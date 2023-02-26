Çalınan veya Kaybolan Telefonunuzu Devredışı Bırakma Nasıl Yapılır?

Cep telefonlarımız artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Birçok kişisel bilgimizi tutan bu cihazlar, kaybolduğu veya çalındığı zaman büyük sorunlar yaşayabiliriz. Bu noktada cep telefonunu devre dışı bırakmak büyük önem taşıyor. Sizin için hem Android hem de iPhone'da telefonu devre dışı bırakmak için yapmanız gerekenleri listeledik.

Telefonum Çalındı, Ne Yapmalıyım?

iPhone Telefonu Devre Dışı Bırakma

Android Telefonu Devre Dışı Bırakma

Telefonum Çalındı, Ne Yapmalıyım?

Polise Başvurun

Telefonunuzu Devre Dışı Bırakın

SIM Kartınızı Bloke Ettirin

Telefonunuza Bağlı Banka Kartlarını Kaldırın

Son yıllarda teknolojinin artmasıyla birlikte oldukça değerli elektronik cihazlara dönüşen cep telefonları, kötü amaçlı kişilerin hedefleri arasına girdi. Ne yazık ki bir gün cep telefonunuzun çalınması veya kaybolması durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda hemen harekete geçirmeniz gereken bazı işlemler şunlar:

Polise Başvurun

Cep telefonunuzun çalındığını veya kaybolduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken ilk iş, polise giderek ihbarda bulunmak olmalıdır. Eğer telefonunuzu kesin olarak bulamıyorsanız bu yola başvurmanızı öneririz. Yetkililer, bu noktada telefonunuzun artık sizin kontrolünüzde olmadığı bilgisini resmi olarak kayıt eder. Böylece sizin adınıza yapılabilecek kötü eylemlerden sorumlu olmayacağınıza dair kanıt elde etmiş olursunuz. Daha sonrasında ilgili işlemlerin başlatılmasıyla birlikte telefonunuza erişme şansınzı artar.

Telefonunuzu Devre Dışı Bırakın

Hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip telefonlar için devre dışı bırakma hizmeti sunuluyor. Bu hizmet sayesinde telefonunuza uzaktan bağlanarak erişime kapatabilir ve önemli bilgilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engelleyebilirsiniz.

SIM Kartınızı Bloke Ettirin

Telefonunuzu devre dışı bırakmak birçok senaryoda işe yarayabilir. Ancak garantiye almak adına SIM kartınızı bloke ettirmekte de fayda var. Bu noktada servis sağlayıcınızla iletişime geçerek SIM kartınızı bloke ettirebilirsiniz.

Telefonunuza Bağlı Banka Kartlarını Kaldırın

Akıllı telefonlar özellikle telefon bankacılığı konusunda sıklıkla tercih edilir. Kötü niyetli kişiler, telefonunuza eriştiği takdirde banka hesaplarınıza da erişebilir. Android veya iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızdaki bağlı hesabınıza giriş yaparak telefonunuza kayıtlı banka veya kredi kartı bilgilerinizi kaldırmanız oldukça önemlidir. Ayrıca olası durumlara karşı bankanızla iletişime geçerek telefonunuzun çalındığını bildirebilir ve geçici bir süreliğine telefon bankacılığı işlemlerini durdurmalarını talep edebilirsiniz.

Çalınan iPhone Telefonu Devre Dışı Bırakma

Yüksek değere sahip olmaları sebebiyle iPhone modelleri sıklıkla hırsızlık öğesi olabilir. Ancak kullanıcılarına güçlü bir güvenlik hizmeti sunan Apple, telefonunuz çalınsa dahi kötü niyetli kişilerin bilgilerinize erişmesini engeller. iPhone'u devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu adımları gerçekleştirmek için iPhone'unuza bağlı iCloud hesabınıza erişiminiz olması gerekmektedir.

iCloud.com sitesine girerek hesabınıza giriş yapın.

sitesine girerek hesabınıza giriş yapın. Aygıt Bul sekmesinden Tüm Aygıtlar seçeneğine tıklayın ve kaybolan telefonunuzu seçin.

Buradan Ses Çal, Kayıp Modu veya iPhone'u Sil seçeneklerini seçin.

Unutmayın, iPhone'u Sil seçeneğine tıkladığınzı takdirde telefondaki tüm verileriniz silinecektir. O sebeple son noktaya kadar telefonunuzun yerini tespit etmek için Ses Çal ve bulunana kadar güvenliği sağlamak için Kayıp Modu seçeneklerini kullanmalısınız. iPhone telefonu kilitleme hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak Apple Destek makalesini ziyaret edebilirsiniz.

Çalınan Android Telefonu Devre Dışı Bırakma

Eğer Android telefonunuz çalınırsa iPhone'dakine benzer bir şekilde birkaç basit adımı takip ederek kolaylıkla yerini tespit edebilir, kilitleyebilir veya bilgilerinizi tamamen silebilirsiniz. İşte Android telefonu devre dışı bırakmak için yapmanız gerekenler:

Buraya tıklayarak ilgili web sitesinde Google hesabınızla oturum açın.

Kaybolan cihazınızın yerini tespit edin.

Eğer herhangi bri bilgi alamıyorsanız yerini bulmak için ses çalmayı deneyin.

Telefonunuzu bulamıyorsanız PIN veya şifrenizle erişimi engellemek için Cihaz Güvenliğini Sağla seçeneğine tıklayın.

Cihazınızın kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini düşünüyorsanız son çare olarak Cihazı Sil seçeneğine tıklayın.

Unutmayın, Cihazı Sil seçeneği cihazda bulunan tüm belge ve fotoğrafların da silinmesi anlamına gelir. Cihazı Sil seçeneğini telefonunuza erişimin mümkün olmadığı durumlarda, son çare olarak tercih etmeniz önerilir. Android telefonu kilitleme hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak ilgili destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz.