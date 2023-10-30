Call of Duty Mobile Reedem Kodları - 2023
Call of Duty sevenlere daha gelişmiş bir oyun deneyimi vadeden Redeem kodları burada. İşte, en güncel ve aktif oyun içi kodlar!
Call of Duty oyun deneyimini özelleştirip iyileştirmek isteyenler Redeem kodlarını yakından takip ediyor. Oyun içinde ekstra özelliklere sahip olmak için bu kodları bilmeniz gerekiyor.
Açıklanan listelere göre bazı kodların süresi dolarken, yeni özellikler sunan farklı Redeem kodları kullanılabilir hale geliyor. Bu yazımızda Ekim 2023 itibariyle Call of Duty’de kullanabileceğiniz, aktif kodları ve süresi dolmuş olanları sizinle paylaşıyoruz.
PUBG Mobile Redeem Kodları
Hemen hemen herkesin severek oynadığı oyunların başında PUBG Mobile geliyor. Oyuncular, PUBG Mobile’i oynarken; yeni silahlar ve görünümleriyle kıyafetler gibi pek çok unsurun sahibi olabilir.
Call of Duty Redeem Kodları Nasıl Kullanılır?
Call of Duty Redeem kodlarından yararlanarak oyun içinde daha fazla özelliğe ve eklentiye sahip olabilirsiniz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde:
- COD Redemption Center’a giriş yapın.
- Bu kısımda avatar görselinizin alt kısmında yer alan kullanıcı kimliğini girmeniz gerekiyor. Bu kimlik UID olarak da adlandırılıyor. Oyuncu Profili bölümünden bu veriye kolayca ulaşabilirsiniz.
- Ardından ödeme merkezinde satın aldığınız koda ilişkin çıkan kullanma ve doğrulama kodlarını sisteme girmelisiniz.
- Gönder butonuna bastığınızda almış olduğunuz hediye ve ödüller hesabınıza gelmeye başlıyor. Bu işlemleri yapmadan önce oyunun cihazınızdaki sürümünün güncel olup olmadığını kotrol etmenizde fayda var.
Call Of Duty Süresi Dolan Redeem Kodları
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- CHNBZBZSS5
- BTBUZCZ4VR
- CHVNZBZHCT
- BTBUZC4VR
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- BJRLZBZDV8
- BVRPZITKAZADS9
- JNQ34TEANEG9R
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- BJUMZBZEWE
- BLILZCZ5UE
- BJUNZBZBUA
- BFOBZBAVHJGZCSK
- BKHDZBZ7U5
- BFQGZEBKCAZ97FP
- EHEUUE73I63UT6
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- RIEJ1572HE51GE
- 67VHL8XS2SZ1
- BFOBZDUCLOZ6DBT
- QVABZA5RI7ZHQ
- USU261863H287E8
- NSHIW629RU2N85
- BJMMZCZAQS
- BQIHZBZC4Q
- STPW4PR86ZRF
- BQIBZBZJSU
- BPIBZBZ4QX
- BQIDZBZWCT
- SSUXH8S0ELKU
- SX4G-73D55-RNJ7
- 3EREQN8HR4KXN
- CODMA473366440
- 170TSIINDQ9UZ
- BQICZBZ7BM
- BFNUZILDFZ4JU43
- CODMB846206751
- BMTUZBZXUD
- BMRMZBZESA
- BLIKZCZNCM
- CODMC753629219
- BMRNZBZNKC
- BNDGZBZFF7
- BMTPZBZAAN
- ARPM3LUJOJF97
- BNGHZBZBTN
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Call Of Duty Güncel ve Aktif Redeem Kodları – Ekim 2023
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- CMFOZBZRBS
- CMFNZBZF93
- CMFHZBZKTW
- CMFGZBZMAB
- CMFMZBZWWN
- CMFLZBZNEN
- CMFJZBZJW5
- CMFQZBZ4VH
- CMGAZBZ5TW
- CMTEZBZ5CW
- CMFIZBZCMF
- CMQVZBZ8CM
- CMFCZBZXMX
- CMFUZBZK6C
- CMQRZBZJSP
- CMFAZBZ3SS
- CMEVZBZNJ7
- CMERZBZ37D
- CMFVZBZGSA
- CMFEZBZM6T
- CMFDZBZSW8
- CMETZBZR7J
- CMEQZBZQ5C
- CMNAZBZU37
- CLTAZBZCWX
- CLVTZBZC3F
- CMMUZBZASA
- CMMTZBZ53N
- CMMVZBZFXN
- CLVUZBZMGJ
- CLTCZBZ6FX
- CLAVZBZEFH
- CLBAZBZ9UV
- CKOPZBZDJU
- CLARZBZ7UE
- CLCEZBZTDF
- CMHBZBZJD8
- CLTDZBZXGA
- CLCBZBZGM8
- CLCAZBZPUR
- CKOOZBZ4AW
- CKONZBZJK4
- CLATZBZ7RD
- CJRBZBZWTG
- CJHGZBZRV8
- CJHFZBZFF7
- CKKLZBZGCF
- CJQTZBZRW3
- CJRDZBZXMC
- CJLLZBZ6QC
- CKLAZBZ53U
- CKKUZBZNXR
- CJRCZBZV8G
- CJQRZBZMH9
- CIUIZBZQAV
- CIUEZBZFAD
- CITLZBZV3N
- CITMZBZ9EB
- CITJZBZQ4F
- CGFLZBZDG7
- CITGZBZQUH
- CIUJZBZ5KB
- CJLKZBZ6UF
- CITKZBZGBM
- CIUDZBZKVA
- CJCAZCZBAH
- CITEZBZ4HW
- CITDZBZMGR
- CITHZBZEEJ
- CJEAZBZAVA
- CITFZBZE3T
- CJCCZBZ35K
- CITIZBZEGN
- CGFJZBZ3QT
- CDNKZBZJBC
- CGPGZBZJAC
- CITCZBZVPD
- CIVUZbZAEW
- CGCDZBZCDM
- CGFKZBZ5GK
- CIVOZBZX96
- CINUZBZNE6
- CIVQZBZMD8
- CITAZBZ6M4
- CIVVZBZCF5
- CIVPZBZHBV
- CIVTZBZ73V
- CIVRZBZKD7
- CIKQZBZJJV
- CITBZBZVGE
- CIRCZBZQ68
- CINVZBZKH7
- CIQQZBZG8D
- CIKPZBZ3VG
- CIHIZBZFF9
- CIDBZBZ5GA
- CIQRZBZEUD
- CIKMZBZMWC
- CICTZBZ548
- CIQPZBZC33
- CIDAZBZ9QQ
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- CIQVZBZCPA
- CINTZBZQ4K
- CIKLZBZ39B
- CIKNZBZAFC
- CIDFZBZHMB
- CIDHZBZAUE
- CICVZBZ6RD
- FFPLOJEUFHSI
- CIDGZBZWHP
- CIDEZBZP7R
- CHNEZBZFTR
- CHVMZBZHQB
- CHNCZBZHUS
- CHNGZBZNNV
- CHV0ZBZ86T
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