgi odağı hâline gelen piramitler arasında Keops, Kefren, Bent, Mikerinos dahil olmak üzere pek çok piramit mevcut.

Bu yazıda Mısır piramitleri nerede dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.