Elektronik Sütyen İcat Eden Canan Dağdeviren Kimdir?

Canan Dağdeviren, 4 Mayıs 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Adanalı babası Sivaslı olan ünlü bilim insanı, kadınlara ilham olacak birçok çalışmaya imza attı. Emre ve Caner isminde iki kardeşi olan başarılı isim, icatlarıyla adından söz ettiriyor.

Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Canan Dağdeviren, çok genç yaşta medikal teknoloji alanında büyük başarılara imza attı. İşte dünya ve Türkiye’de ses getiren başarılar elde eden Canan Dağdeviren’in hayatı!

Canan Dağdeviren’in Hayatı

Canan Dağdeviren, ilk ve orta eğitimini Kocaeli’de tamamlayarak 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun oldu. 2009’da Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisans yaptı.

2009 yılında yüksek lisansı tamamladıktan sonra Dağdeviren, aynı sene içerisinde Fulbright gen bursunu kazandığı için Amerika’ya gitti. 2014 yılında University of Illinois’da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde doktorasını tamamladı.

Doktora aşamasında katlanabilir - esnek, vücut içine ve deri üzerine giyilebilir elektronik cihazlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Aynı zamanda Dağdeviren, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab’da da çalışmalarına devam etti.

Canan Dağdeviren, Harvard Üniversitesi’nin genç akademisine üye olmuştur. Başarılı isim, geçmişte yaptığı çalışmalarından dolayı Forbes dergisinin “30 yaşından küçük 30 bilim insanı” listesinde yer almaya başladı.

Canan Dağdeviren’in Kariyeri

Canan Dağdeviren, Massachusetts Institude of Technology’de Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğü yaptı. Massachusetts Institude of Technology’de; yardımcı doçent, akademisyen, malzeme bilimci ve fizikçi olarak çalıştı.

Dağdeviren, Harvard Üniversitesi Fellows Cemiyeti olan ilk Türk bilim insanı olarak kayıtlara geçmiştir. Ünlü bilim insanı, şu an MIT Media Lab’da Conformable Decoders araştırma grubunu yönetiyor. Malzeme bilimi, biyomedikal mühendislik, grup ve mühendislikle alakalı çalışmalar yapıyor.

Cihazları tasarlarken fizikçi Pierre Curie’nin keşfettiği piezoelektrikten yararlandı. Kadir Has Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nde üye olan Dağdeviren, Piezoelektrik aletlerle önemli çalışmalara imza attı.

Piezoelektrik aletlerle kalp üzerine yapıştırılan ve kalpteki atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren giyilebilir kalp pili tasarladı. Daha sonra cilt kanserinin teşhis edildiği bir alet üretti. Şimdiye kadar 12 makale, 2 patent ve 25’ten fazla hem uluslararası hem de ulusal ödül kazandı.

Dağdeviren babasının hediye ettiği Marie Curie ile ilgili kitapla ilk kez bilimi merak etmeye başlamıştır. Ayrıca Erdal İnönü’nün kendisinden aldığı “Anılar ve Düşünceler” isimli eserde bilime ilgisini ikiye katlamıştır.

Erdal İnönü’yle tanışması, lisedeki alan seçimini çok etkilemiştir. Tüm bunların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’ün de kendisine ilham olduğunu belirtmiştir.

Dağdeviren’in çalışmaları pek çok medya kuruluşunda yer aldı. Bu medya kuruluşlarını şöyle sıralayabiliriz;

IEEE Spectrum

Stat News

AP News

MedGadget

Nature Materials

Washington Post

Discover Magazine

Forbes

Canan Dağdeviren’in aldığı ödülleri de şu şekilde belirtebiliriz;

İllinois İnovasyon Ödülü (Illinois Innovation Prize)

30 Yaşından Genç 30 Bilim İnsanı - Forbes

35 Yaş Altı Mucitler - MIT Technology Review

Junior Fellow of Harvard - Harvard Üniversitesi

İlham Veren 100 Kadın - BBC 2023

Canan Dağdeviren’in Dünyada Ses Getiren İcatları

Canan Dağdeviren’in çalışmaları dünyada büyük ses getirdi. Bu ses getiren çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:

1. Giyilebilir Kalp Pili

Diyafram, akciğer ve kalbin hareket etmesiyle giyilebilir kalp pili elektrik enerjisi üretiyor. Elektrik enerjisinin depolandığı ultra ve esnek ince piezo elektrik entegre aleti olarak ifade edilebilir.

2. Sindirilebilir Sensör

Sindirilebilir sensör, bağırsak astarı ve mide duvarına yapışıp sindirim sistemindeki ritmik kasılmaları ölçüyor. Böylelikle sindirim sistemindeki ritmik kasılmalar ölçülmektedir.

3. Cilt Kanseri Testi

Cilt kanserinin teşhisinde kullanılan bir testtir. Cilt kanseri testi, kişide cilt kanseri olup olmadığını 10 saniye içerisinde tespit ediyor. Bu testle kan profili ve kan basıncı çıkarılabiliyor. Testin yapıldığı alanda hastalık haritasını çıkarıp teşhisi kolayca yapabiliyor.

4. Giyilebilir Elektronik Sütyen

Canan Dağdeviren, meme kanserini ultrasonla erkenden tespit etmek için “giyilebilir elektronik sütyen” geliştirdi. Başarılı bilim insanı bu icadındaki ilham ve motivasyonu, 49 yaşında meme kanserinden hayatını kaybeden teyzesinden aldı.

5. Beyin İğnesi

Parkinson hastalarının yaşamını kolaylaştırmak adına Dağdeviren, beyin iğnesi tasarladı. Beyin iğnesi ile ilaçlar direkt beyne enjekte ediliyor.