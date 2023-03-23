Neredeyse Tüm Kitapları Dizi Olan Gülseren Budayıcıoğlu Kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu,1947 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Asıl mesleği Psikiyatr olan Budayıoğlu, yazarlık ve sunuculuk da yapıyor. Ünlü psikiyatr kendisini “otoriter, fedakar” bir anneyle “sevecen” babanın kızı olarak tarif ediyor. Ayrıca Mustafa ve Yükselen isimlerinde kendinden küçük kardeşleri var.

Ünlü psikolog; ortaokul ve lise eğitimlerini TED Ankara Koleji’nde bitirdi. Lisans eğitimi içinse Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. Lisans eğitimi esnasında TRT televizyonu faaliyete geçti. Lisans eğitimine devam ederken bir taraftan da TRT tarafından açılan spikerlik sınavına girdi. Sınavı kazandıktan sonra 1965 yılında TRT’de spikerlik yaptı.

Hem hocaları hem de arkadaşları “Miss TRT” lakabıyla seslenirdi. 1972 yılında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması gerekiyordu. Bu iki meslek arasında seçim yapması konusunda büyük baskılara maruz kaldı. 1972 yılının Kasım ayında doktorluğu tercih ederek spikerliği bıraktı. Aynı yılın Aralık ayındaysa üniversitede asistanlık yapmaya başladı.

Fakat televizyonda programlar yaptığı için üniversitede asistanlık görevinden alındı. Budayıcıoğlu, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Psikiyatri alanında uzmanlığını aldı. Hacettepe Üniversitesi’nde 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Öğretim görevlisi olarak çalışırken aynı zamanda üniversite ve TRT’nin işbirliğinde “İnsan ve Dünyası” adlı programı sundu. Bu programda farklı toplumsal sorunlarla çeşitli hastalıklar uzmanlar tarafından ele alındı.

Gülseren Budayıcıoğlu Kitapları

Gülseren Budayıcıoğlu yazarlık serüvenine 2004 yılında başladı. İşte ünlü Psikoloğun kitapları:

1. Günahın Üç Rengi - Madalyonun Öteki Yüzü

Budayıcıoğlu, Günahın Üç Rengi isimli kitabında insana has bir duygu olan hüzne değiniyor. Yazar, kitapta okuyucuyu hayatın görünmeyen yüzüyle karşı karşıya getiriyor. Kitabı okurken içindeki karakterlerle oyuncular adeta özdeşleşiyor.

2. Kırmızı Pelerin

Kırmızı Pelerin isimli kitapta çocuk yaşında tacize uğrayan kişinin yaşamı ele alınıyor. Dokunaklı, acı bir hikayenin ele alındığı kitabı okurken üzerinizde iz bırakan insanlarla karşılaşıp onlara hoşgörüyle davranmayı öğreten bir etkisi oluyor.

3. Hayata Dön

Ala isimli küçük bir kızın yaşamı Hayata Dön adlı kitapta anlatılıyor. Kitabı okuyanlar kendi hayatlarına dair izler bulacak. Ala, konuşamayan bir kız. Bu suskun kızın konuşabilmesi için seanslar düzenleniyor.

4.Kral Kaybederse

Kral Kaybederse kitabında insanın çocuklukta yaşadığı konulardan nasıl etkilendiği ele alınmıştır. Kitapta kendini sevilmeyeceğine inandıran mutsuz kadının yaşamına değiniliyor.

5. Madalyonun İçi

Madalyonun İçi,Türkiye’de farklı sebeplerden dolayı psikiyatriden yardım alan insanların yaşamlarını anlatıyor. Her kesimden insanın yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar ele alınmış. Sıradışı fakat bir o kadar da tanıdık hikayelere şahit olunuyor.

6. Camdaki Kız

Camdaki Kız kitabı gerçek yaşamdan alınarak yazılmıştır. Kitapta lüks içerisinde yaşayan Camdaki Kız ile fakir bir çocuğun aşkına şahit olacaksınız.

