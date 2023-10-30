Call of Duty Mobile Reedem Kodları - 2023

Call of Duty oyun deneyimini özelleştirip iyileştirmek isteyenler Redeem kodlarını yakından takip ediyor. Oyun içinde ekstra özelliklere sahip olmak için bu kodları bilmeniz gerekiyor.

Açıklanan listelere göre bazı kodların süresi dolarken, yeni özellikler sunan farklı Redeem kodları kullanılabilir hale geliyor. Bu yazımızda Ekim 2023 itibariyle Call of Duty’de kullanabileceğiniz, aktif kodları ve süresi dolmuş olanları sizinle paylaşıyoruz.

Call of Duty Redeem Kodları Nasıl Kullanılır?

Call of Duty Redeem kodlarından yararlanarak oyun içinde daha fazla özelliğe ve eklentiye sahip olabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:

COD Redemption Center’a giriş yapın.

Bu kısımda avatar görselinizin alt kısmında yer alan kullanıcı kimliğini girmeniz gerekiyor. Bu kimlik UID olarak da adlandırılıyor. Oyuncu Profili bölümünden bu veriye kolayca ulaşabilirsiniz.

Ardından ödeme merkezinde satın aldığınız koda ilişkin çıkan kullanma ve doğrulama kodlarını sisteme girmelisiniz.

Gönder butonuna bastığınızda almış olduğunuz hediye ve ödüller hesabınıza gelmeye başlıyor. Bu işlemleri yapmadan önce oyunun cihazınızdaki sürümünün güncel olup olmadığını kotrol etmenizde fayda var.

Call Of Duty Süresi Dolan Redeem Kodları

CICPZBZT47

CHNBZBZSS5

BTBUZCZ4VR

CHVNZBZHCT

BTBUZC4VR

BLMLZCZH88

BJRLZBZDV8

BVRPZITKAZADS9

JNQ34TEANEG9R

ARPM3LUJ0JF97

BJUMZBZEWE

BLILZCZ5UE

BJUNZBZBUA

BFOBZBAVHJGZCSK

BKHDZBZ7U5

BFQGZEBKCAZ97FP

EHEUUE73I63UT6

BEI25I3Y2BDI7829

RIEJ1572HE51GE

67VHL8XS2SZ1

BFOBZDUCLOZ6DBT

QVABZA5RI7ZHQ

USU261863H287E8

NSHIW629RU2N85

BJMMZCZAQS

BQIHZBZC4Q

STPW4PR86ZRF

BQIBZBZJSU

BPIBZBZ4QX

BQIDZBZWCT

SSUXH8S0ELKU

SX4G-73D55-RNJ7

3EREQN8HR4KXN

CODMA473366440

170TSIINDQ9UZ

BQICZBZ7BM

BFNUZILDFZ4JU43

CODMB846206751

BMTUZBZXUD

BMRMZBZESA

BLIKZCZNCM

CODMC753629219

BMRNZBZNKC

BNDGZBZFF7

BMTPZBZAAN

ARPM3LUJOJF97

BNGHZBZBTN

QVABZASRI7ZHQ

Call Of Duty Güncel ve Aktif Redeem Kodları – Ekim 2023