7. Hayatın Sesi

Budayıcıoğlu Hayatın Sesi kitabında; kadın ve erkek ilişkileri, eşine şiddet uygulayan profesörü, terkedilen evlerin trajedisini yaşayan çocuklar gibi pek çok hikaye anlatılıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu Dizileri

Doğduğun Ev Kaderindir

Masumlar Apartmanı

Camdaki Kız

Çöp Adam

Kral Kaybederse

Yalı Çapkını

Terzi

Kırmızı Oda

İstanbullu Gelin

1. Doğduğun Ev Kaderindir

Budayıcıoğlu’ nun “Camdaki Kız” isimli kitabından uyarlanmıştır. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi Budayıcıoğlu’nun kitaptan uyarlanan dizileri arasında yer alıyor. Dizide Zeynep ve Mehdi’nin hikayesi konu edilmiştir. Her iki genç de çocukken çok büyük acılar çekmiştir. İkisi de aşklarıyla acılarını hafifletmeye çalışır.

2. Masumlar Apartmanı

Gülseren Budayıcıoğlu dizileri listemizde Masumlar Apartmanı isimli dizi de yer alıyor. Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu’nun yer aldığı dizi “Madalyonun İçi” isimli kitaptan uyarlanmıştır. Dizi, erkek kardeşi ve dedesiyle yaşayan İnci üzerinden ilerliyor. Masumlar Apartmanı’nda İnci kaza yapar. Bu kaza sonucunda yaşamı bambaşka bir yöne evrilir. İnci’nin yolu Han ile kesişir.

3. Camdaki Kız

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Selma Ergeç ve Nur Sürer gibi isimler Camdaki Kız isimli dizide oynamıştır. Gülseren Budayıcıoğlu’ nun aynı ismi taşıyan Camdaki Kız romanından uyarlanan bir dizidir. Zengin bir adamla güzelliğiyle dikkat çeken genç kadının evliliklerinin sonrasında ortaya çıkan karanlık gerçekler ele alınmıştır.

4. Çöp Adam

Sedef Avcı, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu’nun rol aldığı Çöp Adam dizisi gerçek yaşamdan alınmıştır. Fakat ünlü psikoloğun hangi hikayesinden uyarlandığına dair bilgi verilmedi. Dizide sıradışı şekilde tanışıp kendilerini birden riskli oyun içerisinde bulan Peri ve Tamer’in esrarengiz hikayeleri konu edilmiştir.

5. Kral Kaybederse

Kral Kaybederse isimli dizinin henüz kadrosu ve yayın tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı. Kral Kaybederse isimli kitaptan uyarlanan dizi sıradışı öyküsüyle dikkat çekiyor. Zirveden aşağı inmeyeceğini düşünen avcı ile sevilmeyeceğine dair kendini inandıran mutsuz, umutsuz kadının hayatı anlatılıyor.

6. Yalı Çapkını

Ramazan Mert Demir ve Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde olaylar; zengin bir ailenin oğlu Ferit’in evlendirilmesine yönelik karar almasıyla gelişiyor. Dizinin hangi hikaye ya da kitaptan alındığı bilinmiyor.

7. Terzi

Olgun Şimşek, Çağatay Ulusoy ve Şifanur Gül gibi isimlerin rol aldığı Terzi dizisi 2023 yılı içerisinde yayınlanmaya başlayacak.

8. Kırmızı Oda

Binnur Kaya, Songül Öden ve Tülin Özen gibi usta oyuncuların rol aldığı Kırmızı Oda dizisi, Madalyonun İçi kitabından uyarlanmıştır. Dizide bir psikiyatri klinikliğine düzenli olarak gelen kişilerin yaşamlarını gözlemleyen doktorların hikayeleri anlatılıyor.

9. İstanbullu Gelin

Aslı Enver ve Özcan Deniz’in rol aldığı dizi, Budayıcıoğlu’nun “Hayata Dön” isimli romanından uyarlanmıştır. Televizyona uyarlanan ilk hikaye olma özelliği taşıyor. Dizide anne ve babasız büyüyen hayatın tüm yükleri üzerinde olan Süreyya ile karizmatik iş adamı Faruk’un aşkları konu edilmiştir. Süreyya’nın Bursa’ya gelin gelmesiyle birlikte hikaye başlıyor.